Taille du marché des tests génétiques directs aux consommateurs 2022 avec scénario de développement de l’industrie et prévisions jusqu’en 2030

Le marché mondial des tests génétiques directs aux consommateurs devrait croître de 5 573 USD . 5 millions d’ici 2030 à partir de 1 338 USD . 6 millions en 2021, à un TCAC de 17,6 % de 2022 à 2030. Les tests génétiques destinés directement aux consommateurs (DTC-GT) font généralement référence aux tests commercialisés directement auprès des consommateurs. Les tests DTC-GT sont vendus directement au consommateur sans l’intervention d’un professionnel de la santé ou d’une compagnie d’assurance maladie. Les données produites par les tests génétiques peuvent avoir plusieurs utilisations faisant de chacune un modèle de revenus différent. Les informations génomiques peuvent être utilisées pour la planification de la santé individuelle qui comprend des tests génétiques pour identifier les risques de maladie ou pour la nutrigénomique. Les consommateurs peuvent également obtenir des tests génomiques complets en utilisant le tiers comme plate-forme de service. Les tests génétiques directs au consommateur peuvent également être appelés tests génétiques DTC, tests génétiques à accès direct, tests génétiques à domicile et tests ADN à domicile, qui donnent accès à des informations génétiques.

Le marché des tests génétiques destinés directement aux consommateurs s’est considérablement développé. La prise de conscience parmi les consommateurs des tests génétiques DTC augmente, entraînant le bio boom des services génomiques. Un autre facteur qui a accru l’intérêt des consommateurs et des géants pharmaceutiques est la production de données brutes sur le génome et les services d’interprétation. Le coût du séquençage du génome ayant considérablement diminué, les entreprises fournissant des tests génétiques DTC constituent des biobanques de données génomiques, qui peuvent ensuite être utilisées pour développer une médecine personnalisée et à des fins de recherche.

Grâce à la fourniture de données génomiques brutes, les consommateurs accèdent désormais à des informations qui n’auraient pu être disponibles que par le biais d’institutions médicales ou d’installations de recherche. Les tests génétiques directs au consommateur peuvent principalement être divisés en deux segments : un à un et un à plusieurs. De nombreux acteurs clés du marché proposent les deux services. Par exemple, 23andme, en collaboration avec GSK et Pfizer, partagera les données génomiques de leurs consommateurs pour développer des thérapeutiques cibles. Gene by Gene propose également des données génomiques brutes aux consommateurs en tant qu’offre de produit distincte. Une autre société qui propose des services similaires de données génomiques brutes est Ancestry.com, qui propose ses offres aux consommateurs et aux sociétés pharmaceutiques.+

Impact du COVID – 19 sur le marché mondial des tests génétiques directs aux consommateurs

L’étude de marché mondiale actuelle sur les tests génétiques destinés aux consommateurs comprend des produits et services utilisés pour analyser les altérations génétiques et protéiques sous-jacentes associées à des troubles génétiques. Étant donné que le marché est principalement dominé par l’utilisation clinique non enregistrée de produits, la pandémie de COVID-19 a eu un impact moyen sur les revenus générés par le marché. L’évaluation actuelle du marché a pris en compte les informations fournies par les principaux leaders d’opinion du côté de l’offre et de la demande.

De plus, le COVID-19 a également augmenté les opportunités de génération de revenus pour les fabricants de tests génétiques grand public. L’augmentation du surplus de tests basés sur les acides nucléiques a conduit au développement de tests de diagnostic COVID-19 auto-testés par plusieurs acteurs clés du marché. Par exemple, en 2020, Helix Opco LLC a lancé le kit d’auto-collecte Helix pour détecter le COVID-19. De plus, l’attention accrue portée par les grandes sociétés biopharmaceutiques et les institutions gouvernementales à la génomique des populations en raison de la pandémie actuelle de COVID-19 a également accru l’utilisation de ces tests.

Dynamique du marché mondial des tests génétiques directs aux consommateurs

Moteurs : nombre croissant de tests génétiques directs aux consommateurs

Le nombre de tests génétiques a augmenté en raison de la chute du coût du séquençage de l’ADN. Ces tests sont récemment devenus la norme de soins pour les femmes enceintes et les patients en oncologie. Selon une étude publiée en 2018 par Concert Genetics et le Département de pharmacie clinique de l’Université de Californie à San Francisco, il y avait environ 75 000 tests génétiques sur le marché, dont 10 000 types de tests uniques. De plus, 14 % de ces tests étaient des panels multigènes, dont 9 311 tests multianalytes, 85 tests prénatals non invasifs (NIPT), 122 tests de séquençage de l’exome entier et 873 tests de séquençage du génome entier. Entre mars 2014 et avril 2018, près de 14 000 tests ont été ajoutés, avec un rythme moyen d’environ 10 par jour.

L’augmentation des tests génétiques directement au consommateur parmi les consommateurs est due aux activités de vente et de marketing adoptées par les principaux acteurs du marché. Les principaux acteurs tels que 23andme, Inc et Ancestry DNA disposent de la plus grande base de données d’informations génétiques humaines fournies par le biais de rapports de généalogie, de rapports sur les risques génétiques pour la santé et de rapports sur le bien-être.

