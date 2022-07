Taille du marché des tubes en acier sans soudure, acteurs clés du marché, SWOT, analyse de la croissance des revenus, revenus du marché des tubes en acier sans soudure 2019-2030

Le marché mondial des tubes en acier sans soudure devrait atteindre 117 928,70 millions USD d’ici 2030, selon un nouveau rapport de Reports and Data.

Les tuyaux en acier sans soudure sont des tuyaux avec des sections transversales creuses rondes qui n’ont pas de coutures. Ils sont généralement fabriqués en usine avec de l’acier pour travail à chaud. L’un des avantages des tuyaux est sa préférence croissante. Les tuyaux en acier sans soudure peuvent supporter une pression élevée. Généralement, dans les tuyaux soudés, les points de soudure sont les plus faibles pour maintenir la pression, ce qui endommage à son tour la capacité de résistance à la pression du tuyau. En revanche, les tuyaux sans soudure sont plus résistants et plus résistants à la pression.

Les tuyaux en acier sans soudure facilitent le calcul des pressions nominales, car il n’y a pas lieu de se soucier de la qualité du soudage. Ces tuyaux sont également plus fins et plus légers que les tuyaux soudés, ce qui les rend plus rentables. La croissance des industries pharmaceutiques, chimiques et des engrais augmente leur demande de tubes en acier sans soudure. Les tuyaux en acier sans soudure ont une résistance élevée aux substances corrosives qui y sont transportées. Les fluctuations du prix du pétrole brut constituent un frein à la croissance du marché.

L’Amérique du Nord devrait devenir une région importante dans l’industrie pétrolière et gazière. Il augmente ses exportations de combustibles fossiles grâce à sa vente de réserves de « pétrole de schiste ». La région possède également une industrie chimique de pointe. Ces facteurs renforcent les opportunités du marché dans la région.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1454

Les principaux participants sont ArcelorMittal SA, Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation, Tenaris SA, JFE Steel Corporation, IPP Europe Ltd., Vallourec AG, Cimco Europe, Zaffertec SL , Techint Group SpA et Wheatland Tube Company, entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

En raison de son attrait esthétique, l’acier inoxydable est souvent choisi si le tuyau doit être visible dans des lieux publics ou professionnels.

L’acier inoxydable est utilisé dans les tuyaux sans soudure car il offre une protection contre la corrosion. Elle détenait une part de marché de 25 % en 2020.

Sur la base du processus de fabrication, le marché est segmenté en tubes sans soudure fabriqués par étirage à froid et en tubes sans soudure fabriqués par laminage à chaud.

Les tubes sans soudure fabriqués par laminage à chaud devraient détenir une part de marché de 56 % en 2028 avec un TCAC de 3,3 % au cours de la période de prévision.

Les tuyaux de grand diamètre détenaient une part de marché de 52 % en 2020, et les tuyaux de petit diamètre devraient détenir une part de marché de 49 % en 2028.

Les tuyaux en acier sans soudure à haute pression devraient détenir une part de marché de 33 %. en 2028 avec un TCAC de 4,83% au cours de la période de prévision.

Le transfert de fluides chimiques nécessite un matériau suffisamment solide pour transporter ces fluides et ne pas réagir facilement avec les produits chimiques. La condition préalable des industries chimiques est un tuyau qui élimine la probabilité de fuite, et les tuyaux en acier sans soudure conviennent à l’industrie.

Le secteur chimique devrait avoir un TCAC de 4,9 % au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique domine le marché, avec 31% de part de marché en 2020. L’expansion du secteur pétrolier et gazier, de l’industrie automobile et chimique dans la région encourage la croissance du produit dans la région.

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1454

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des tubes en acier sans soudure sur la base du produit, du processus de fabrication, du diamètre, de la pression nominale, Utilisateurs finaux et région :

perspectives du produit (volume, kilotonnes

)

;

;

2019-2030

revenus, milliards USD)

Tubes sans soudure fabriqués par étirage à froid Tubes sans

soudure fabriqués par laminage à chaud

Perspectives du diamètre (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2019-2030) Tuyaux

de petit diamètre Tuyaux

de grand diamètre

Perspectives de la pression nominale (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2019- 2030)

Haute pression

Moyenne pression

Basse pression

Perspectives des utilisateurs finaux (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2019-2030)

Pétrole et gaz

Production d’électricité

Chimie

Automobile

Aviation et

construction

Militaire

Usines de traitement industriel

Autres

Reg Perspectives ionales :

Amérique du Nord

o États-Unis

o Canada

o Mexique

Europe

o Russie

o Royaume-Uni

o Allemagne

o France

o BENELUX

ou Reste de l’Europe

Asie-Pacifique

o Chine

o Japon

o Inde

o Corée du Sud

o Reste de l’APAC

Amérique latine

o Brésil

o Reste du LATAM

Moyen-Orient et Afrique

o Arabie Saoudite

o EAU

o Israël

o Reste de MEA

Pour en savoir plus sur le rapport @ https://www.reportsanddata.com/report-detail/seamless-steel-pipes-market

Résumé des points clés du rapport :

Il fournit des détails sur le scénario actuel, les données historiques, donnant une prévision précise du marché pour les années à venir.

L’étude classe le marché en fonction des types de produits, des applications, des utilisateurs finaux, de la valeur et du volume du marché, des secteurs d’activité et de 5 grandes régions.

La chaîne d’approvisionnement de l’industrie, la stratégie d’approvisionnement, les matières premières en amont et l’analyse de la demande en aval ont également été entreprises dans le rapport de recherche.

L’étude offre une compréhension complète de la dynamique de la demande et de l’offre, y compris les taux de production et de consommation, et la cartographie du marché global.

Le rapport utilise différents outils d’analyse, notamment l’analyse SWOT, l’analyse des cinq forces de Porter et l’analyse des prix, pour fournir des informations précises sur le marché.

Merci d’avoir lu le rapport de recherche. Veuillez noter que nous proposons également la personnalisation des rapports selon les exigences du client. Contactez-nous pour en savoir plus sur la fonctionnalité de personnalisation et notre équipe vous fournira le rapport le mieux adapté.

Parcourez nos rapports connexes:

Marché de l’acier plat Marché des

géosynthétiques Marché des

matériaux de prototypage rapide Marché des

rayonnages d’entrepôt Marché des

mortiers de réparation de béton

À propos de nous:

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, l’énergie et l’énergie, et les produits chimiques. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W.

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Connectez-vous avec nous : Facebook| LinkedIn | Twitter