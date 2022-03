Taille du marché des technologies des dispositifs médicaux 2022-Domaines clés de l’industrie avec fabrication, taille, événement par pays et taux de progression 2029

DBMR a publié le rapport de recherche sur la taille du marché mondial des technologies des dispositifs médicaux, la part, les tendances de l’industrie et le rapport d’analyse de la demande d’ici 2028, offre un aperçu détaillé des facteurs qui influencent le champ d’activité mondial. Le rapport de recherche sur le marché mondial des technologies de dispositifs médicaux montre les dernières informations sur le marché avec les tendances à venir et la répartition des produits et services. Le rapport fournit des statistiques clés sur l’état du marché, la taille, la part et les facteurs de croissance des technologies mondiales des dispositifs médicaux. Ce rapport commence par une introduction de base de la segmentation du marché en 2021, du scénario futur, du taux de croissance de l’industrie des technologies de dispositifs médicaux et des opportunités industrielles jusqu’en 2026. Le rapport prévoit des applications innovantes du marché sur la base de ces estimations. Le profil de l’entreprise englobe des paramètres tels que le synopsis de l’entreprise, le synopsis commercial, la stratégie et la planification du travail, l’analyse SWOT et les développements actuels.

Le marché des technologies des dispositifs médicaux devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 673,59 millions USD d’ici 2029, avec un TCAC de 6,34 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La prise de conscience croissante parmi les patients des avantages des technologies de pointe contribuera à stimuler la croissance du marché des technologies des dispositifs médicaux.

Bref aperçu des technologies des dispositifs médicaux :

L’augmentation des occurrences de maladies chroniques, la flambée des investissements pour le développement de technologies de pointe, la croissance de la population gériatrique, les politiques favorables du gouvernement en matière de surveillance cardiaque vont probablement accélérer la croissance du marché des technologies des dispositifs médicaux au cours de la période de prévision 2022-2029. D’autre part, la croissance du secteur de la santé ainsi que l’augmentation des applications des économies émergentes stimuleront encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché des technologies des dispositifs médicaux au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Des politiques de remboursement défavorables et l’augmentation des droits d’accise entraveront probablement la croissance du marché des technologies des dispositifs médicaux au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

La recherche Global Medical Device Technologies Market 2022 fournit un aperçu de base de l’industrie, y compris les définitions, les classifications, les applications et la structure de la chaîne industrielle. L’analyse de la part de marché mondiale des technologies de dispositifs médicaux est fournie pour les marchés internationaux, y compris les tendances de développement, l’analyse du paysage concurrentiel et l’état de développement des régions clés. Les politiques et les plans de développement sont discutés ainsi que les processus de fabrication et les structures de coûts sont également analysés. Ce rapport indique également la consommation d’importation / exportation, les chiffres de l’offre et de la demande, les coûts, les prix, les revenus et les marges brutes. Pour chaque fabricant couvert, ce rapport analyse ses sites de fabrication, sa capacité, sa production, son prix départ usine, ses revenus et sa part de marché sur le marché mondial.

Les segments et sous-sections du marché des technologies des dispositifs médicaux sont présentés ci-dessous:

Par domaine d’appareil (diagnostics in vitro (IVD), appareils de cardiologie, appareils orthopédiques, appareils d’imagerie diagnostique, appareils d’endoscopie, appareils d’ophtalmologie, appareils d’administration de médicaments, appareils de gestion des plaies, autres domaines d’appareils)

Par type (diagnostics moléculaires, imagerie diagnostique, surveillance non invasive, administration de médicaments, technologies d’aide à la mobilité, micro-fluides et Mems, bio-implants, biomatériaux, chirurgie minimale/non invasive, télémédecine)

Par utilisateur final (industries des dispositifs médicaux des hôpitaux et des cliniques, organisations pharmaceutiques et de recherche, autres)

La liste des TOP ACTEURS CLÉS dans le rapport sur le marché des technologies des dispositifs médicaux est

Abbott.

F. Hoffmann-La Roche SA

Royal Philips SA

Siemens Healthcare Private Limited

Stryker

Société scientifique de Boston

Johnson et Johnson Services, Inc.

Medtronic

Smith+Neveu

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Zenith Healthcare Limitée

Thermo Fisher Scientific Inc.

…..

Portée du rapport :

Le rapport étudie principalement la taille, les tendances récentes et l’état de développement du marché des technologies de dispositifs médicaux, ainsi que les opportunités d’investissement, la dynamique du marché (tels que les facteurs moteurs, les facteurs restrictifs) et les nouvelles de l’industrie (comme les fusions, acquisitions et investissements) . L’innovation et les progrès technologiques optimiseront davantage les performances du produit, le rendant plus largement utilisé dans les applications en aval. Cette étude catégorise les données de ventilation mondiales des technologies de dispositifs médicaux par fabricants, région, type et application, analyse également l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter.

Les régions incluses sont : l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Océanie, l’Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l’Afrique

Répartition au niveau des pays : États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, Colombie, Chili, Afrique du Sud, Nigeria, Tunisie, Maroc, Allemagne, Royaume-Uni (UK), Pays-Bas, Espagne, Italie, Belgique, Autriche, Turquie , Russie, France, Pologne, Israël, Emirats Arabes Unis, Qatar, Arabie Saoudite, Chine, Japon, Taïwan, Corée du Sud, Singapour, Inde, Australie et Nouvelle-Zélande, etc.

Portée du marché mondial des technologies des dispositifs médicaux et taille du marché

Le marché des technologies des dispositifs médicaux est segmenté en fonction du domaine, du type et de l’utilisateur final du dispositif. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur le domaine des dispositifs, le marché des technologies des dispositifs médicaux est segmenté en diagnostics in vitro (DIV), dispositifs de cardiologie, dispositifs orthopédiques, dispositifs d’imagerie diagnostique, dispositifs d’endoscopie, dispositifs d’ophtalmologie, dispositifs d’administration de médicaments, dispositifs de gestion des plaies et autres domaines des dispositifs.

Le marché des technologies des dispositifs médicaux a également été segmenté en fonction de l’utilisateur final en hôpitaux et cliniques, industries des dispositifs médicaux, organisations pharmaceutiques et de recherche, etc.

Sur la base du type, le marché des technologies des dispositifs médicaux est segmenté en diagnostic moléculaire, imagerie diagnostique, surveillance non invasive, administration de médicaments, technologies d’aide à la mobilité, micro-fluides et mems, bio-implants, biomatériaux, chirurgie minimale/non invasive et télémédecine. .

Sources de données et méthodologie

Les principales sources impliquent les experts de l’industrie du marché mondial des technologies de dispositifs médicaux, y compris les organisations de gestion, les organisations de traitement, les fournisseurs de services d’analyse de la chaîne de valeur de l’industrie. Toutes les sources primaires ont été interrogées pour recueillir et authentifier les informations qualitatives et quantitatives et déterminer les perspectives d’avenir.

Avec des tableaux et des chiffres aidant les analyses dans le monde entier, cette recherche fournit des statistiques clés sur l’état de l’industrie et constitue une source précieuse de conseils et d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par le marché.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des technologies des dispositifs médicaux :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et de la portée de la recherche sur le marché mondial des technologies de dispositifs médicaux

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché mondial des technologies des dispositifs médicaux.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis des technologies mondiales des dispositifs médicaux

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs du marché mondial des technologies des dispositifs médicaux Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage du par type, utilisateur final et région 2010-2022

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché mondial des technologies de dispositifs médicaux qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec la part des revenus et les ventes par pays clés dans ces différentes régions.

Chapitre 8 et 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché mondial des technologies de dispositifs médicaux est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises.