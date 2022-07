Taille du marché des tests génétiques directs aux consommateurs, tendances des produits, entreprises clés, analyse de la part des revenus, 2027

Le marché mondial des tests génétiques directs au consommateur devrait atteindre 3,33 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport d’Emergen Research. L’augmentation de l’incidence des maladies génétiques alimenterait la concurrence pour les tests génétiques destinés directement aux consommateurs et accélérerait le développement du marché au cours de la période prévue. L’augmentation des cas de troubles héréditaires tels que le cancer du sein, l’achondroplasie, le cancer colorectal et d’autres maladies a accru le besoin de tests génétiques rentables et fiables dans l’industrie de la santé. Pour référence, selon le Fonds mondial de recherche sur le cancer (WCRF), plus de 2 millions de nouveaux cas de cancer ont été signalés dans le monde en 2018. Le cancer du sein est désormais considéré comme la deuxième maladie la plus répandue. L’introduction d’une norme supérieure et de tests génétiques innovants directement destinés aux consommateurs a considérablement réduit les niveaux de mortalité des personnes atteintes de cancer en maintenant des données de surveillance de diligence avant même le début de la maladie. Les conditions précédentes accéléreraient donc la demande de tests génétiques directs au consommateur pour inverser le calendrier de la prédiction.

L’augmentation de l’incidence des maladies génétiques rares dans le monde, combinée à la mise en œuvre à grande échelle de tests génétiques directs au consommateur dans le diagnostic précoce du cancer et d’autres troubles génétiques, stimulera, dans un avenir immédiat, développement de la demande de tests génétiques DTC. Les tests génétiques DTC technologiquement innovants qui offrent une précision, une efficacité et une résilience accrues accéléreront sa pénétration, ayant ainsi un effet positif substantiel sur le développement de l’industrie. Partout dans le monde en développement, la demande croissante de médicaments personnalisés et modifiés est un moteur important qui stimulera le développement des consommateurs dans les tests génétiques DTC. Les études DTC permettent aux clients d’obtenir des informations utiles sur les connaissances ancestrales avec peu ou pas de professionnels de la santé impliqués. De telles études incluent une image plus claire du risque de contracter des maladies potentiellement mortelles telles que l’obésité, la maladie d’Alzheimer, le diabète et d’autres troubles héréditaires. Des mises en œuvre étendues des tests génétiques DTC augmenteraient leur marché et amélioreraient leurs activités au cours de la période de prévision. Cependant, dans une certaine mesure, le coût élevé des kits de tests génétiques DTC, associé à des défauts établis dans les tests génétiques destinés directement aux consommateurs, entrave le développement des entreprises.

La croissance du segment des consommateurs pour les tests nutrigénomiques est due à l’augmentation des activités de recherche liées à la nutrition. De plus, l’obésité est une autre cause importante qui devrait accroître la concurrence pour les tests génétiques directement auprès du consommateur. La recherche en nutrigénomique aide les cliniciens à offrir des conseils diététiques et une alimentation adaptée aux personnes obèses tout en gardant un mode de vie équilibré et en les aidant à maintenir leur poids sous la piste. Le développement ciblé de la recherche est dû aux derniers développements des technologies de test génétique qui ont révolutionné l’identification et la caractérisation du code génétique. Le dépistage ciblé est généralement utilisé pour identifier des mutations génétiques spécifiques qui sont responsables d’une maladie ou d’une affection. L’augmentation de la demande de médicaments sur mesure dans la communauté atteinte de maladies héréditaires alimenterait également la demande de technologies de recherche prédictive. Étant donné que la technique est relativement peu coûteuse, l’approche utilisée dans les tests génétiques directs est largement préférée.

La croissance du marché des tests génétiques DTC en Amérique du Nord est due à l’amélioration de l’incidence des troubles génétiques et à la reconnaissance croissante parmi les citoyens des tests génétiques DTC. En outre, l’augmentation de l’incidence du cancer dans la région augmentera la demande de détection précoce des tests génétiques DTC. Une présence manifeste d’acteurs du marché proposant des approches créatives l’emporterait sur la demande de tests génétiques DTC dans un avenir proche. Le développement de l’industrie des tests génétiques DTC en Europe est attribué aux dépenses politiques énergétiques en matière de soins de santé, permettant une exposition pratique aux opportunités de tests génétiques. Par ailleurs, les autorités réglementaires européennes se concentrent sur le renforcement des lois sur les méthodes de tests génétiques à destination des clients. Les conditions ci-dessus joueraient donc un rôle important dans le développement du marché.

