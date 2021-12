Taille du marché des transfections | Analyse d’impact COVID-19, segments, principaux acteurs clés, moteurs et tendances jusqu’en 2028

Le rapport sur le marché à grande échelle offre un aperçu approfondi des spécifications du produit, de la technologie, du type de produit et de l’analyse de la production en tenant compte des facteurs les plus importants tels que les revenus, les coûts et la marge brute. Les profils d’entreprise inclus dans ce rapport sur l’industrie peuvent être très utiles pour prendre des décisions liées aux revenus, à l’importation, à l’exportation et à la consommation pour l’entreprise. La méthode la plus appropriée pour la distribution de certains produits peut également être analysée avec cette étude de marché.

Le marché de la transfection se développe avec des facteurs tels que l’augmentation des occurrences de maladies chroniques et la demande croissante de gènes chimériques. Le développement de produits de biologie synthétique agit également comme un facteur majeur de croissance du marché. Les transfections à grande échelle utilisées dans la recherche clinique et l’utilisation de produits biopharmaceutiques dans la production de protéines ont également donné un essor au marché de la transfection.

Principaux acteurs clés du marché :

Mirus Bio LLC.

Société Promega

Transfection Polyplus

Laboratoires Bio-Rad, Inc.

Merck KGaA

Lonza

Max Cyte, Inc.

Altogen Biosystems

SBS Génétech

FUJIFILM Irvine Scientific (filiale de FUJIFILM Holdings Corporation)

Avanti Polar Lipids (filiale de Croda International Plc)

L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques agit comme un moteur de la croissance du marché de la transfection. Le coût élevé des instruments freine la croissance du marché de la transfection. L’exploration des marchés émergents agit comme une opportunité pour la croissance du marché de la transfection. La longue procédure d’approbation constitue un défi pour la croissance du marché de la transfection.

Le rapport sur le marché de la transfection fournit des détails sur la part de marché, les nouveaux développements et l’analyse du pipeline de produits, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les modifications de la réglementation du marché, les approbations de produits, les décisions stratégiques, les lancements de produits, la géographie expansions et innovations technologiques sur le marché. Pour comprendre l’analyse et le scénario de marché, contactez-nous pour un brief d’analyste, notre équipe vous aidera à créer une solution d’impact sur les revenus pour atteindre votre objectif souhaité.

Portée du marché mondial de la transfection et taille du marché

Le marché de la transfection est segmenté en fonction du type, des méthodes, des méthodes de transfection CRISPR, des produits, de l’organisme, des types de molécules, de l’application, de l’étape, de l’utilisateur final et du canal de distribution. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base du type, le marché de la transfection est segmenté en transfection transitoire et transfection stable. En 2021, le segment de transfection transitoire domine car cette méthode obtient des résultats de transfection en 3 à 7 jours avec des taux d’efficacité de transfection élevés.

Sur la base des méthodes, le marché de la transfection est segmenté en méthodes non virales et méthodes virales . En 2021, le segment des méthodes non virales domine dans tous les types de transfection, y compris la transfection CRISPR (répétitions palindromiques courtes et régulièrement espacées), car ces méthodes offrent une efficacité de transfection élevée et surmontent les risques d’infection induits par les méthodes de transfection virale.

Sur la base des méthodes de transfection CRISPR, le marché de la transfection est segmenté en méthodes non virales et méthodes virales. En 2021, le segment des méthodes non virales domine pour la transfection CRISPR (répétitions palindromiques courtes régulièrement espacées) car il permet une livraison efficace des séquences CRISPR aux lignées cellulaires ciblées.

Sur la base des produits, le marché de la transfection est segmenté en réactifs et kits, instrument et logiciel. En 2021, le segment des réactifs et des kits est dominant car ils sont utilisés pour améliorer l’efficacité du processus de transfection dans diverses expériences génétiques.

Sur la base de l’organisme, le marché de la transfection est segmenté en cellules de mammifères, plantes, champignons, virus et bactéries . En 2021, le segment des cellules de mammifères domine, car les cellules de mammifères sont largement utilisées pour la production d’anticorps monoclonaux, de protéines, d’urokinase, d’hormone folliculostimulante et d’autres produits par rapport à d’autres types de lignées cellulaires.

Sur la base des types de molécules, le marché de la transfection est segmenté en ADN plasmidique, petits ARN interférents (siARN), protéines, oligonucléotides d’ADN, complexes ribonucléoprotéiques (RNP) et autres. En 2021, le segment d’ADN plasmidique domine car un grand nombre de technologies de transfection ont été initialement développées pour le transfert d’ADN plasmidique dans les cellules.

