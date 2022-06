Taille du marché des tests d’alimentation, tendances, analyse complète d’ici 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des tests d’alimentation prévoit un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 5,80 % au cours de la période de prévision 2022-2029.

L’analyse des aliments fait référence à la procédure permettant d’obtenir un équilibre précis entre les ingrédients alimentaires disponibles. L’objectif principal du programme d’alimentation est de vérifier le niveau de contamination des matières premières des animaux. Les informations sur la teneur en éléments nutritifs des ingrédients des aliments pour animaux sont obligatoires pour la réussite des tests d’aliments pour animaux. Des tests d’alimentation sont appliqués pour les pesticides, les mycotoxines, les minéraux , les agents pathogènes, les métaux, les antibiotiques et les médicaments dans les aliments pour animaux, entre autres ingrédients alimentaires, afin de déterminer l’absence de contaminants retenus pour la toxicité, les maladies d’origine alimentaire et les empoisonnements.

L’essor du marché des tests d’aliments pour animaux est alimenté par la demande croissante d’aliments pour animaux de haute qualité. L’urbanisation rapide et l’augmentation des coûts opérationnels de la production d’aliments pour animaux accéléreront la croissance du marché. La demande croissante de diverses industries d’utilisation finale fera prospérer le taux de croissance du marché des tests d’aliments pour animaux. En outre, les préoccupations croissantes concernant la santé et la sécurité des animaux parmi les éleveurs, les agriculteurs et les organismes gouvernementaux renforceront le taux de croissance du marché des tests d’aliments pour animaux. Un autre facteur important comprend l’augmentation de la prévalence des maladies du bétail qui amortira davantage le taux de croissance du marché. D’autres facteurs tels que l’analyse obligatoire de la sécurité et de la qualité des aliments pour animaux, les services personnalisés émergeant comme des solutions efficaces en termes de coût et de temps et les coûts d’exploitation de la production d’aliments pour animaux auront un impact positif sur le taux de croissance du marché des tests d’aliments pour animaux.

Le rapport de marché de grande envergure sur les tests d’alimentation permet de se concentrer sur les aspects les plus importants du marché, comme les tendances récentes du marché. Le rapport d’étude de marché mène également une étude sur la capacité de production, la consommation, l’importation et l’exportation pour toutes les grandes régions du monde. De plus, le rapport aide le fabricant à déterminer l’efficacité des canaux de distribution existants, des programmes publicitaires ou des médias, des méthodes de vente et de la meilleure façon de distribuer les produits aux éventuels consommateurs. En outre, l’analyse concurrentielle donne une idée claire des stratégies utilisées par les principaux concurrents sur le marché des tests d’alimentation qui renforcent leur pénétration sur le marché.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché mondiale de Test d’alimentation

Le paysage concurrentiel du marché des tests d’alimentation fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des tests d’aliments pour animaux.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des tests d’aliments pour animaux sont ADPEN Laboratories, Inc., RJ Hill Laboratories Limited, Bruker, Genon Labs, Intertek Group plc, RL Food Testing Laboratory, Inc., SGS SA, SDK Laboratories, Eurofins Scientific, Romer Labs Division Holding GmbH, NSF International, Agrolab GmbH, Silliker, Inc., ifp Institut für Produktqualität GmbH, Food Hygiene & Health Laboratory, Microbac Laboratories, Inc., Agilent Technologies, Inc., Thermo Fisher Scientific Inc., 3M et Bureau Veritas, entre autres.

Ce rapport sur le marché des tests d’alimentation fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des tests de flux, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Étendue du marché mondial des tests d’alimentation et taille du marché

Le marché des tests d’aliments pour animaux est segmenté en fonction des types et du bétail. La croissance entre les segments vous aide à analyser les niches de croissance et les stratégies pour approcher le marché et déterminer vos principaux domaines d’application et la différence entre vos marchés cibles.

Sur la base des types, le marché des tests d’aliments pour animaux a été segmenté en tests d’agents pathogènes, analyse de l’étiquetage nutritionnel, test de mycotoxines, analyse des graisses et des huiles, analyse des produits chimiques des cultures et autres.

Le segment Autres est en outre segmenté en analyse des ingrédients alimentaires, analyse immédiate, analyse des métaux et des minéraux, et tests de médicaments et d’antibiotiques.

Sur la base du bétail, le marché des tests d’aliments pour animaux est segmenté en volailles , porcs, animaux de compagnie, équins, bovins et animaux aquatiques.

Couverture régionale :

La couverture régionale du marché est mentionnée dans le rapport, se concentrant principalement sur les régions:

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Région Asie et Pacifique

Le Moyen-Orient et l’Afrique

L’Europe 

Une évaluation de l’attractivité du marché au regard de la concurrence que les nouveaux acteurs et produits sont susceptibles de présenter aux plus anciens a été fournie dans la publication. Le rapport de recherche mentionne également les innovations, les nouveaux développements, les stratégies de marketing, les techniques de marque et les produits des principaux acteurs présents sur le marché mondial des tests d’alimentation. Pour présenter une vision claire du marché, le paysage concurrentiel a été analysé en profondeur à l’aide de l’analyse de la chaîne de valeur. Les opportunités et les menaces présentes à l’avenir pour les principaux acteurs du marché ont également été soulignées dans la publication.

