Taille du marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens, tendances, facteurs de croissance, analyse des revenus du segment régional, 2020-2027

Le marché mondial des tests de sensibilité aux antimicrobiens devrait représenter 4 587,1 millions USD d’ici 2027, selon une analyse actuelle d’Emergen Research. Le marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens/antibiotiques/tests de sensibilité aux antibiotiques observe une forte demande attribuée à la prévalence croissante de la maladie infectieuse. Les maladies infectieuses émergentes représentent un fardeau considérable pour la santé publique et les économies du monde entier et sont considérées comme étant déclenchées essentiellement par des facteurs socio-économiques, écologiques et environnementaux. La récente épidémie de la pandémie de COVID-19 a considérablement accru la prise de conscience du fardeau mondial des maladies infectieuses et de l’état de préparation des systèmes de santé publique pour lutter contre la propagation de ces maladies.

La prévalence croissante des maladies infectieuses est l’un des facteurs importants qui influencent la croissance du marché des tests de sensibilité aux antibiotiques.

Augmenter le financement de la recherche et du développement des tests de sensibilité aux antimicrobiens / tests de sensibilité aux antibiotiques est un facteur crucial pour stimuler la demande du marché des tests de sensibilité aux antibiotiques. En février 2020, Becton, Dickinson et Company ont annoncé la réception d’un accord de 6,0 millions de dollars avec le Fleming Fund, un programme du Department of Healthcare and Social Care au Royaume-Uni qui aide les pays à revenu faible et intermédiaire du monde entier à lutter contre résistance aux antimicrobiens. Becton, Dickinson, and Company, par le biais de ce contrat, offrira des appareils de diagnostic et des solutions informatiques pour aider au diagnostic des infections et aider les médecins à délivrer des prescriptions antimicrobiennes appropriées.

Danaher Corporation, Merck KGaA, HiMedia Laboratories, Bruker Corporation, BioMerieux SA, Bio-Rad Laboratories, Precise Automation, Roche Diagnostics, Accelerate Diagnostics Inc., Becton, Dickinson, and Company

Portée du rapport :

L’étude vise à évaluer différents segments, leurs tendances de développement individuelles et leur contribution à la croissance de l’ensemble de l’industrie. En outre, la recherche offre des données détaillées sur les facteurs clés tels que les moteurs, les défis, les contraintes et les opportunités et leur impact sur le taux de croissance. Plus important encore, le rapport sur les informations sur le marché fournit des données de veille concurrentielle issues de l’évaluation du marché et aide les entreprises à planifier leurs stratégies de croissance à partir du volume de consommation ainsi que des statistiques prévisionnelles.

Les segments couverts dans ce rapport sont les suivants :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) Produits de test manuel de sensibilité aux antimicrobiens Instruments de laboratoire automatisés Milieux de culture et de croissance consommables



Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2017-2027) sensibilité aux antibactériens Tests de sensibilité aux antiparasitaires Antifongique Susceptibility Testing Others



Application Outlook (Revenu, USD Billion; 2017-2027) Drug Discovery & Development Clinical Diagnostics Epidemiology Others



Ce rapport examine stratégiquement les micro-marchés et met en lumière l’impact des mises à niveau technologiques sur les performances des tests de sensibilité aux antimicrobiens/ Marché des tests de sensibilité aux antibiotiques.

L’étude sur le marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens / tests de sensibilité aux antibiotiques intègre en outre le meilleur de la recherche primaire et secondaire pour estimer et vérifier le état actuel de l’importation et de l’exportation, de la demande et de l’offre, du pouvoir de consommation, de la capacité d’achat et du canal de distribution dans le monde.

Géographiquement, ce rapport étudie les régions clés, se concentre sur les ventes de produits, la valeur, la part de marché et les opportunités de croissance dans ces régions, couvrant :

États-Unis

Europe

Chine

Japon

Asie du Sud-

Inde

Estla réglementation gouvernementale et son impact sur le paysage concurrentiel de l’industrie.

Nos rapports vous aideront à résoudre les problèmes suivants : –

Insécurité face à l’avenir :

Nos recherches et nos connaissances aident nos clients à anticiper les compartiments de revenus et les plages de croissance à venir. Cela aide nos clients à investir ou désinvestir leurs actifs.

Comprendre les opinions du marché :

Il est extrêmement important d’avoir une compréhension impartiale des opinions du marché pour une stratégie. Nos informations aident à avoir une vision précise du sentiment du marché. Nous maintenons cette reconnaissance en nous engageant auprès des leaders d’opinion clés d’une chaîne de valeur de chaque industrie que nous suivons.

Comprendre les centres d’investissement les plus fiables :

nos recherches classent les centres d’investissement du marché en tenant compte de leurs demandes futures, de leurs rendements et de leurs marges bénéficiaires. Nos clients peuvent se concentrer sur les centres d’investissement les plus importants en se procurant notre étude de marché.

Évaluation de partenaires commerciaux potentiels :

nos recherches et nos connaissances aident nos clients à identifier des partenaires commerciaux compatibles.

Nous vous remercions d'avoir lu notre rapport.

L'étude d'intelligence professionnelle sur le marché des tests de sensibilité aux antimicrobiens répond à certaines des questions les plus critiques :

quelle sera la taille du marché en 2031 et quel taux de croissance connaîtra-t-il ?

Quelles sont les principales tendances du marché ?

Quelles sont les forces motrices du marché Test de sensibilité aux antimicrobiens?

Quels sont les freins à la croissance du marché ?

Quels sont les meilleurs fournisseurs dans cet espace ?

Quelles sont les menaces et les opportunités sur le marché pour les principaux fournisseurs ?

Quelles sont les forces ou les faiblesses des fournisseurs critiques ?

Quelles sont les futures opportunités pour les acteurs du marché Test de sensibilité aux antimicrobiens?

Quels sont les principaux problèmes auxquels est confronté le marché mondial des tests de sensibilité aux antimicrobiens?

À quoi ressemble le paysage concurrentiel ?

