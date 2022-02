Taille du marché des technologies biométriques en Amérique du Nord, évaluation approfondie, TCAC, analyse de la demande et des opportunités 2027 avec Aware Inc., BIO-key International, Inc., Fujitsu Limited, Gemalto NV

La dernière documentation de recherche intitulée «Marché des technologies biométriques en Amérique du Nord» est une publication récente sur les informations sur le marché des entreprises qui couvre tous les aspects des technologies biométriques en Amérique du Nord 2020 ainsi qu’une analyse détaillée des éléments de croissance, des tendances, des prévisions, de la taille, de la part, de la demande , et diffusion. Ce rapport évalue également les valeurs passées et actuelles du marché des technologies biométriques en Amérique du Nord pour prédire les orientations futures du marché entre la période de prévision 2020 et 2027.

Les technologies d’identification biométrique sont utilisées dans les aéroports pour vérifier l’identité des passagers et du personnel. Actuellement, plus de 800 millions de passeports biométriques sont en circulation dans le monde. Dans les hôpitaux, divers types de technologies biométriques telles que les empreintes digitales, la reconnaissance faciale, la reconnaissance de la paume et la reconnaissance de l’iris sont utilisées pour identifier les patients, le personnel, le contrôle d’accès personnalisé et d’autres applications similaires. Au cours de la dernière décennie, avec la pénétration croissante de la biométrie mobile dans des appareils tels que les smartphones, les tablettes, etc., la demande de technologies biométriques a augmenté à un rythme impressionnant en raison de la sécurité et de la commodité accrues offertes par ces technologies.

Le rapport sur le marché des technologies biométriques en Amérique du Nord offre un résumé détaillé des segments clés du marché. Les segments de marché à croissance la plus rapide et la plus lente sont présentés dans ce rapport. Ce rapport d’analyse couvre les perspectives d’expansion du marché en fonction des utilisateurs finaux.

Voici les principaux fabricants nord-américains de technologies biométriques –

• Conscient Inc.

• BIO-key International, Inc.

• Fujitsu Limited

• Gemalto SA

• IDEMIA

• ImageWare Systems, Inc.

• NEC Corporation

• Biométrie précise AB

• Supréma inc.

• Secunet Security Networks SA

Notre spécialiste de la recherche analyse un aperçu de la méthodologie de recherche, y compris la recherche primaire, la recherche secondaire, l’analyse de la part de l’entreprise, le modèle (y compris les données démographiques, les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de l’industrie : dépenses, infrastructures, croissance du secteur et installations), les limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus . L’analyse des parts de l’entreprise est utilisée pour déduire la taille du marché des technologies biométriques en Amérique du Nord.

Table des matières

Rapport de recherche sur les technologies biométriques en Amérique du Nord 2020-2027

Chapitre 1 Impact économique sur l’industrie

Chapitre 2 Présentation des technologies biométriques en Amérique du Nord

Chapitre 3 Analyse du marché par application

Chapitre 4 Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Chapitre 5 Offre (production), consommation, exportation, importation par régions

Chapitre 6 Production, revenus (valeur) par région

Chapitre 7 Concurrence sur le marché par les fabricants

Chapitre 8 Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Chapitre 9 Prévisions des technologies biométriques en Amérique du Nord

Chapitre 10 Analyse des coûts de fabrication

Chapitre 11 Analyse de la stratégie marketing, distributeurs/négociants

Chapitre 12 Analyse des facteurs d’effet de marché

