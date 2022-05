Taille du marché des tricots, état du marché, facteurs d’influence, concurrence, analyse SWOT, perspectives et prévisions pour 2029

Le marché mondial des tricots était évalué à 644,29 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 1606,67 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 12,10% au cours de la période de prévision 2022-2029. Le segment « en ligne » au sein du canal de distribution augmentera avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision, car la jeune génération s’intéresse de plus en plus aux achats en ligne. Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, une analyse des importations / exportations, une analyse des prix, une analyse de la consommation de production, une analyse des brevets et du comportement des consommateurs.