Taille du marché des systèmes d’information sur la santé, part, par utilisation finale, part et revenus et région, prévisions jusqu’en 2026

Selon l’analyse actuelle des rapports et des données, le marché mondial des systèmes d’information sur la santé (SIS) était évalué à 99,29 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 182,29 milliards USD d’ici 2026, avec un TCAC de 7,9 %. Un système d’information de santé comprend un système conçu pour gérer des données de santé. Les systèmes d’information de santé ont le potentiel d’améliorer la qualité, la sécurité et l’efficacité des soins de santé. Le système de santé nous a permis de guérir des maladies, de prolonger la vie, d’améliorer le bien-être et d’améliorer la qualité de vie. Grâce à l’utilisation de systèmes d’information sur la santé sécurisés, les soins de santé bénéficieront en outre des progrès qui garantissent que les informations sur la santé sont confidentielles, disponibles quand et où elles sont nécessaires, contribuant à des soins plus sûrs, de meilleure qualité, plus coordonnés, plus efficaces et moins coûteux. pour tout le monde. Plusieurs outils existent et sont en cours de développement utilisant les technologies de l’information (TI) d’aide à la santé pour planifier et améliorer le service rendu au patient et évaluer son état de santé.

Le marché des systèmes d’information sur la santé (SIH) devrait gagner du terrain en raison du rythme rapide d’amélioration des services de santé dans le monde entier. L’intégration de l’intelligence artificielle et de l’internet des objets fournit une innovation de pointe au marché des systèmes d’information sur les soins de santé. De plus, de nombreux gouvernements et organisations à but non lucratif collaborent pour améliorer le scénario de financement et développer le système qui permet aux médecins de mieux suivre vos informations de santé. Ces facteurs devraient influencer positivement la croissance du marché au cours de la période de prévision. En outre, la sensibilisation croissante du grand public aux équipements de soins de santé autonomes et aux appareils portables intelligents devrait compléter la croissance du marché.

Aperçu du marché :

L’industrie pharmaceutique et de la santé est à la croisée des chemins. Les patients bénéficient de la promesse des thérapies cellulaires et géniques ; des maladies rares que l’on croyait incurables sont sur le point de trouver de vrais traitements. L’intelligence artificielle (IA) et les technologies d’apprentissage automatique créent l’espoir que la découverte et le développement de thérapies seraient plus innovants, plus rapides et moins chers. La fabrication, la chaîne d’approvisionnement et l’ensemble de l’écosystème de la santé ont tous le potentiel de bénéficier d’initiatives axées sur les données. Les attitudes et les comportements des consommateurs évoluent de diverses manières, allant de l’utilisation croissante de la technologie et de la volonté de partager des données à un intérêt pour l’utilisation d’outils pour prendre des décisions en matière de prescription et de traitement. Ces facteurs stimuleront la croissance du marché pharmaceutique et des soins de santé dans les années à venir.

Quelques points saillants du rapport :

le marché des systèmes d’information sur la santé (SIS) croît à un TCAC de 5 % en Asie-Pacifique, suivi de l’Amérique du Nord et de l’Europe, avec un TCAC de 8,0 % et 7,7 %, respectivement. En raison de la demande croissante et de la sensibilisation aux logiciels faciles d’accès améliorant les services de santé,

un scénario de financement favorable des gouvernements et d’autres agences du monde entier pour l’amélioration des établissements de santé dans leurs pays respectifs devrait aider le marché des systèmes d’information sur la santé à se développer davantage au cours de la prévision.des

services d’informatique en nuage visant à améliorer les problèmes de sécurité et à créer des réseaux en nuage sûrs devrait compléter la croissance du système d’information sur la santé.

Le nombre croissant d’appareils portables intelligents axés sur la santé en raison de la sensibilisation croissante des masses aux soins de santé personnels devrait stimuler la croissance du marché des systèmes d’information sur la

santé Les médecins et les professionnels sont souvent réticents à adopter les nouveaux systèmes de santé en ligne et divers autres soins de santé logiciels. Une force de compétences technologiquement apprise est au cœur même de la livraison réussie des produits de cybersanté. Cela signifie que les pays devront investir dans des programmes de formation pour le personnel de santé, car ils sont les prestataires de services finaux.

Les principaux acteurs couverts par ce rapport sont

GE Healthcare, Carestream Health, Siemens Healthineers, Allscripts, McKesson Corporation, Philips Healthcare, Merge Healthcare (IBM), Agfa Gevaert, Neusoft et NextGen Healthcare Information Systems.

Par type de produit (chiffre d’affaires, millions USD, 2016 – 2026)

matériels

Logiciels

services

par type de déploiement (chiffre d’affaires, millions USD, 2016 – 2026)

Basé sur le Web Hébergement partagé/Hébergement de masse/Hébergement virtuel Hébergement dédié Hébergement de serveur racine Hébergement revendeur

Sur site

Basé sur le cloud

Par application (chiffre d’affaires en millions USD ; 2016-2026)

Hôpital santé électronique Dossier médical électronique Soins de santé en temps réel Patient solution d’engagement Gestion de la santé de la population

Pharmacie des ordonnances Systèmes de distribution automatisés Gestion des stocks Autres

Laboratoire

Gestion du cycle des revenus

Imagerie médicale Radiologie Logiciel d’analyse de surveillance Archivage d’images et systèmes de communication



Par type d’utilisation finale (Revenus, millions USD, 2016 – 2026)

Hôpitaux

Centres de diagnostic

Instituts universitaires et de recherche

Principaux marchés régionaux étudiés dans le rapport :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste du UE)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de MEA)