Sur la base de l’application, le marché de la transfection est segmenté en application in vitro, application in vivo, bioproduction et autres. En 2021, le segment des applications in vitro domine car il fournit la livraison de molécules d’acide nucléique cargo dans des cellules en culture, ce qui a un rôle crucial dans la recherche ainsi que pour la production commerciale de molécules.

Sur la base du stade, le marché de la transfection est segmenté en phases de recherche, préclinique , clinique et commerciale. En 2021, le segment de la recherche domine en raison de la demande croissante d’expression génique dans l’industrie de la biologie synthétique et d’autres applications.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché de la transfection est segmenté en biopharma , organisations de recherche sous contrat (CRO), organisation de fabrication sous contrat/organisation de développement et de fabrication sous contrat (CMO/CDMO), universités, hôpitaux, laboratoires cliniques et autres. En 2021, le segment biopharmaceutique détient la plus grande part de marché en raison de la demande croissante d’amélioration de l’efficacité et de la vitesse de production des lignées cellulaires souhaitées.

Sur la base du canal de distribution, le marché de la transfection est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et autres. En 2021, le segment des appels d’offres directs domine car il s’agit de la principale source d’approvisionnement auprès des différents utilisateurs finaux.

Développements du marché de la transfection

En octobre 2018, Thermofisher Scientific Inc. a collaboré avec Symphogen afin de fournir un flux de travail de qualité et une caractérisation innovante pour le développement et la découverte de solutions avancées. Cette collaboration a accéléré les activités de recherche et développement de l’entreprise et lui a permis d’améliorer la fabrication et la vente de réactifs et d’outils avancés.

En octobre 2017, Roche Molecular Systems, Inc. (une filiale de F. Hoffmann-La Roche Ltd) a signé un accord de licence avec Ncardia. La société a signé l’accord pour modifier le portefeuille de produits de la société par les techniques de manipulation génétique qui intègre la méthodologie de transfection. Comme Roche Molecular Systems, Inc. est continuellement engagé dans la fabrication de réactifs de transfection de haute qualité, cet accord a permis à la société d’améliorer ses ventes de produits.

Portée du marché mondial de la transfection

Le marché mondial de la transfection est segmenté sur la base des pays suivants : États-Unis, Canada, Mexique, Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Espagne, Pays-Bas, Russie, Suisse, Turquie, Autriche, Norvège, Hongrie, Belgique, Irlande, Pologne, reste de Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Arabie saoudite, Afrique du Sud, Émirats arabes unis, Israël, Égypte et Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Le rapport sur le marché des transfections fournit des informations sur les pointeurs suivants :

Pénétration du marché : informations complètes sur les portefeuilles de produits des principaux acteurs. Développement de produits/Innovation : informations détaillées sur les technologies à venir, les activités de R&D et les lancements de produits sur le marché. Évaluation concurrentielle : Évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux des principaux acteurs du marché. Développement du marché : informations complètes sur les marchés émergents. Ce rapport analyse le marché pour divers segments à travers les zones géographiques. Diversification du marché : informations exhaustives sur les nouveaux produits, les zones géographiques inexploitées, les développements récents.

Aperçu/ synthèse du rapport :

Le rapport met en évidence les dernières tendances et développements de l’industrie. Dans la section sur la pénétration du marché, il décrit un large éventail d’informations sur les principaux acteurs de l’industrie, leurs portefeuilles de produits et leurs stratégies clés. Le rapport sur le marché prend en compte tous les principaux facteurs tels que les moteurs, les contraintes, les opportunités et les défis qui influencent la croissance du marché et des sous-marchés. Il prend en compte les parts de marché des nouveaux entrants sur le marché. Le rapport comprend un profil stratégique des principaux acteurs et marques. Il contient une analyse approfondie du marché ainsi que sa compréhension globale et son paysage commercial. La section d’évaluation concurrentielle du rapport exécute une évaluation approfondie des stratégies de marché, des segments géographiques et commerciaux et des portefeuilles de produits des principaux acteurs du marché. Le rapport d’étude de marché propose des analyses de parts de marché aux niveaux régional et mondial. Il donne un aperçu exhaustif du marché parent. Le rapport fournit des informations sur les principaux moteurs, contraintes, opportunités et leur analyse d’impact sur la taille du marché.

