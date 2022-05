Taille du marché des tests de diagnostic rapide (RDT) par type de produit, par application, par paysage concurrentiel, tendances et prévisions d’ici 2029

Ce rapport de marché est une étude compétente et approfondie sur l’état actuel qui se concentre également sur les stratégies de ce marché et la croissance impressionnante des acteurs dominés. Cette industrie propose également une étude complète de la dynamique du marché, des revenus, de la segmentation, des moteurs, des contraintes, de la part concurrentielle, des types de produits, des applications, des prévisions et vous permet de prendre de meilleures décisions commerciales pour cette industrie. Le rapport fournit des statistiques essentielles sur la taille de marché de Ce principaux fabricants, fournisseurs et vendeurs est une source importante d’orientation et de conseils pour les entreprises et les particuliers impliqués dans cette industrie.

Marché des tests de diagnostic rapide (RDT) au niveau du territoire, qui a également été divisé au niveau des pays pour fournir une vue détaillée aux organisations.

Le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché est en croissance avec un TCAC de 9,3 % au cours de la période de prévision. période de prévision de 2022 à 2029 et devrait atteindre 74 674,92 millions USD d’ici 2029 contre 38 363,51 millions USD en 2021. L’incidence croissante des maladies chroniques et les progrès technologiques dans les tests de diagnostic rapides seront probablement les principaux moteurs de la demande du marché au cours de la période de prévision. .

Le rapport se concentre également sur les difficultés du marché, les limites et les facteurs de développement, les avancées, les ouvertures, le réseau de magasins de l’industrie, etc. Il fournit également des données relatives à la qualité engageante, au taux de développement et à la taille du marché de chaque fragment, ce qui aide à comprendre quelle partie investir de l’argent dans ou développer son entreprise. L’extraction facultative dépend d’ensembles de données ouverts, ainsi que de données payantes, telles que les documents publics, les rapports annuels, les documents déposés auprès de la SEC, les analyses environnementales, D&B Hoovers et Factiva.

Le marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) est segmenté en type qui comprend

Par Type de Produit (Consommables et Kits, Instruments et Autres),

Mode (produit de test de diagnostic rapide professionnel et produit de test de diagnostic rapide en vente libre [OTC]),

Technologie (basée sur la PCR, dosages dynamiques, dosages immunochromatographiques à flux latéral, dosage d’agglutination, microfluidique, technologie de substrat et autres),

Modalité (test en laboratoire et test hors laboratoire),

Groupe d’âge (adulte et pédiatrique),

Type de test (détermination de confirmation, test sérologique et séquençage viral),

Approche (Diagnostic In-Vitro, Diagnostic Moléculaire),

Spécimen (écouvillon, sang, urine, salive, crachat et autres),

Application (tests de maladies infectieuses, surveillance de la glycémie, tests de cardiologie , tests d’oncologie, tests cardiométaboliques, tests de toxicomanie, tests de grossesse et de fertilité, tests de toxicologie, autres),

Utilisateur final (hôpital et clinique, laboratoire de diagnostic, établissement de soins à domicile, instituts de recherche et universitaires et autres),

Canal de distribution (appel d’offres direct, détail, autres),

Certains des acteurs distingués du marché comprennent

Abbott, Danaher, Cellex, AdvaCare Pharma, Access Bio, Cardinal Health, Bio-Rad Laboratories, Inc., BD, F. Hoffmann-La Roche Ltd, bioMérieux SA, InBios International, Inc., Gnomegen LLC, QIAGEN, Quidel Corporation, Chembio Diagnostics Systems, Inc., Siemens Healthcare Gmbh (une filiale de Siemens Healthineers AG), PerkinElmer Inc., Sekisui Diagnostics, Fujirebio (une filiale du groupe HU), PTS Diagnostics, LamdaGen Corporation, Werfen, Nova Biomedical, Trinity Biotech, Sysmex Europe GmbH (filiale de Sysmex Corporation), Luminex Corporation. Une société DiaSorin, MEGAKOR DIAGNOSTK GMBH, entre autres. Les analystes de DBMR comprennent les atouts concurrentiels et fournissent une analyse concurrentielle pour chaque concurrent séparément.

Géographiquement, le marché a été segmenté en

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie, Italie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde, Asie du Sud-Est et Australie)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie et reste de l’Amérique du Sud)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Afrique du Sud et reste du Moyen-Orient et de l’Afrique)

Faits saillants du rapport

L’ analyse des tendances de croissance du marché mondial des tests de diagnostic rapide (RDT) est basée sur le TCAC calculé de 2022 à 2029.

Pour analyser le fonctionnement du marché dans chaque région, la part de marché et le taux de croissance de chaque région géographique sont évalués.

Il comprend tous les détails nécessaires sur les principaux producteurs, clients et distributeurs du marché.

