Taille du marché des tissus pour pneus, part, acteurs clés, tendance de croissance et prévisions, croissance du marché des tissus pour pneus 2020-2028

La demande croissante de tissus câblés pour pneus respectueux de l’environnement, la capacité d’achat et l’utilisation croissantes de véhicules de tourisme à travers le monde, ainsi que l’augmentation des ventes d’équipements miniers et de construction ont entraîné une augmentation du marché des tissus câblés pour pneus.

Taille du marché – 5 529,8 millions USD en 2020, croissance du marché – TCAC de 5,20 %, tendances du marché – Demande croissante de tissus de câbles pour pneus respectueux de l’environnement

Le marché mondial pneus devrait atteindre 8 351,4 millions USD d’ici 2028, selon un nouveau rapport par rapports et données. Le principal facteur contribuant à l’expansion du marché est l’industrie automobile en constante expansion. En dehors de cela, divers autres facteurs de marché soutiennent la croissance du marché. L’un des facteurs notables à cet égard est l’évolution des préférences des utilisateurs finaux, qui ouvre de nouvelles voies pour le fonctionnement du marché. Ces dernières années, une augmentation de la prise de conscience des produits respectueux de l’environnement parmi les consommateurs est observable. Une telle évolution du marché a un impact positif sur la croissance du marché. Il a augmenté la demande de tissus de cordons de pneus respectueux de l’environnement.

Outre les facteurs susmentionnés, l’augmentation du pouvoir d’achat des clients dans les régions en développement a entraîné une augmentation de la production de véhicules de tourisme. L’augmentation des achats de véhicules de tourisme augmente les besoins de remplacement et d’entretien des véhicules, ce qui a un impact positif sur la demande de ce tissu. Les matières premières sont facilement disponibles et le processus de fabrication de ces tissus est également simple. Il s’agit d’accompagner les industriels dans l’augmentation de leur capacité de production.

Dans le contexte de la région, l’Europe occupe une position de marché de premier plan. La part de marché occupée par l’Europe est attribuée à la présence d’une industrie automobile bien établie, au pouvoir d’achat élevé des consommateurs et au besoin élevé de remplacement des véhicules de tourisme achetés.

Obtenez un échantillon du rapport @ https://www.reportsanddata.com/sample-enquiry-form/1949

Les principaux participants sont Hyosung Corporation, Indorama Ventures Public Company Limited, Kolon Industries Inc., Kordsa Teknik Tekstil AS, SRF Ltd, Century Enka Limited, Toray Industries Inc, Teijin Ltd., Firestone Fibers & Textile Company et Shenma Industrial Co. Ltd.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

le marché des tissus de câbles pour pneus détenait une part de marché de 4,50 milliards USD en 2018. Il devrait connaître un taux de croissance de 5,0 % au cours de la période de prévision.

En ce qui concerne le type de pneu, le segment des pneus radiaux a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 3,06 milliards USD en 2018, avec un taux de croissance de 5,2 % au cours de la période de prévision. Sa préférence accrue parmi les utilisateurs finaux est due à ses avantages tels qu’une plus grande flexibilité par rapport aux pneus à carcasse diagonale qui augmentent le confort de conduite et une meilleure maniabilité du véhicule, contribuant ainsi aux revenus générés par ce segment.

Dans le contexte du type de véhicule, le segment des voitures particulières a généré un chiffre d’affaires plus élevé de 2,79 milliards USD en 2018 avec un TCAC plus rapide de 5,7 % au cours de la période de prévision. L’augmentation du pouvoir d’achat des clients dans les régions en développement, comme l’Inde et la Chine, et l’augmentation de la production, des ventes de véhicules de tourisme et de la demande accrue associée pour ce tissu contribuent aux revenus générés par ce segment.

Dans le contexte des matières premières, le segment Nylon a généré le chiffre d’affaires le plus élevé de 2,48 milliards USD en 2018, avec un taux de croissance de 5,3 % au cours de la période de prévision. Ses caractéristiques telles que la haute résistance, la légèreté et la facilité de transformation en fibres contribuent aux revenus générés par ce segment.

En ce qui concerne l’application, le segment de remplacement occupe une part de marché plus importante de 69,0 % en 2018, avec un taux de croissance plus rapide de 5,4 % au cours de la période de prévision. La part de marché détenue par le segment de remplacement est attribuée à l’augmentation des achats de véhicules de tourisme, à l’exigence associée de remplacement des pièces de véhicules avec l’âge croissant des véhicules et à l’abordabilité du remplacement par rapport à l’installation de nouvelles pièces.

En ce qui concerne la région, l’Amérique du Nord occupe la troisième plus grande part de marché de 0 % en 2018, avec un TCAC de 5,3 % au cours de la période de prévision. La part de marché détenue par l’Amérique du Nord est attribuée au secteur automobile bien établi, à la capacité d’achat élevée des particuliers, à la solidité des FEO ainsi qu’au marché secondaire de l’automobile en Amérique du Nord.

Pour identifier les principales tendances du secteur, cliquez sur le lien ci-dessous: https://www.reportsanddata.com/report-detail/tire-cord-fabrics-market

Aux fins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial, le type de véhicule, la matière première, l’application et la région :

type de pneu (volume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028

)

pneus

pneu

perspectivesVolume, kilotonnes ; revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Véhicules utilitaires Voitures

de tourisme

Type de matières premières Perspectives (Volume, kilotonnes ; Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Polyester

Rayon

Nylon

Autres

Type d’application Perspectives (Volume, kilotonnes ; Chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

remplacement

Fabricant d’équipement d’origine de

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

MEA

Amérique latine

Demander une personnalisation du rapport @ https://www.reportsanddata.com/request-customization-form/1949

Key Advantages of Tire Cord Fabrics Report:

Identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après une étude primaire approfondie et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie Tissus pour câbles de pneus

Profilage des principaux acteurs ainsi que leur aperçu des activités, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

Analyse de faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

En conclusion, tous les aspects du marché des tissus de cordon de pneu sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

À propos de nous :

Reports and Data est une société d’études de marché et de conseil qui fournit des rapports de recherche syndiqués, des rapports de recherche personnalisés et des services de conseil. Nos solutions se concentrent uniquement sur votre objectif de localiser, cibler et analyser les changements de comportement des consommateurs à travers les données démographiques, à travers les industries et aider les clients à prendre une décision commerciale plus intelligente. Nous proposons des études d’intelligence de marché garantissant des recherches pertinentes et factuelles dans de multiples secteurs, notamment la santé, la technologie, les produits chimiques, l’énergie et l’énergie. Nous mettons constamment à jour nos offres de recherche pour nous assurer que nos clients sont au courant des dernières tendances existantes sur le marché.

Contactez-nous :

John W

Responsable du développement commercial

Ligne directe : +1-212-710-1370

E-mail : sales@reportsanddata.com

Rapports et données | La toile: www.reportsanddata.com

Consultez nos prochains rapports de recherche @ https://www.reportsanddata.com/upcoming-reports

Visitez notre blog pour plus de mises à jour de l’industrie @ https://www.reportsanddata.com/blogs