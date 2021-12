TAILLE DU MARCHÉ des systèmes électriques d’aéronefs 2028 (analyse d’impact COVID-19 incluse) Opportunités, aperçu régional, principaux leaders, revenus et prévisions jusqu’en 2028

Le système électrique de l’avion est un réseau autonome de composants qui génèrent, transmettent, distribuent, utilisent et stockent l’énergie électrique. Au cours des dernières années, l’industrie de l’aviation a subi d’énormes changements tels que l’architecture des avions sans saignement et le développement de systèmes de propulsion hybrides et électriques. En outre, la tendance croissante au développement de composants électriques pour des performances optimales devrait stimuler le marché des systèmes électriques d’avions. Les principaux acteurs de l’industrie proposent des solutions avancées et proposent des systèmes électriques innovants aux avionneurs.

Le marché des systèmes électriques d’aéronefs devrait croître rapidement au cours de la période de prévision en raison de la croissance du secteur de l’aviation commerciale et des progrès dans les systèmes électriques. En outre, les performances optimisées résultant de l’utilisation de plus de technologie électrique propulsent davantage la croissance du marché des systèmes électriques d’avions. Cependant, l’efficacité énergétique est un défi important auquel le marché des systèmes électriques d’aéronefs est confronté au cours de la période de prévision. Pendant ce temps, les systèmes de câblage légers et d’autres avancées technologiques devraient créer des opportunités symboliques pour les acteurs du marché dans les années à venir.

Rapport d’étude de marché Investigations L’examen de la méthodologie de recherche comprend la recherche secondaire, la recherche primaire, l’analyse des parts de l’entreprise, le modèle (y compris les informations démographiques, les pointeurs macroéconomiques et les marqueurs de l’industrie, par exemple l’utilisation, le cadre, le développement de la zone et les bureaux, etc.), les limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus. Examen complet du marché mondial des systèmes électriques d’aéronefs basé sur l’enquête actuelle et l’examen futur, qui dépend d’informations notables incluses dans ces rapports. Présentation de l’analyse factorielle du marché mondial des systèmes électriques d’aéronefs – Porters Cinq forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, examen PESTEL, estime du TCAC, entropie du marché, analyse des brevets / marques et analyse de l’impact post-COVID.

Le rapport est une combinaison d’analyse qualitative et quantitative de l’industrie de la réalité virtuelle. Le marché mondial considère principalement cinq régions principales, à savoir l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique (APAC), le Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) et l’Amérique du Sud et centrale (SACM). Le rapport se concentre également sur l’analyse PEST exhaustive et la dynamique approfondie du marché au cours de la période de prévision.

Astronics Corporation Avionic Instruments, LLC Collins Aerospace Crane Aerospace & Electronics GE Aviation Hartzell Engine Technologies LLC Honeywell International Inc. Meggitt PLC Safran S.A. Thales SA

