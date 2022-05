Taille du marché des tests génétiques prénataux, analyse future, perspectives régionales jusqu’au rapport de recherche 2028 | Mises à jour DBMR

Ce rapport suggère que l’industrie devrait connaître une croissance plus élevée au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. Ce rapport est le meilleur aperçu de la perspective mondiale de l’industrie, de l’analyse complète, de la taille, de la part, de la croissance, du segment, des tendances et des prévisions. L’étude de recherche et les données de recherche couvertes dans ce rapport font de ce document une ressource pratique pour les gestionnaires, les analystes, les chercheurs, les experts de l’industrie et d’autres personnes clés qui obtiennent une étude prête à accéder et auto-analysée. Dans la section Analyse concurrentielle, les principaux acteurs clés existant sur le marché sont mentionnés ainsi que divers détails tels que les profils des entreprises, leur analyse de la part de marché et leurs différentes stratégies qui les font prospérer sur le marché.

Analyse du marché : marché mondial des tests génétiques prénataux

Le marché mondial des tests génétiques prénataux devrait augmenter progressivement pour atteindre une valeur estimée à 92,32 milliards USD d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 29,2 % au cours de la période de prévision 2019-2026 avec des ventes annuelles de 11,89 milliards USD en 2018.

Analyse concurrentielle : marché mondial des tests génétiques prénataux

Le marché mondial des tests génétiques prénataux est très fragmenté et les principaux acteurs ont utilisé diverses stratégies telles que les lancements de nouveaux produits, les expansions, les accords, les coentreprises, les partenariats, les acquisitions et autres pour accroître leur empreinte sur ce marché. Le rapport inclut les parts de marché des tests génétiques prénataux pour le monde, l’Europe, l’Amérique du Nord, l’Asie-Pacifique, l’Amérique du Sud et le Moyen-Orient et l’Afrique.

Principaux concurrents du marché: marché mondial des tests génétiques prénataux

Peu de concurrents majeurs travaillant actuellement sur le marché des gobelets doseurs sont Bio-Rad Laboratories Inc. (États-Unis), Agilent Technologies Inc. (États-Unis), Illumina, Inc (États-Unis), Natera Inc. (États-Unis) Abbott (États-Unis), Cepheid (États-Unis), ELITech Group (France), Autogenomics (États-Unis), Sequenom (États-Unis), GeneDx (États-Unis), 23andMe, Inc. (États-Unis), Ambry Genetics (États-Unis), Invitae Corporation (États-Unis), Pathway Genomics (États-Unis) , Progenity, Inc. (États-Unis), et quelques-uns parmi d’autres.

Définition du marché : marché mondial des tests génétiques prénataux

Le dépistage prénatal nous permet de détecter les problèmes liés à la grossesse. Des tests génétiques prénatals sont effectués pour connaître les malformations congénitales telles que le syndrome de Down, la trisomie 13, la trisomie 18 et d’autres qui sont associées à une maladie génétique d’un enfant à naître avant la naissance ou pendant la grossesse.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 2 % à 5 % de toutes les naissances vivantes représentent jusqu’à 30 % des hospitalisations pédiatriques et causent environ 50 % des décès d’enfants dans les pays industrialisés. Près de la moitié de ces décès auraient pu être évités. avec la disponibilité d’équipements et d’appareils médicaux appropriés pour les procédures de soins de santé. Ce nombre important devrait agir comme un moteur de la croissance du marché.

Facteurs de marché

Augmentation de la prévalence des maladies génétiques telles que le syndrome de Down, le syndrome d’Edward et le syndrome de Patau et sensibilisation croissante de la population.

Demande croissante de tests prénatals pour identifier les anomalies génétiques.

Accroître les approches pour de nouvelles techniques et outils de diagnostic.

Contraintes du marché

Les coûts élevés des tests le rendent inabordable pour les gens de la classe moyenne.

Des professionnels hautement qualifiés sont nécessaires.

Segmentation : Marché mondial des tests génétiques prénataux

Par technologie

Méthodes de diagnostic PCR aCGH POISSON

Techniques de dépistage Tests prénatals non invasifs Dépistage du sérum maternel



Par les techniques de criblage

Dépistage des porteurs

Dépistage séquentiel

Dépistage quadruple sérique maternel

Par les utilisateurs finaux

Hôpitaux

Cliniques

Centres de diagnostic

Par maladies

La maladie d’Alzheimer

Cancer

Fibrose kystique

L’anémie falciforme

Dystrophie musculaire de Duchenne

Thalassémie

La maladie de Huntington

Maladies rares

Autres maladies

Développements clés sur le marché :

Le 7 novembre 2017, Progenity a annoncé la clôture d’un financement de 125 millions de dollars pour la génétique prénatale de la santé des femmes et la médecine de précision des maladies gastro-intestinales/inflammatoires de l’intestin. Le financement a été mené par un fonds géré par un investisseur existant, Athyrium Capital Management.

Le 30 avril 2019, HTG Molecular Diagnostics, Inc., une société de diagnostic dont la mission est de faire progresser la médecine de précision, a annoncé qu’elle avait modifié son accord de développement de tests IVD et de fourniture de composants avec Illumina, Inc. (Illumina). Cela aidera l’entreprise à se développer sur le marché.

Raisons d’acheter ce rapport

Perspectives actuelles et futures du marché mondial des tests génétiques prénatals sur les marchés développés et émergents

Le segment qui devrait dominer le marché ainsi que le segment qui détient le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Régions/pays qui devraient connaître les taux de croissance les plus rapides au cours de la période de prévision

Les derniers développements, parts de marché et stratégies employées par les principaux acteurs du marché

