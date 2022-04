Taille du marché des technologies de transfection : impact du COVID-19 sur les tendances du secteur, partage, informations qualitatives approfondies

DBMR a ajouté la dernière édition de l’étude d’enquête sur le marché mondial des technologies de transfection avec plus de 220 tableaux de données de marché, un chat circulaire, des graphiques et des chiffres répartis sur des pages et une analyse détaillée facile à comprendre . Le rapport d’étude de marché est une source d’informations éprouvée qui offre une vue télescopique des tendances actuelles du marché, de la taille, de la part, de la croissance, de la demande, des opportunités et de l’état de l’industrie. Actuellement, le marché développe sa présence. Le rapport de recherche présente une évaluation complète du marché et contient une tendance future, des facteurs de croissance actuels, des opinions attentives, des faits et des données de marché validées par l’industrie. L’étude de recherche fournit des estimations pour les prévisions mondiales des technologies de transfection jusqu’en 2029.

Le marché mondial des technologies de transfection enregistre un TCAC substantiel de 9,74 % au cours de la période de prévision 2019-2026.

Définition du marché

La transfection est une approche pour produire des acides nucléiques exogènes tels que de l’ADN, de l’ARN ou des oligonucléotides dans des cellules. De tels acides nucléiques peuvent être transférés par des réactifs de transfection polymères ou lipidiques qui favorisent l’absorption cellulaire. Cette méthode est largement utilisée pour les études génomiques (représentation cellulaire, tests, interférence ARN, recherche in vitro) mais peut être menée pour des raisons de bioproduction (fabrication de vaccins et de protéines) ou médicinales (traitement de cellules animales). La délivrance d’acide nucléique aux cellules peut être réalisée par des techniques physiques distinctes, telles que l’électroporation, la sonoporation ou la microinjection; cependant, ces procédures sont relativement dangereuses pour les cellules. La transfection avec des substances chimiques est une meilleure option pour maintenir la faisabilité des cellules saines.

La liste des entreprises présentées dans le rapport sur le marché des technologies de transfection est:

Lonza

Promega Corporation

Sigma-Aldrich Co.

Thermo Fisher Scientific Inc

Laboratoires Bio-Rad,

Roche Molecular Systems

QIAGEN

Inovio Pharmaceuticals

POLYPLUS TRANSFECTION

Les segments et sous-sections du marché des technologies de transfection sont présentés ci-dessous:

Segmentation : marché mondial des technologies de transfection

Par méthode de transfection

Cotransfection

Électroporation

Transfection de lipides cationiques

Transfection in vivo

Par demandes

Production de virus

Production de protéines

Silençage génique

Reprogrammation et différenciation des cellules souches

Génération de lignées cellulaires stables

Segmentation de la taille du marché par région et pays (personnalisable):

Amérique du Nord (Canada, États-Unis et Mexique)

Europe (Allemagne, Royaume-Uni, BeNeLux, France, Russie & Italie)

Asie-Pacifique (Japon, Corée du Sud, Chine, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Argentine, Brésil, Pérou, Colombie, etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Émirats arabes unis, Égypte, Arabie saoudite, Nigéria et Afrique du Sud)

Facteurs de marché

L’essor de la recherche et du développement dans le domaine des thérapies cellulaires contribue à la croissance du marché

Les fonds massifs du gouvernement et des acteurs privés stimulent la croissance du marché

Les occurrences croissantes de maladies cancéreuses propulsent la croissance du marché

Le nombre croissant de personnes obèses et en surpoids est le moteur de la croissance du marché

Contraintes du marché

Le coût des instruments de technologie de transfection entrave la croissance du marché

Le risque de réaction négative avec la cellule entrave la croissance du marché

Les réactifs de brassage maison limitent la vente de fournitures commerciales, ce qui limite la croissance du marché

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des technologies de transfection :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche sur le marché des technologies de transfection

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché des technologies de transfection.

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis des technologies de transfection

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché des technologies de transfection Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2010-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché des technologies de transfection qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse de groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2020-2027).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, Transfection Technologies Market est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de la décision.