Contraintes : Normes réglementaires incertaines pour les tests génétiques directs aux consommateurs

L’industrie mondiale de la santé souffre de l’augmentation des coûts de traitement en raison de la charge de morbidité élevée. Le système de santé fragmenté au sein des pays a conduit à la différence dans les protocoles de traitement des maladies chroniques, y compris le cancer, les troubles neurologiques et les maladies infectieuses, qui nécessitent des combinaisons de régimes thérapeutiques. En raison de la différence ou de l’absence de protocoles de traitement standard, le traitement réellement administré ou l’efficacité du traitement ne sont pas estimés, ce qui affecte l’efficacité des diagnostics ou des médicaments. De plus, la non-reproductibilité des tests génétiques grand public couplée au manque d’implication des professionnels de santé affecte les recommandations de remboursement du produit car les payeurs s’éloignent de la rémunération à l’acte vers des stratégies de remboursement basées sur la performance ou sur la valeur. .

Opportunités : champ d’application massif pour l’adoption de la médecine génomique dans les pays émergents

La disponibilité de tests de diagnostic de haute qualité, en particulier de tests moléculaires pour les maladies génétiques, est une priorité mondiale. Bien qu’il y ait eu des progrès significatifs dans l’avancement des tests basés sur les biomarqueurs et leur adoption conséquente dans les procédures de soins de santé de routine, les personnes vivant dans les pays à faible revenu n’y ont pas accès. Cette restriction peut les priver de traitements vitaux et réduire les possibilités de prévention efficace de la transmission ultérieure de maladies infectieuses. Les laboratoires de diagnostic sont confrontés à des ressources insuffisantes dans les pays en développement et sont peu répartis. Il existe une énorme marge d’amélioration de l’accès en utilisant des tests utilisables sans l’aide d’un laboratoire.

Portée des tests génétiques directs aux consommateurs

L’étude classe le marché des tests génétiques directement au consommateur en fonction de la technologie, du canal de distribution et du type de produit aux niveaux régional et mondial.

Par perspectives technologiques ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Polymorphisme de nucléotide unique

Analyse ciblée

Séquençage du génome entier

Par perspectives de canal de distribution ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Chaîne en ligne

Canal OTC

Par type de produit Perspectives ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Ascendance

Santé et bien-être

Divertissement

Perspectives par région ( chiffre d’affaires , millions USD, 2017 – 2030 )

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Europe (Allemagne, Italie, France, Royaume-Uni, Espagne, Pologne, Russie, Slovénie, Slovaquie, Hongrie, République tchèque, Belgique, Pays-Bas, Norvège, Suède, Danemark, Reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Indonésie, Malaisie, Thaïlande, Vietnam, Myanmar, Cambodge, Philippines, Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande, Reste de l’Asie-Pacifique)

Le Moyen-Orient et l’Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Afrique du Nord, reste de la MEA)

Par technologie, le segment des polymorphismes mononucléotidiques devrait représenter la plus grande part de marché

Basé sur la technologie, le marché mondial des tests génétiques directs au consommateur est divisé en polymorphisme nucléotidique unique, analyse ciblée et séquençage du génome entier. En 2021, le segment des polymorphismes mononucléotidiques représentait la plus grande part de marché de 52,4 % sur le marché mondial des tests génétiques directs au consommateur. La croissance du segment est principalement attribuée à l’utilisation accrue de la technologie pour le développement de panels génétiques grand public pour les tests d’ascendance, les tests de paternité et les prédictions d’ascendance. De plus, les SNP offrent également des informations sur les gènes porteurs et l’identification de variants spécifiques susceptibles de développer une maladie. De plus, les SNP sont également utilisés pour les modèles prédictifs parmi les résultats de l’étude d’association à l’échelle du génome (GWAS) de la littérature pertinente,

L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des tests génétiques directs aux consommateurs a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. À l’échelle mondiale, l’Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide avec un TCAC de 18,1 % au cours de la période de prévision. On observe que plusieurs bibliothèques de génomes humains nouvelles et avancées de haute qualité produisent des séquences spécifiques à l’ethnie et aident les scientifiques à utiliser les informations génétiques pour improviser la recherche en médecine de précision dans la région Asie-Pacifique.

Alors que des millions de personnes quittent la campagne pour les villes à travers l’Asie, les conditions dites de « mode de vie » telles que les maladies cardiaques et le diabète sont devenues plus courantes car la population est encline aux aliments transformés et à un mode de vie sédentaire. Par conséquent, scruter son ADN peut donner les informations nécessaires sur l’état de santé de l’individu. De plus, l’augmentation des cas d’obésité dans les pays d’Asie-Pacifique comme le Japon et la Chine a encouragé les individus à s’intéresser vivement à comprendre comment la nutrition et les gènes sont étroitement liés à la santé.

Principaux acteurs du marché

Chaque entreprise suit sa stratégie commerciale pour atteindre la part de marché maximale. Actuellement, Myriad Genetics, Konica Minolta, Inc., 23andme, Color Health, Inc., My heritage, Atlas Biomed, Ancestry.com LL, Mapmygenome, 23mofang, EasyDNA, DNA fit, Gene by Gene et XCode Life. font partie des principaux acteurs opérant sur le marché mondial des tests génétiques directement au consommateur.