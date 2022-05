Taille du marché des tests de diagnostic, analyse future, perspectives régionales jusqu’au rapport de recherche 2028 | Mises à jour DBMR

Ce rapport suggère que l’industrie devrait connaître une croissance plus élevée au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final. Ce rapport est le meilleur aperçu de la perspective mondiale de l’industrie, de l’analyse complète, de la taille, de la part, de la croissance, du segment, des tendances et des prévisions. L’étude de recherche et les données de recherche couvertes dans ce rapport font de ce document une ressource pratique pour les gestionnaires, les analystes, les chercheurs, les experts de l’industrie et d’autres personnes clés qui obtiennent une étude prête à accéder et auto-analysée. Dans la section Analyse concurrentielle, les principaux acteurs clés existant sur le marché sont mentionnés ainsi que divers détails tels que les profils des entreprises, leur analyse de la part de marché et leurs différentes stratégies qui les font prospérer sur le marché.

Cette étude de marché analyse l'état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l'entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l'analyse des cinq forces de Porter.

Le marché des tests de diagnostic devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse que le marché croît avec un TCAC de 9,0% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 et devrait atteindre 286 081,12 millions USD. d’ici 2027. L’augmentation de la prévalence des maladies chroniques, l’augmentation du nombre de tests IVD dans le monde, des politiques de remboursement adéquates, l’amélioration du taux de recherche de diagnostic dans le monde et l’extension de la portée des diagnostics moléculaires sont les principaux moteurs qui ont propulsé la demande du marché dans les prévisions. période.

Scénario de marché mondial des tests de diagnostic

Selon Data Bridge Market Research, le marché des tests de diagnostic en Amérique du Nord détient la part de marché la plus élevée sur le marché mondial des tests de diagnostic. Le leader du marché est F. Hoffmann-La Roche Ltd. qui représente une part de marché estimée à environ 20 % à 25 %. La société a obtenu des ventes exceptionnelles en fournissant des produits et des accessoires de tests de diagnostic.

Par exemple,

En mai 2020, F. Hoffmann-La Roche Ltd a officiellement annoncé l’acquisition de Stratos Genomics. Cette acquisition a conduit au développement du séquençage basé sur l’ADN à des fins de diagnostic. Cela a amélioré le segment de diagnostic des soins de santé de l’entreprise, entraînant ainsi une plus grande génération de revenus de l’entreprise.

En mars 2020, F. Hoffmann-La Roche Ltd a obtenu l’approbation de la FDA pour Elecsys GALAD. Cette approbation a amélioré le segment de produits de la société et a contribué au diagnostic précoce du carcinome. Cette approbation a également amélioré les finances de la société.

Tendances ayant un impact sur le marché

Maintenant, la question est de savoir quelles autres régions F. Hoffmann-La Roche Ltd. ABBOTT vise ? Data Bridge Market Research a estimé une forte croissance du marché des tests de diagnostic en Asie-Pacifique et les leaders du marché ciblant la Chine, le Japon et l’Inde comme leurs prochaines poches de revenus pour 2020.

Le marché des tests de diagnostic devient de plus en plus concurrentiel avec des sociétés telles que F. Hoffmann-La Roche Ltd. ABBOTT, car elles sont les principales sociétés dominantes dans les tests de diagnostic ayant un nombre maximal de produits. Les nouveaux rapports de Data Bridge Market Research mettent en évidence les principaux facteurs de croissance et opportunités sur le marché mondial des tests de diagnostic.

Développements du marché mondial des tests de diagnostic

En avril 2020, Leica Microsystems, une filiale de Danaher a annoncé le lancement d’une plateforme phare pour sa nouvelle microscopie confocale connue sous le nom de STELLARIS. Cette plate-forme permet de visualiser la vue tridimensionnelle des tissus et des cellules vivantes.

En mars 2020, Siemens Healthcare GmbH a officiellement annoncé le lancement de l’analyseur de gaz sanguins RAPIDPoint 500e ; cela a élargi le portefeuille de produits de l’entreprise et est également utilisé dans les efforts de COVID-19. Cela aide à générer plus de revenus de la ligne.

