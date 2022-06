Taille du marché des tapis de traitement assisté par médicament, aperçu analytique, facteurs de croissance, demande, tendances et prévisions

Rapport de recherche sur le marché mondial des traitements assistés par les médicaments , l’administration marketing a soigneusement examiné l’esprit de leurs marchés cibles, leurs sentiments, leurs préférences, leurs attitudes, leurs convictions et leurs systèmes de valeurs avec une approche formalisée et managériale. Pour la réalisation des affaires au niveau local, régional et international, cette étude de marché mondiale de haute qualité est une solution ultime. Les études de recherche réalisées dans le rapport d’activité de classe mondiale A aident à deviner plusieurs aspects importants qui incluent, mais sans s’y limiter, l’investissement dans un marché en hausse, le succès d’un nouveau produit et l’expansion de la part de marché.

Le marché mondial des traitements assistés par médicaments est favorable et vise à réduire la gravité des symptômes. Data Bridge Market Research analyse que le marché du traitement médicamenteux (MAT) augmentera à un TCAC de 9,4 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché du traitement médicamenteux (MAT) sont Indivior PLC, Orexo US Inc. (une filiale d’Orexo AB), Recovery Centers of America, Alkermes. Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Purdue Pharma LP, Taj Pharmaceuticals Limited, Lannett, Hikma Pharmaceuticals PLC, Pfizer Inc., Pinnacle Treatment Center, American Addiction Centers, Adamis Pharmaceuticals Corporation, Glenmark Pharmaceutical Inc. Viatris Inc., Mallinckrodt, Alvogen, Accord Healthcare , VistaPharm, Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. Amneal Pharmaceuticals LLC. Titan Pharmaceuticals, Inc. entre autres.

Analyse et aperçu du marché

La Food and Drug Administration (FDA) a approuvé trois médicaments à usage clinique qui sont la buprénorphine, la méthadone et la naltrexone. Le traitement médicamenteux (MAT) est appliqué pour soigner les troubles liés à la consommation d’alcool, les médicaments contre la dépendance aux opioïdes et les médicaments de prévention des surdoses d’opioïdes. Le trouble lié à la consommation d’alcool (AUD) est une condition médicale caractérisée par une altération de la capacité à arrêter la consommation d’alcool malgré des conséquences sociales, professionnelles ou sanitaires néfastes. L’acamprosate, le disulfirame et la naltrexone sont les médicaments les plus couramment utilisés pour traiter les troubles liés à la consommation d’alcool (AUD). La médication de la dépendance aux opiacés, augmentation de la dépendance aux opiacés chez les patients. La buprénorphine, la méthadone et la naltrexone sont utilisées pour traiter les troubles liés à l’utilisation d’opioïdes aux opioïdes à courte durée d’ action comme l’héroïne, la morphine et la codéine, ainsi que des opioïdes semi-synthétiques comme l’oxycodone et l’hydrocodone. Ces médicaments MAT sont sans danger pendant des mois, des années ou même toute une vie. Pour les médicaments de prévention des surdoses d’opioïdes, la naloxone est utilisée pour prévenir une surdose d’opioïdes en inversant les effets toxiques de la surdose. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et la Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA), la naloxone est l’un des nombreux médicaments considérés comme essentiels au bon fonctionnement du système de santé.

Métrique du rapport Détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en millions USD, prix en USD Segments couverts Par type (médicament et traitement), produits (buprénorphine et naloxone, naltrexone, buprénorphine, méthadone, naloxone, disulfiram et acamprosate), type de médicament (génériques et de marque), forme posologique (libération immédiate et libération prolongée), voie d’administration (voie orale , parentérale et autres), type de population (adultes et adolescents), utilisateur final (cliniques de réadaptation, centres hospitaliers spécialisés, soins à domicile et autres) canal de distribution (pharmacie hospitalière, appel d’offres direct, pharmacie de détail, pharmacie en ligne et autres) Pays couverts Par pays (États-Unis, Canada et Mexique, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Russie, Turquie, Pays-Bas, Suisse, Norvège, Pologne, Hongrie, Lituanie, Autriche, Irlande et reste de l’Europe, Chine, Japon, Corée du Sud, Inde, Australie, Singapour, Thaïlande, Malaisie, Indonésie, Philippines, Vietnam et reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Pérou et reste de l’Amérique du Sud Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Koweït et reste du Moyen-Orient Orient et Afrique) Acteurs du marché couverts Indivior PLC, Orexo US Inc (une filiale d’Orexo AB), Recovery Centers of America, Alkermes. Sun Pharmaceutical Industries Ltd., Purdue Pharma LP, Taj Pharmaceuticals Limited, Lannett, Hikma Pharmaceuticals PLC, Pfizer Inc., Pinnacle Treatment Center, American Addiction Centers, Adamis Pharmaceuticals Corporation, Glenmark Pharmaceutical Inc. Viatris Inc., Mallinckrodt, Alvogen, Accord Healthcare , VistaPharm, Inc., Teva Pharmaceutical Industries Ltd. Dr. Reddy’s Laboratories Ltd. Amneal Pharmaceuticals LLC. Titan Pharmaceuticals, Inc. entre autres.

