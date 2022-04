Taille du marché des tests rapides, part, par utilisation finale, part et revenus et région, prévisions jusqu’en 2028

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des tests rapides était évalué à 13,71 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 24,26 milliards USD d’ici 2028, avec un TCAC de 7,30 %. Le diagnostic initial des maladies, ainsi que la précision, jouent un rôle essentiel dans le traitement des patients. L’adoption de kits de diagnostic rapide est de plus en plus reconnue pour sa précision et ses tests économiques pour des maladies telles que la syphilis, le VIH et la tuberculose. Le besoin de tests de diagnostic dans plusieurs domaines des soins médicaux a créé d’importantes opportunités de croissance sur le marché mondial des tests rapides. Tests rapides, voir les tests qui peuvent être utilisés en cas d’urgence dans les centres médicaux ou pour un traitement à domicile. La caractéristique unique de cette forme de test est l’utilisation limitée des ressources et la simplicité d’exécution. L’augmentation du nombre de procédures de dépistage préliminaire dans les hôpitaux et l’augmentation du nombre de tests rapides dans les régions en développement sont des facteurs qui contribuent à la croissance du secteur. Le marché des tests rapides de maladies contagieuses devrait connaître la croissance la plus robuste au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que le besoin croissant de résultats de tests rapides pour améliorer les performances, les réglementations gouvernementales strictes, la mondialisation du commerce alimentaire et l’incidence croissante des maladies d’origine alimentaire attribuables à l’augmentation de la demande du marché des tests rapides.

Aperçu du marché :

L’industrie pharmaceutique et de la santé est à la croisée des chemins. Les patients bénéficient de la promesse des thérapies cellulaires et géniques ; des maladies rares que l’on croyait incurables sont sur le point de trouver de vrais traitements. L’intelligence artificielle (IA) et les technologies d’apprentissage automatique créent l’espoir que la découverte et le développement de thérapies seraient plus innovants, plus rapides et moins chers. La fabrication, la chaîne d’approvisionnement et l’ensemble de l’écosystème de la santé ont tous le potentiel de bénéficier d’initiatives axées sur les données. Les attitudes et les comportements des consommateurs évoluent de diverses manières, allant de l’utilisation croissante de la technologie et de la volonté de partager des données à un intérêt pour l’utilisation d’outils pour prendre des décisions en matière de prescription et de traitement. Ces facteurs stimuleront la croissance du marché pharmaceutique et des soins de santé dans les années à venir.

Quelques faits saillants clés du rapport :

Le marché des tests rapides croît à un TCAC de 0 % en Asie-Pacifique, suivi de l’Amérique du Nord et de l’Europe, avec un TCAC de 8,7 % et 8,5 %, respectivement. La demande de diagnostic précoce de la maladie est le facteur clé pour accélérer la croissance du marché au cours de la période de prévision dans toutes les régions.

L’introduction croissante de produits combinés tels que l’administration de médicaments et les appareils intelligents incite les OEM à travailler avec des organisations de fabrication sous contrat (CMO). L’intégration en aval des équipementiers pour développer des produits de diagnostic rapide stimulera davantage la croissance du marché, grâce à la disponibilité d’une large gamme de produits.

La demande croissante d’évaluations décentralisées est un facteur crucial pour stimuler la croissance de l’industrie.

La prise de conscience croissante des consommateurs concernant la sécurité alimentaire et l’augmentation de l’implication de plusieurs organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour fournir des produits alimentaires sûrs aux consommateurs offriront de nouvelles opportunités aux acteurs du marché des tests rapides.

Le faible coût des tests rapides est la principale raison de la croissance astrale du marché mondial des tests rapides. En outre, la dynamique opérationnelle favorable des tests rapides est également apparue comme un facteur clé contribuant à la croissance du marché mondial des tests rapides.

De plus, la stabilité des tests rapides à haute température associée à la courte durée d’exécution de ces tests a donné une impulsion à la croissance du marché mondial. L’utilisation de tests rapides dans les tests au point de service où les résultats sont obtenus le même jour a également stimulé la demande du marché.

À l’heure actuelle, la surveillance de la glycémie est le plus grand contributeur de revenus et devrait dominer le marché. La disponibilité facile de produits rentables, le nombre élevé de diabétiques et l’augmentation de l’utilisation d’appareils de test rapide de surveillance de la glycémie dans la population générale alimentent la croissance du marché.

Le test de diagnostic rapide vétérinaire a une application potentielle dans le diagnostic et la gestion des maladies animales, ce qui augmente la croissance du marché mondial des tests rapides.

L’augmentation des dépenses de santé, l’augmentation du taux d’adoption des animaux de compagnie, la croissance de la demande de produits d’origine animale et le nombre croissant de vétérinaires praticiens sont les principaux facteurs qui stimuleront le marché global des tests de diagnostic vétérinaire rapide.

L’augmentation de l’adoption des tests rapides pour le dépistage préliminaire et l’augmentation de l’incidence des infections telles que le VIH, le VPH, l’hépatite et d’autres ont entraîné la croissance des tests rapides dans le monde.

Les principaux acteurs couverts dans ce rapport sont

Akers Biosciences, Inc., Alere Inc. (Abbott Laboratories), Becton, Dickinson and Company, Bio-rad Laboratories, Inc., Cepheid, Inc., Hologic, Inc., Meridian Bioscience, Inc. , OraSure Technologies, Inc., Quidel Corporation et Roche Diagnostics.

Type de produit (Revenu, millions USD ; 2018-2028)

test rapide en vente libre (OTC) Produit

de test rapide professionnel

Type d’application (Revenu , millions USD ; 2018-2028)

Maladies infectieuses

Cardiologie

Oncologie

Grossesse et

toxicologie

Surveillance du glucose

Autres

Utilisation finale (Revenus, millions USD ; 2018-2028)

hospitalier et clinique

Laboratoire de diagnostic

Soins à domicile

Autres

Marchés régionaux clés étudiés dans le rapport :

Amérique du Nord ( États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Reste de la MEA)

