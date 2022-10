Taille du marché des tissus de cordon de pneu 2020 Tendances, opportunités de croissance, revenus de l’industrie et analyse commerciale par prévisions – 2030

Le marché des tissus de cordons de pneus devrait enregistrer un TCAC de 3,9% pour atteindre 7 923,5 millions USD d’ici la fin de 2027.

Dans le processus de fabrication des pneus, les textiles de cordon de pneu sont utilisés comme matériau de renforcement. Ces textiles sont spécialement conçus pour maintenir les pneus en forme et supporter le poids du véhicule. Ils contribuent également à prolonger la durée de vie des pneus. Les fibres synthétiques telles que le polyester et le nylon sont couramment utilisées dans ces tissus. Les tissus sont créés en tordant et en tissant des fibres. Pour renforcerensuite leur capacité de liaison avec le caoutchouc, ces matériaux sont trempés dans une solution adhésive au latex.

Le besoin croissant de pneus durables et économes en carburant s’est avéré être le principal moteur de l’expansion du marché. En outre, la demande croissante d’automobiles de tourismedans les pays émergents comme l’Inde, la Chine, l’Indonésie et le Brésil devrait entraîner une demande importante de pneus radiaux et, par conséquent, de textiles de cordon de pneu au cours de la période de prévision. Les pneus des véhicules électriques s’usent 30% plus vite que les pneus des véhicules traditionnels. En conséquence, les fabricants développent des pneus résistants à l’usure expressément pour le marché des véhicules électriques en utilisant des matériaux innovants tels que les fibres d’aramide. En conséquence, l’augmentation des ventes de voitures électriques devrait avoir un impact favorable surla demande de production sous peu.

Segmentation du marché

Sur la base du matériau, le marché est segmenté en nylon, polyester, rayonne et autres.

Sur la base du type de pneu, le marché est segmenté en pneus radiaux, pneus bias et autres.

En fonction du type de véhicule, le matériauest segmenté en voitures particulières, véhicules utilitaires et autres.

Sur la base de l’application, le matériau est segmenté en OEM, remplacement et autres.

Basé sur la région, le matériel est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique , Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique.

Nouvelles de l’industrie

Les principaux acteurs clés du marché sont Indorama Ventures Public Company Limited, Kolon Industries Inc., SRF Ltd., Teijin Ltd., Century Enka Ltd., Toray Hybrid Cord, Inc., KORDARNA Plus a.s., Hyosung Corporation, Madura Industrial Textiles Ltd., Firestone Fibers & Textiles, Cordenka GmbH & Co KG, Shenma Industrial Co., Ltd., Milliken & Company, JunmaTyre Cord Company Limited et Sohrab Group.

Classification régionale

Les pneus des véhicules électriques s’usent à un rythme beaucoup plus rapide que ceux des véhicules de tourisme conventionnels. L’un des principaux facteurs qui stimulent le marché est probablement l’utilisation accrue des véhicules électriques dans la région nord-américaine. Plusieurs gouvernements nationaux et étatiques de la région offrent des incitations pour encourager l’utilisation de véhicules électriques. En Europe, des réglementations rigoureuses en matière d’efficacité énergétique et de contrôle des émissions sont susceptibles de stimuler la demande de pneus radiaux durables et légers. En outre, la présence d’un secteur automobile bien établi en Allemagne et en France est susceptible d’augmenter considérablement la demande de produits.

L’existence d’une importante population de véhicules et la disponibilité locale du caoutchouc naturel, une matière première cruciale nécessaire à la fabrication de pneus, ont fait de la région Asie-Pacifique un centre mondial de production de pneus, et ces deux facteurs devraient la maintenir dominante au cours de la période de prévision. En raison de l’effondrement économique sur les marchés importants du Brésil, de l’Argentine et du Chili, le marché des tissus de cordon de pneu en Amérique latine est important mais ralentit. La région du Moyen-Orient et de l’Afrique devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de projection. À l’avenir, une augmentation prévue durevenu par habitant devrait stimuler la demande d’automobiles particulières et, partant, la demande de fibres de pneus et de cordons de pneus.

