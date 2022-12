Taille du marché des tests infectieux, recherche, analyse, part de l’industrie, croissance, demande, segmentation et prévisions

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tests infectieux augmentera à un TCAC d’environ 4,82 % au cours de la période de prévision 2021-2028. La prévalence croissante d’une grande variété de maladies infectieuses, l’augmentation des compétences en recherche et développement et l’augmentation des dépenses publiques et privées pour le développement des infrastructures de santé, en particulier dans les économies émergentes, sont les principaux facteurs attribuables. à la croissance des maladies infectieuses. marché test.

D’après le nom lui-même, il est clair que les tests infectieux sont utilisés pour détecter les maladies infectieuses chez l’homme qui sont généralement causées par des bactéries ou des virus. Les maladies infectieuses sont des maladies transmissibles et il est donc important de les diagnostiquer et de les traiter.

Les principaux acteurs couverts par le rapport sur le marché des tests infectieux sont F. Hoffmann-La Roche Ltd, Abbott, bioMérieux SA, BD, Siemens Healthcare Private Limited, Thermo Fischer Scientific, Inc., Bio-Rad Laboratories, Inc, Sysmex Corporation, Beckman Coulter, Inc., Danaher, Chembio Diagnostics, Inc., Cepheid, Trinity Biotech, Sekisui Diagnostics, Quidel Corporation, MedMira Inc., Calypte, Quest Diagnostics Incorporated, Bayer AG et Aperiomics, entre autres acteurs nationaux et mondiaux. Les données sur les parts de marché sont disponibles séparément pour le monde, l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Ce rapport sur le marché des tests de maladies infectieuses fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, les tendances du marché boursier, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes. , modifications de la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, catégorie de croissance du marché, créneau et domaine d’application, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour en savoir plus sur le marché des tests infectieux,

Portée du marché des tests infectieux et taille du marché

Le marché des tests infectieux est segmenté en fonction du produit et du service, de la technologie, du type de maladie et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments à faible croissance au sein des industries et fournira aux utilisateurs des informations et des informations précieuses sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques afin d’identifier les meilleures applications du marché.

Par produit et service, le marché mondial des tests infectieux est segmenté en tests, kits et réactifs, instruments et services et logiciels.

Sur la base de la technologie, le marché des tests infectieux est segmenté en immunodiagnostic, microbiologie clinique, réaction en chaîne par polymérase (PCR), technologie d’amplification isotherme des acides nucléiques (INAAT), séquençage de l’ADN et nouveau séquençage. (NGS), puce à ADN et autres technologies.

En fonction du type de maladie, le marché des tests infectieux est segmenté en hépatite, virus de l’immunodéficience humaine (VIH), chlamydia trachomatis et infection génitale à gonorrhée (CT / NG), infections nosocomiales (HAIS), virus du papillome humain (VPH), tuberculose (TB) . ), grippe et autres maladies infectieuses.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tests infectieux est segmenté en hôpitaux/laboratoires cliniques, laboratoires de référence, cabinets médicaux, instituts universitaires/de recherche et autres utilisateurs finaux.

Analyse au niveau national du marché mondial des tests infectieux

Le marché mondial des tests infectieux est analysé, fournissant des informations sur la taille et la tendance du marché par pays, produit et service, technologie, type de maladie et utilisateur final, comme indiqué ci-dessus. Les pays couverts par le rapport sur le marché des tests infectieux sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, l’Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, l’Inde et la Corée du Sud. , Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) en Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste de l’Est et Afrique (MEA) vers le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA),

L’Amérique du Nord domine le marché des tests infectieux en raison de la prévalence croissante de la présence des principaux prestataires de soins de santé et du scénario de remboursement favorable dans cette région. L’Asie-Pacifique, en revanche, devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision en raison du développement rapide des infrastructures de santé et de la prévalence croissante des maladies infectieuses.

La section par pays du rapport sur le marché des tests infectieux fournit également des facteurs d’impact sur le marché individuels et des changements réglementaires sur le marché national qui affectent les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario du marché pour chaque pays. Aussi, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales.

