Taille du marché des systèmes d’information de radiologie (RIS) 2022 – Analyse de l’industrie par acteurs clés, géographie et opportunités et défis, prévisions des principaux segments 2026

Data Bridge Market Research a récemment présenté la taille du marché mondial des systèmes d’information en radiologie (RIS), la part de l’industrie, la croissance, les tendances de l’industrie et les prévisions jusqu’en 2029étude avec un aperçu approfondi, décrivant la portée du produit / de l’industrie et élabore les perspectives et l’état du marché jusqu’en 2029. Le marché mondial des systèmes d’information en radiologie (RIS) explore une étude efficace sur diverses sections de l’industrie telles que les opportunités, la taille, la croissance, la technologie, la demande et tendance des grands acteurs de premier plan. Il fournit également des statistiques clés du marché sur le statut des fabricants, une source précieuse de conseils, d’orientation pour les entreprises et les particuliers intéressés par l’industrie. Ce rapport présente les dernières tendances des marchés mondiaux et régionaux sur tous les paramètres critiques, notamment la technologie, les approvisionnements, la capacité, la production, les bénéfices, les prix et la concurrence. La croissance du marché des systèmes d’information de radiologie (RIS) a été principalement tirée par l’augmentation des dépenses de R&D à travers le monde, Le marché mondial des systèmes d’information radiologique (RIS) devrait atteindre 1,71 milliard de dollars d’ici 2026, enregistrant un TCAC de 8,1 % au cours de la période de prévision 2020-2026. Cette augmentation de la valeur marchande peut être attribuée à la sensibilisation croissante, à l’augmentation du nombre de maladies chroniques et à l’adoption de technologies liées au cloud.

Le meilleur rapport d’étude de marché sur les systèmes d’information radiologique (RIS) a une grande importance en cette ère de mondialisation qui ouvre la porte du marché mondial pour la vente de produits à l’international. Le rapport fournit des informations réalistes sur certains créneaux et permet donc de gagner beaucoup de temps qui pourrait autrement être investi dans la prise de décision. Ce rapport d’étude de marché mondial répandu identifie, analyse et estime les tendances émergentes et les principaux moteurs, défis et opportunités de l’industrie des systèmes d’information radiologique (RIS), ainsi que l’analyse des détaillants, des régions géographiques, des types et des applications. Le rapport d’activité étendu des systèmes d’information radiologique (RIS) est fourni avec un dévouement total et assure le meilleur service possible en fonction des besoins de l’entreprise.

Un système d’information radiologique (SIR) est une suite logicielle en réseau permettant de gérer l’imagerie médicale et les données associées. Un RIS est particulièrement utile pour gérer les enregistrements radiologiques et les données associées à plusieurs endroits, et est souvent utilisé en conjonction avec un système d’archivage et de communication d’images (PACS) pour gérer le flux de travail et la facturation. Un RIS peut suivre l’ensemble du flux de travail d’un patient au sein du service de radiologie ; des images et des rapports peuvent être ajoutés et extraits des dossiers médicaux électroniques (DME) et consultés par le personnel de radiologie autorisé.

Selon l’enquête parrainée par Cisco concernant l’acceptation des services informatiques de soins de santé basés sur le cloud, 74 % des patients sont à l’aise d’avoir leurs dossiers de santé disponibles dans le cloud. Ce nombre important devrait agir comme un moteur de la croissance du marché.

Les systèmes mondiaux d’information radiologique (RIS) segmentés comme suit :

Par type (intégré, autonome)

Par mode de déploiement (basé sur le Web, sur site, basé sur le cloud)

Par utilisateur final (hôpitaux, médecins en cabinet, fournisseurs de services de soins de santé d’urgence)

Par composant (services, services, logiciels)

Les principaux acteurs du marché mondial des systèmes d’information radiologique (RIS) sont

Cerner Corporation

McKesson Corporation

Siemens Healthcare AG

IBM Watson Health

Allscripts

General Electric Company

Koninklijke Philips NV

MedInformatix, Inc

Siemens

Epic Systems Corporation

Carestream Health

Fujifilm

Shimadzu Corporation

Hitachi Medical Corporation

……

L’étude de marché Global Radiology Information Systems (RIS) est classée par type, applications et principales zones géographiques avec une répartition au niveau des pays qui comprend l’Amérique du Sud (Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud), l’Asie-Pacifique (Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Taïwan, Australie, Reste de l’Asie-Pacifique), Europe (Allemagne, France, Italie, Royaume-Uni, Pays-Bas, Reste de l’Europe), MEA (Moyen-Orient, Afrique), Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique) .

Facteurs de marché

Augmentation rapide de la population vieillissante et augmentation subséquente du nombre de maladies chroniques

Adoption des services liés à la technologie cloud

Contraintes du marché

Préoccupations croissantes concernant la sûreté et la sécurité des données des patients

En définitive, ce rapport vous donnera une perspective sans équivoque sur chaque réalité du marché sans avoir besoin de faire allusion à un autre rapport de recherche ou à une source d’information. Notre rapport vous donnera à tous les réalités du passé, du présent et du sort éventuel du marché concerné.

Points stratégiques couverts dans la table des matières du marché mondial des Systèmes d’information radiologique (RIS) :

Chapitre 1: Introduction, produit moteur du marché Objectif de l’étude et portée de la recherche du marché Systèmes d’information radiologique (RIS)

Chapitre 2: Résumé exclusif – les informations de base du marché Systèmes d’information radiologique (RIS).

Chapitre 3: Affichage de la dynamique du marché – Moteurs, tendances et défis des systèmes d’information radiologique (RIS)

Chapitre 4: Présentation de l’analyse des facteurs de marché des systèmes d’information radiologique (RIS) Porters Five Forces, chaîne d’approvisionnement / valeur, analyse PESTEL, entropie du marché, analyse des brevets / marques.

Chapitre 5 : Affichage de la taille du marché par type, utilisateur final et région 2014-2019

Chapitre 6: Évaluation des principaux fabricants du marché Systèmes d’information radiologique (RIS) qui comprend son paysage concurrentiel, son analyse par groupe de pairs, sa matrice BCG et son profil d’entreprise

Chapitre 7: Évaluer le marché par segments, par pays et par fabricants avec partage des revenus et ventes par pays clés (2020-2025).

Chapitre 8 & 9 : Affichage de l’annexe, de la méthodologie et de la source de données

Enfin, le marché des systèmes d’information radiologique (RIS) est une source précieuse de conseils pour les particuliers et les entreprises dans le cadre de la décision.