Principaux acteurs

Certains des principaux acteurs opérant sur ce marché des tests de diagnostic sont H-Hoffman La-Rcohe Ltd., ABBOTT, Danaher, BD, Thermo Fisher Scientific Inc., ACON Laboratories Inc., Hemosure, Inc., MicroGen Diagnostics, QIAGEN, Grifols, SA, BODITECH MED INC., Chembio Diagnostic Systems, Inc., Nanoentek, DiaSorin SpA, Bio-Rad Laboratories, Inc., BIOMEDOMICS INC, EKF Diagnostics Holdings plc, Siemens Healthcare GmbH, PerkinElmer Inc., Werfenlife, bioMérieux SA, ARKRAY USA , Inc., Biohit Oyj, Germaine Laboratories, Inc., Quidel Corporation, HUMASIS., Illumina, Inc. Lamdagen Corporation, LifeSign LLC., Medixbiochemica, , Nova Biomedical, Ortho Clinical Diagnostics, Sannuo Biosensing Co., Ltd. STRECK, Sysmex Société entre autres.

Portée du marché mondial des tests de diagnostic

Le marché mondial des tests de diagnostic est segmenté sur la base des pays en États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande, Norvège, Pologne, Italie, Espagne, Russie, Turquie, Belgique, Pays-Bas, Suisse et Reste de l’Europe, Japon, Chine, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam et reste de l’Asie-Pacifique, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Koweït, Israël et reste du Moyen-Orient Afrique de l’Est.

Toutes les analyses par pays du marché mondial des tests de diagnostic sont analysées plus en détail sur la base d’une segmentation plus poussée. Sur la base du type est segmenté en test de glucose, test de maladies infectieuses, test de cytologie, test CBC, test d’hémoculture, test de syphilis, test d’urée, test de protéine C-réactive, test d’antigène, test HBA1C, test de grossesse, test de profil lipidique, test d’électrolytes, test de fonction hépatique, test de Helicobacter pylori dans les selles, test de calcium, test de compatibilité croisée, test de fonction thyroïdienne, test de microscopie des selles, test de microscopie d’urine, test de globules rouges emballés, test ESR et autres tests. Sur la base de la solution, le marché des tests de diagnostic est segmenté en services et produits. Sur la base de la technologie, le marché des tests de diagnostic est segmenté en immunoanalyse, PCR, séquençage du gène suivant, spectroscopie, chromatographie, microfluidique, technologie de substrat et autres. Sur la base du mode de test, le marché des tests de diagnostic est segmenté en tests basés sur la prescription et en tests OTC. Sur la base de l’approche, le marché des tests de diagnostic est segmenté en instrument de diagnostic moléculaire, instrument de diagnostic in vitro et instrument de test au point de service. Sur la base du type d’échantillon, le marché des tests de diagnostic est segmenté en urine, salive, sang, cheveux, sueur et autres. Sur la base des applications, le marché des tests de diagnostic est segmenté en cardiologie, oncologie, neurologie, orthopédie, gastro-entérologie, gynécologie, odontologie et autres. Sur la base du type de test, le marché des tests de diagnostic est segmenté en biochimie, hématologie, microbiologie, histopathologie et autres. Sur la base de l’âge, le marché des tests de diagnostic est segmenté en pédiatrie, adulte et gériatrique. Sur la base de l’utilisateur final, le marché des tests de diagnostic est segmenté en hôpitaux, centre de diagnostic, laboratoires et instituts de recherche, institut de recherche, soins à domicile, banques de sang, cliniques spécialisées, centres de chirurgie ambulatoire et autres. Sur la base du canal de distribution, le marché des tests de diagnostic est segmenté en appels d’offres directs, ventes au détail et ventes en ligne.

Points clés couverts dans les tendances et prévisions de l’industrie du marché mondial des tests de diagnostic jusqu’en 2027

La taille du marché

Analyse du marché de haut en bas

Développements récents pour les concurrents du marché

Valeur marchande récente pour différents pays

