Taille du marché des technologies d’administration de médicaments 2022-Industrie Développements et prévisions des perspectives de l’industrie 2022-Industrie 2029

Le marché des technologies d’ administration de médicaments devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 8326,45 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 7,65 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La demande croissante d’une technique d’administration efficace des produits biopharmaceutiques et l’amélioration de la capacité et de la sécurité du médicament en contrôlant la libération du médicament dans le corps sont les facteurs qui influencent la croissance du marché.

Scénario de marché mondial de la technologie de distribution de médicaments

L’augmentation des cas et de la prévalence des maladies chroniques dans le monde devrait accélérer la croissance du marché des technologies d’administration de médicaments au cours de la période de prévision 2022-2029. D’autre part, le lancement de nouveaux produits avancés et les progrès technologiques stimuleront davantage diverses opportunités de croissance du marché des technologies d’administration de médicaments au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

L’effet secondaire des médicaments et le rappel de produits sont susceptibles d’entraver la croissance du marché des technologies d’administration de médicaments au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Portée du rapport

Par voie d’administration (administration orale de médicaments, administration pulmonaire de médicaments, administration injectable de médicaments, administration oculaire de médicaments, administration nasale de médicaments, administration topique de médicaments, administration implantable de médicaments, administration transmuqueuse de médicaments)

Par installation d’utilisation (hôpitaux, centres/cliniques de chirurgie ambulatoire, établissements de soins à domicile, centres de diagnostic, autres)

Certains des acteurs clés couverts sur le marché des technologies de distribution de médicaments :

Johnson et Johnson Services, Inc.

Hoffmann-La Roche SA

Merck Sharp et Dohme Corp.

Bayer SA

Pfizer inc.

Novartis SA

3M

BD

GSK

Analyse au niveau des régions et des pays :

Le rapport propose une évaluation exhaustive des différents marchés de la technologie de distribution de médicaments par région et par pays tels que les États-Unis, le Canada, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l’Inde, l’Australie et l’Indonésie. , Thaïlande, Malaisie, Philippines, Vietnam, Mexique, Brésil, Argentine, Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Turquie, etc.

Le rapport inclut la taille du marché par pays et par région pour la période 2016-2028, par pays (régions), par type et par application, ainsi que par des acteurs pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique.

Portée du marché mondial des technologies de distribution de médicaments et taille du marché

Le marché des technologies d’administration de médicaments est segmenté en fonction de la voie d’administration et de la facilité d’utilisation. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base de la voie d’administration, le marché est segmenté en administration orale de médicaments, administration pulmonaire de médicaments, administration de médicaments injectables, administration oculaire de médicaments, administration nasale de médicaments, administration topique de médicaments implantables et administration transmuqueuse de médicaments.

L’administration orale de médicaments est sous-segmentée en médicaments oraux solides, médicaments oraux liquides et médicaments oraux semi-solides. Les médicaments oraux solides sont sous-segmentés en comprimés, gélules, poudres et pilules. Les médicaments oraux liquides sont sous-segmentés en solutions et en sirops. Les médicaments oraux semi-solides sont en outre sous-segmentés en gels, émulsions et élixirs.

L’administration pulmonaire de médicaments est sous-segmentée en formulations et dispositifs. Les dispositifs sont en outre sous-segmentés en inhalateurs-doseurs, inhalateurs à poudre sèche et nébuliseurs. Les nébuliseurs sont sous-segmentés en nébuliseurs à jet, nébuliseurs à ultrasons et nébuliseurs à brume douce.

L’administration de médicaments injectables est sous-segmentée en dispositifs, dispositifs d’auto-injection et autres dispositifs d’injection. Les dispositifs d’injection conventionnels sont sous-segmentés en matériau, verre, plastique, produit et facilité d’utilisation. Le produit est segmenté en seringues remplissables et seringues préremplies. La convivialité est segmentée en seringues réutilisables et seringues jetables. Les dispositifs d’auto-injection sont sous-segmentés en injecteurs sans aiguille, auto-injecteurs, stylos injecteurs et injecteurs portables. Les formulations sont divisées en formulations d’administration de médicaments conventionnelles, nouvelles formulations d’administration de médicaments et formulations d’injection à action prolongée.

L’administration oculaire de médicaments est sous-segmentée en formulations et dispositifs oculaires. Les formulations sont en outre subdivisées en formulations liquides et en formulations semi-solides. Les formulations liquides sont divisées en gouttes pour les yeux et en sprays liquides. Les formulations semi-solides sont constituées de gels et de pommades oculaires. Les dispositifs oculaires sont constitués de lentilles de contact enrobées de médicament et d’inserts oculaires.

L’administration nasale de médicaments est sous-segmentée en gouttes nasales, vaporisateurs nasaux, poudres nasales et gels nasaux. Sous administration topique de médicaments, il est segmenté en formulations et dispositifs (administration transdermique de médicaments). Les formulations liquides sont sous-segmentées en administration de médicament topique, administration de médicament topique semi-solide et administration de médicament topique solide. L’administration de médicament topique liquide est à nouveau sous-segmentée en solutions et en suspensions. L’administration de médicaments topiques semi-solides est sous-segmentée en crèmes, gels, pommades, pâtes et lotions. L’administration de médicaments topiques solides est segmentée en suppositoires et en poudres. Les dispositifs sont sous-segmentés en patchs transdermiques et en gels transdermiques.

L’administration de médicaments implantables est sous-segmentée en administration active de médicaments implantables et administration passive de médicaments implantables. L’administration de médicament transmuqueuse est sous-segmentée en administration de médicament transmuqueuse orale et autre administration de médicament transmuqueuse. L’administration de médicament par voie orale transmuqueuse est en outre sous-segmentée en administration de médicament buccale et administration de médicament sublinguale, tandis que l’autre administration de médicament transmuqueuse est encore sous-segmentée en administration de médicament transmuqueuse rectale et administration de médicament transmuqueuse vaginale.

