Taille du marché des systèmes de tri des colis, croissance de 13,6%%, analyse du secteur, tendances, principaux acteurs et prévisions 2022-2029 || Siemens Logistics GmbH (filiale de Siemens AG), Vanderlande Industries BV

Le marché des systèmes de tri de colis est soigneusement étudié dans le rapport tout en se concentrant largement sur les principaux acteurs et leurs tactiques commerciales, leur expansion géographique, leurs segments de marché, leur paysage concurrentiel, leur fabrication et leurs structures de prix et de coûts. Chaque section de l’étude de recherche est spécialement préparée pour explorer les principaux aspects du marché Systèmes de tri des colis. Par exemple, la section sur la dynamique du marché approfondit les moteurs, les contraintes, les tendances et les opportunités du marché des systèmes de tri des colis. Avec une analyse qualitative et quantitative, nous vous aidons à effectuer une recherche approfondie et complète sur le marché des systèmes de tri de colis. Nous nous sommes également concentrés sur les analyses SWOT, PESTLE et Five Forces de Porter du marché Systèmes de tri des colis.

Les principaux acteurs du marché Systèmes de tri des colis sont analysés en tenant compte de leur part de marché, des développements récents, des lancements de nouveaux produits, des partenariats, des fusions ou acquisitions et des marchés desservis. Nous fournissons également une analyse exhaustive de leurs portefeuilles de produits pour explorer les produits et les applications sur lesquels ils se concentrent lorsqu’ils opèrent sur le marché des systèmes de tri de colis. En outre, le rapport propose deux prévisions de marché distinctes – une pour le côté production et une autre pour le côté consommation du marché des systèmes de tri des colis. Il fournit également des recommandations utiles aux acteurs nouveaux et établis du marché Systèmes de tri des colis.

Principaux acteurs mentionnés dans le rapport d’étude de marché sur les systèmes de tri des colis :

Siemens Logistics GmbH (filiale de Siemens AG), Vanderlande Industries BV, BEUMER GROUP, Bastian Solutions, LLC, FIVES, Dematic, Murata Machinery, Ltd., Interroll Group, Invata Instralogistics, viastore, Okura Yusoki Co., Ltd., GBI Intralogistics, Inc., Daifuku Co., Ltd., Equinox, Pitney Bowes Inc., MHS Global, SOLYSTIC SAS, BOWE SYSTEC GMBH, Honeywell International Inc, Intralox

Analyse régionale du marché Systèmes de tri des colis:

Amérique du Nord : (États-Unis, Canada, Europe, Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Russie)

Asie-Pacifique : (Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, Taïwan, Indonésie, Thaïlande, Malaisie)

Amérique latine : (Mexique, Brésil, Argentine, Colombie)

Moyen-Orient et Afrique : (Turquie, Arabie saoudite, Émirats arabes unis)

Basé sur les segments de marché de l’industrie des systèmes de tri de colis :

Sur la base du type, le marché mondial des systèmes de tri de colis est segmenté en systèmes de tri de colis linéaires et en systèmes de tri de colis en boucle. En 2022, le segment des systèmes de tri de colis linéaires devrait dominer le marché, car les systèmes de tri de colis linéaires offrent divers avantages en termes de capacité de débit plus élevée et de capacité à trier différents types de colis via des systèmes de tri de colis en boucle et permettent aux entrepôts et aux centres de distribution de réduire considérablement les stocks en recevant et en expédiant les marchandises juste à temps, contribuant ainsi à la croissance du segment sur le marché.

Sur la base de l’offre, le marché mondial des systèmes de tri de colis est segmenté en matériel, logiciels et services. En 2022, le segment du matériel devrait dominer le marché, car les systèmes de tri basés sur le matériel augmentent l’efficacité du tri. De plus, la mise en œuvre matérielle peut accélérer les applications de tri et utilise largement les comparaisons de données simultanées et les permutations à chaque cycle d’horloge.