Les principaux acteurs présentés dans le rapport incluent 23andMe, Full Genome Corporation, Color Genomics, Genesis Healthcare, Helix OpCo LLC, FamilyTreeDNA, MyHeritage, Identigene, Pathway genomics et Living DNA , entre autres.

L’impact du COVID-19 :

Comme l’épidémie de COVID-19 est telle, les producteurs ajustent rapidement leurs stratégies commerciales et d’achat pour répondre aux exigences d’une épidémie qui a créé un besoin basé sur le marché pour les tests génétiques directs au consommateur. Une séquence de chocs pour et contre se produira sur quelques mois lorsque les producteurs et leurs fournisseurs réagiront aux demandes croissantes des clients. De nombreux pays semblent sensibles aux marchés dépendants des exportations, avec un environnement mondial défavorable. Toutes les usines ferment ou diminuent leur efficacité en raison d’une pénurie de la demande en aval ; les effets de cette pandémie remodeleraient l’industrie mondiale des tests génétiques directs au consommateur. Cependant, d’autres ont arrêté leur production par leurs gouvernements respectifs par mesure de précaution pour éviter la propagation du virus. Dans de nombreux pays, les clients se concentrent sur le fait de devenir plus importants en regardant la gravité de l’épidémie et la réactivité qui en résulte des responsables de l’État eux-mêmes. Dans ces deux cas, la dynamique commerciale dans les pays d’Asie-Pacifique a été imprévisible, s’effondrant régulièrement et se trouvant difficile à stabiliser.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent que

, selon le type de test, les tests de portage ont généré un chiffre d’affaires de 139,21 millions USD en 2019 et devraient augmenter avec un TCAC de 13,2 % au cours de la période de prévision, car il est utilisé pour déterminer si un individu est un transporteur. de maladies autosomiques récessives particulières, utilisées par les planificateurs de la fertilité qui les aident à prédire les risques de défauts génétiques transmis par leur progéniture.

Le canal en vente libre devrait croître avec un TCAC de 12,8 % au cours de la période de prévision en raison de la commodité d’acheter un kit de test pour les clients résidant dans les zones rurales du monde développé, car les autorités chargées de l’application les inspectent individuellement pour les rendre plus faciles à acheter. .

L’application des puces de polymorphisme mononucléotidique est le principal contributeur au marché des tests génétiques directs au consommateur. L’application des puces à polymorphisme mononucléotidique de la région Amérique du Nord est le principal actionnaire du marché et détenait environ 47,7 % du marché en 2019, car elle peut détecter différents changements dans une lettre séparée pour améliorer les performances des tests.

L’Amérique du Nord a dominé le marché des tests génétiques directs aux consommateurs en 2019, en raison de l’évolution des perspectives des clients pour les tests génétiques, et l’augmentation des dépenses, ainsi qu’une grande quantité de revenu disponible, permettent aux clients de dépenser plus pour les tests génétiques directs. -les tests génétiques des consommateurs, tels que les tests génétiques et nutrigénomiques. La région Amérique du Nord détenait environ 34,5 % du marché, suivie de l’Europe, qui détenait environ 28,3 % du marché en 2019.

Aux fins du présent rapport, Emergen Research a segmenté le marché mondial des tests génétiques directs au consommateur sur la base du, canal de distribution, application et région :

; 2017-2027) (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

test

Perspectives

Tonnes

test

Kilo

Volume, kilotonnes ; 2017-2027, chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

plateformes en ligne

Perspectives des

(volume, kilotonnes ; 2017-2027) (revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Analyse ciblée

Polymorphisme de nucléotide unique Puces (SNP)

Séquençage du génome entier (WGS)

Perspectives régionales (volume, kilotonnes ; 2017-2027) (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord S. Canada

Europe Allemagne Uni France Benelux Reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Sud Corée Reste APAC

MEA Arabie Saoudite Émirats Arabes Unis Reste MEA

Amérique latine Brésil Reste de LATAM



Offres clés du rapport :

Aperçu détaillé de la dynamique du marché, y compris les moteurs, les contraintes, les opportunités, les défis et les perspectives de croissance

Analyse des principales initiatives stratégiques et du paysage concurrentiel, y compris les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les lancements de produits, les promotions de marques et les partenariats, entre autres

Analyse complète des perspectives de l’industrie et analyse de la chaîne industrielle

Prévisions de marché basées sur une analyse de marché mondiale, régionale et nationale

Analyse comparative du paysage concurrentiel

Analyse approfondie des principaux acteurs du marché avec leurs portefeuilles de produits, leurs positions financières, leurs arguments de vente uniques, leur part de marché et leur taille, ainsi qu’un aperçu complet de leurs activités