Définition du marché

Le traitement médicamenteux (MAT) implique l’utilisation de médicaments, combinés à des conseils et à des thérapies comportementales, pour fournir une approche complète du patient pour le traitement des troubles liés à l’utilisation de substances. MAT est principalement utilisé pour traiter la dépendance aux opioïdes tels que l’héroïne et les analgésiques sur ordonnance. L’objectif de MAT est une récupération appropriée, qui comprend une amélioration de la survie des patientes, une augmentation de la rétention du traitement, une réduction de la réponse illicite et une augmentation des résultats de la grossesse chez les femmes.

Dynamique du marché mondial des traitements assistés par médication (MAT)

Conducteurs

L’augmentation de l’incidence des troubles liés à la consommation d’alcool et des troubles liés à la consommation d’opioïdes

Le trouble lié à la consommation d’alcool (AUD) est une condition médicale caractérisée par une altération de la capacité à arrêter ou à contrôler la consommation d’alcool malgré des conséquences sociales, professionnelles ou sanitaires néfastes. Il englobe les conditions que certaines personnes appellent l’abus d’alcool, la dépendance à l’alcool et la dépendance à l’alcool.

Par exemple,

En 2022, les données de la région européenne de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquaient que les troubles liés à l’alcool causaient 1 million de décès par an

Le traitement médicamenteux (MAT) est l’utilisation de médicaments en combinaison avec des conseils et des thérapies comportementales pour fournir une approche « globale du patient » pour le traitement des troubles liés à l’utilisation de substances. Les médicaments utilisés dans les MAT sont approuvés par la Food and Drug Administration (FDA), et les programmes MAT sont axés sur la clinique et adaptés pour répondre aux besoins de chaque patient.

Utilisation du remboursement des traitements médicamenteux (MAT)

Le remboursement peut être disponible pour un traitement médicamenteux même si le médicament n’a pas de statut valide.

Par exemple,

En février 2021, l’American College of Emergency Physicians (ACEP) avait développé les FAQ et Perles de remboursement et de codage à des fins d’information sur le traitement médicamenteux

Tandis que, si le médicament n’a pas de statut privilégié, le prescripteur doit obtenir l’autorisation du régime d’assurance-maladie du membre.

Impact de Covid-19 sur le marché du traitement assisté par des médicaments (MAT)

Pendant la pandémie, le traitement médicamenteux réduit remarquablement la mortalité et la morbidité des patients atteints de COVID-19. D’autres études à grande échelle sont nécessaires pour approuver ces résultats. Un protocole de traitement médicamenteux de l’infection au COVID-19 doit être défini pour obtenir les meilleurs résultats cliniques possibles. Des essais cliniques ont été menés pendant le Covid-19 Les services de traitement des troubles liés à l’utilisation d’opioïdes (MOUD) sont essentiels pour faire face à la crise des opioïdes, et le COVID-19 a eu un impact significatif sur la livraison du MOUD.

Développement récent

En avril 2021, Adamis Pharmaceuticals Corporation avec l’USWM a annoncé le lancement et la disponibilité d’un produit de naloxone injectable ZIMHI à haute dose pour aider à lutter contre les décès par surdose d’opioïdes. Le lancement devrait augmenter les revenus du segment de produits, ce qui stimulera la croissance du marché, et ZIMHI sera mis à disposition à un tarif réduit pour les premiers intervenants et les organisations de santé communautaires

Analyse des études de marché et estimations d’un large éventail Un rapport aide les entreprises à acquérir des connaissances sur ce qui existe déjà sur le marché, ce que le marché attend avec impatience, le contexte concurrentiel et les étapes à suivre pour surpasser les rivaux. La simplicité maintenue dans la méthode de recherche et l’application des meilleurs outils et techniques font de ce rapport d’étude de marché un rapport exceptionnel. Le rapport est divisé en plusieurs attributs qui incluent les fabricants, la région, le type, l’application, l’état du marché, la part de marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités, les défis, les tendances émergentes, les risques, les barrières à l’entrée, les canaux de vente et les distributeurs qui sont à nouveau détaillés dans le rapport d’activité universel tel que requis pour décrire le sujet et fournir un maximum d’informations pour une meilleure prise de décision.

Le rapport d’étude de marché premium offre une excellente compréhension de la situation actuelle du marché avec la taille du marché historique et projetée à venir basée sur la croissance technologique, la valeur et le volume, projetant des fondamentaux rentables et leaders sur le marché. Le rapport de l’industrie analyse les informations de marché liées à des actions, devises, produits de base et régions géographiques ou pays spécifiques. Une analyse SWOT a été effectuée lors de la construction de ce rapport de marché ainsi que de nombreuses autres étapes standard de recherche, d’analyse et de collecte de données.

