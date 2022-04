Taille du marché des taxis volants, opportunités clés, stratégie de génération de revenus et analyse concurrentielle 2028

La taille du marché mondial des taxis volants devrait atteindre 16,05 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC de 28,4 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. Le besoin croissant d’un mode de transport plus amélioré et plus rapide dans les zones urbaines entraîne la croissance des revenus du marché des taxis volants. La population urbaine augmente à l’échelle mondiale, ce qui entraîne une augmentation constante du trafic routier. Ainsi, pour des distances supérieures à 20 kilomètres, un taxi volant constitue une solution intéressante par rapport à un taxi conventionnel, car il peut contourner la chaussée encombrée au sol. L’augmentation des investissements dans les activités de recherche et développement par les principaux acteurs afin de développer de meilleures technologies de batterie afin d’étendre la distance à laquelle le taxi volant peut voler devrait également stimuler la croissance des revenus du marché.

Les entreprises aérospatiales et les startups ont commencé à se concentrer sur les taxis volants de la science-fiction à la réalité en s’associant et en fusionnant avec des startups et d’autres entreprises impliquées dans la fabrication de taxis volants. Par exemple, en février 2021, United Airlines a annoncé qu’elle investirait 20 millions de dollars dans une startup d’avions électriques et pourrait acheter 200 des taxis volants de l’entreprise. L’accord représente une étape vers un vol respectueux de l’environnement.

Les initiatives de villes intelligentes stimulent également la demande de taxis volants, car les nouvelles stratégies de planification de villes intelligentes visent à produire des espaces de vie de haute qualité sans perdre de terrain pour répondre aux besoins des transports motorisés individuels. L’initiative de mobilité aérienne urbaine du Partenariat européen d’innovation pour les villes et les communautés intelligentes (EIP-SCC) a été reprise par de nombreux pays européens pour explorer le potentiel des drones et des taxis volants dans les zones urbaines.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial comprennent Airbus, Joby Aviation, Boeing, Dassault Aviation, Lilium, Volocopter GmbH, Kitty Hawk, Embraer, Gulfstream Aerospace et Hyundai.

Quelques faits saillants du rapport

En janvier 2021, Hyundai s’est associé à la startup britannique Urban-Air Port pour développer une infrastructure de taxi aérien urbain. Le projet est basé à Coventry, dans le centre de l’Angleterre, et montrera comment les taxis aériens fonctionnent dans les zones urbaines. La startup a été choisie par un programme gouvernemental pour développer des véhicules volants à zéro émission et a reçu une subvention de 1,65 million de dollars pour financer l’installation temporaire d’un aéroport dans le centre-ville de Coventry.

Le segment des logiciels représentait une part de revenus considérablement importante en 2020 grâce à plusieurs sociétés travaillant au développement de programmes logiciels avancés pour assurer un flux de travail de fonctionnement sûr et fluide du taxi volant. Le logiciel permet également d’automatiser le taxi volant sans nécessiter de processus manuel.

En termes de capacité passagers, le segment 3 à 10 devrait enregistrer un taux de croissance des revenus significativement élevé au cours de la période de prévision. L’automatisation croissante du taxi volant se traduit par l’absence de pilotes, ce qui ouvre la voie à une capacité supplémentaire de sièges dans l’avion.

Le segment de 51 à 200 km devrait enregistrer un taux de croissance des revenus considérablement élevé au cours de la période de prévision. Le développement de la capacité des batteries devrait entraîner une augmentation de la distance maximale qu’un avion peut parcourir au cours de la période de prévision. En janvier 2020, Hyundai et Uber ont dévoilé un nouveau taxi aérien électrique avec une autonomie de 100 km et une vitesse de croisière allant jusqu’à 290 km/h.

Le marché en Amérique du Nord représentait la plus grande part des revenus en 2020. C’est l’une des régions les plus avancées sur le plan technologique et dispose d’une main-d’œuvre qualifiée, ce qui a contribué au développement du taxi volant. La présence d’acteurs de premier plan sur le marché tels que Uber, Boeing et Kitty Hawk, entre autres, contribue également à une part de revenus élevée. La première démonstration de taxi aérien autonome en Amérique du Nord a pris son envol à Raleigh en janvier 2020. L’EH 216 est conçu pour fonctionner comme un service de taxi sur des itinéraires préprogrammés.

Aux fins du présent rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des taxis volants en fonction des composants, de la propulsion, du type d’avion, de la capacité en passagers, de la distance maximale et région :

Perspectives des composants (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

matériels Systèmes Commandes de vol Autres

Logiciels Gestion de vol Autres

services

Perspectives de propulsion (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

parallèle hybride

électrique

Turbomoteur

Autres

Perspectives

types d’aéronefs (Revenus, USD milliards ; 2018-2028)

Multicopter Aéronefs

à côte Aéronefs à

voilure tournante Aéronefs

côte

Autres

Perspectives de capacité passagers (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Moins de 3

3 à 10

Plus de 10

Distances maximales prévues (Revenus, milliards USD ; 2018 –2028)

Moins de

51 à 200 km

Plus de 200 km

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Principaux avantages du rapport sur les taxis volants :

identification et analyse de la taille du marché et de la concurrence

Analyse qualitative et quantitative des données du marché

Données validées par des experts du secteur après de nombreuses études primaires et recherche secondaire

Analyse régionale approfondie de l’industrie des taxis volants

Profil des principaux acteurs ainsi que leur aperçu des activités, leurs stratégies commerciales, leurs accords et partenariats, et leur portefeuille de produits

Analyse SWOT et cinq forces de Porter pour une compréhension approfondie du paysage concurrentiel

faisabilité et analyse des investissements pour permettre des décisions d’investissement stratégiques

Analyse des opportunités, des moteurs, des contraintes, des défis, des risques et des limites

conclusion, tous les aspects du marché des taxis volants sont évalués quantitativement et qualitativement pour étudier le marché mondial et régional de manière comparative. Cette étude de marché présente des informations critiques et des données factuelles sur le marché fournissant une étude statistique globale de ce marché sur la base des moteurs du marché, des limites et de ses perspectives d’avenir.

