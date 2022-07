Taille du marché des technologies de l’information (TI) de la santé en Europe 2022 par évaluation des tendances, demandes mondiales, tendances en cours, données des principaux pays, opportunité, impact sur le marché et prévisions jusqu’en 2029

Rapport sur le marché de l’industrie des technologies de l’information (IT) de la santé en EuropeCela permet de se concentrer sur les aspects importants du marché tels que les tendances récentes du marché et les conditions du marché. Le rapport sur le marché de l’industrie des technologies de l’information (IT) de la santé en Europe a été structuré après une étude approfondie de divers segments de marché clés tels que la taille du marché, la part, la croissance, la demande, les dernières tendances, les menaces du marché et les principaux moteurs qui animent le marché. De plus, le rapport contient également toutes les informations, y compris la définition du marché, les classifications, les développements clés, les applications et les engagements, tout en détaillant les actions des principaux acteurs en ce qui concerne les lancements de produits, les coentreprises, les développements, les fusions et acquisitions et leurs effets dans termes de ventes, d’importation, d’exportation, de revenus et de valeurs CAGR. Ce rapport d’analyse de l’industrie parle en détail du processus de fabrication, du type et des applications.

Analyse et taille du marché

Data Bridge Market Research analyse que le marché des technologies de l’information (TI) pour les soins de santé devrait croître à un TCAC de 15,62 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

La technologie de l’information sur la santé, souvent connue sous le nom d’informatique de la santé, est un domaine de la technologie de l’information qui traite du développement, de la conception et de la maintenance des systèmes d’information dans les cliniques, les hôpitaux et d’autres établissements de santé. La technologie de l’information sur les soins de santé réduit le risque d’égarement des dossiers médicaux et permet aux professionnels de la santé d’obtenir des rapports sur la santé des patients à partir de divers endroits. Les erreurs humaines peuvent être réduites, les résultats cliniques peuvent être améliorés, une meilleure coordination des soins peut être facilitée, l’efficacité des pratiques de soins de santé peut être améliorée et les données peuvent être suivies efficacement avec les tendances du marché de l’informatique de santé.

De plus, l'utilisation croissante des solutions informatiques de santé dans les établissements de soins ambulatoires et l'augmentation des préférences pour la prestation de soins de santé centrée sur le patient offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché.

De plus, l’utilisation croissante des solutions informatiques de santé dans les établissements de soins ambulatoires et l’augmentation des préférences pour la prestation de soins de santé centrée sur le patient offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché.

Liste des principaux fabricants clés pour le marché européen des technologies de l’information sur les soins de santé :

Allscripts Healthcare, LLC, Epic Systems Corporation, McKesson Corporation, Cerner Corporation, Siemens Healthcare GmbH, Carestream Health, Agfa-Gevaert Group, athenahealth, Inc., eClinicalWorks, GENERAL ELECTRIC, GREENWAY HEALTH, LLC. …..

Segmentation du marché des technologies de l’information de la santé en Europe :

Par produit et services (solutions pour les prestataires de soins de santé, solutions pour les payeurs de soins de santé, services d’externalisation HCIT), composants (services, logiciels, matériel), mode de livraison (sur site, basé sur le cloud), utilisateurs finaux (fournisseurs, payeurs)

Analyse régionale pour le marché européen des technologies de l’information sur les soins de santé:

Amérique du Nord (États-Unis et Canada)

Europe (Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Scandinavie et reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Japon, Chine, Inde, Australie, Asie du Sud-Est et reste de l’Asie-Pacifique)

Amérique latine (Brésil, Mexique et reste de l’Amérique latine)

Le rapport d’étude de marché Europe Healthcare Information Technology Market propose une évaluation complète de l’industrie. Les projections incluses dans le rapport ont été déterminées en utilisant des philosophies et des présomptions de recherche démontrées.