Sur la base de la taille des plateaux, le marché mondial des systèmes de tri de colis est segmenté en petits, moyens et grands. En 2022, le segment moyen devrait dominer le marché, car un grand nombre de colis et de colis sont de tailles moyennes qui nécessitent des plateaux de taille moyenne et alimentent l’adoption de plateaux de taille moyenne sur le marché des systèmes de tri de colis.

Sur la base de la capacité de traitement des colis, le marché mondial des systèmes de tri des colis est segmenté en moins de 20 000 colis/h, 20 000 à 30 000 colis/h et plus de 30 000 colis/h. En 2022, moins de 20 000 colis/h devraient dominer le marché, car la majorité des fournisseurs fournissent une capacité de traitement de colis inférieure à 20 000/h. De plus, tout système de tri de colis a un volume de traitement minimal d’environ 10 000 à 20 000 colis/heure.

Sur la base des utilisateurs finaux, le marché mondial des systèmes de tri de colis est segmenté en logistique, commerce électronique, produits pharmaceutiques, fournitures médicales, aliments et boissons, etc. En 2022, le commerce électronique devrait dominer le marché, car l’industrie du commerce électronique connaît une croissance exponentielle ces dernières années, ce qui augmente également le nombre de colis à trier et à livrer aux clients du monde entier.

Objectifs du rapport sur le marché des systèmes de tri des colis

Analyzing the size of the Parcel Sortation Systems market on the basis of value and volume Accurately calculating the market shares, consumption, and other vital factors of different segments of the Parcel Sortation Systems market Exploring key dynamics of the Parcel Sortation Systems market Highlighting important trends of the Parcel Sortation Systems market in terms of production, revenue, and sales Deeply profiling top players of the Parcel Sortation Systems market and showing how they compete in the industry Studying manufacturing processes and costs, product pricing, and various trends related to them Showing the performance of different regions and countries in the Parcel Sortation Systems market Forecasting the market size and share of all segments, regions, and the market.



Table of Contents

Report Overview: It includes major players of the Parcel Sortation Systems market covered in the research study, research scope, and Market segments by type, market segments by application, years considered for the research study, and objectives of the report.

Tendances de croissance : cette section se concentre sur les tendances du secteur où les moteurs du marché et les principales tendances du marché sont mis en lumière. Il fournit également les taux de croissance des principaux producteurs opérant sur le marché Systèmes de tri de colis. En outre, il propose une analyse de la production et de la capacité où les tendances des prix de commercialisation, la capacité, la production et la valeur de production du marché Systèmes de tri des colis sont discutées.

Part de marché par les fabricants : Ici, le rapport fournit des détails sur les revenus des fabricants, la production et la capacité des fabricants, les prix par les fabricants, les plans d’expansion, les fusions et acquisitions et les produits, les dates d’entrée sur le marché, la distribution et les zones de marché des principaux fabricants.

Taille du marché par type : Cette section se concentre sur les segments de type de produit où la part de marché de la valeur de la production, le prix et la part de marché de la production par type de produit sont discutés.

Taille du marché par application : outre un aperçu du marché des systèmes de tri des colis par application, il donne une étude de la consommation sur le marché des systèmes de tri des colis par application.

Production par région : ici, le taux de croissance de la valeur de la production, le taux de croissance de la production, l’importation et l’exportation, et les principaux acteurs de chaque marché régional sont fournis.

Consommation par région : Cette section fournit des informations sur la consommation dans chaque marché régional étudié dans le rapport. La consommation est discutée en fonction du pays, de l’application et du type de produit.

Profils des entreprises : Presque tous les principaux acteurs du marché Systèmes de tri des colis sont présentés dans cette section. Les analystes ont fourni des informations sur leurs développements récents sur le marché Systèmes de tri de colis, les produits, les revenus, la production, les activités et la société.

Prévisions du marché par production : Les prévisions de production et de valeur de production incluses dans cette section concernent le marché des systèmes de tri des colis ainsi que les principaux marchés régionaux.

Prévisions du marché par consommation : les prévisions de consommation et de valeur de consommation incluses dans cette section concernent le marché des systèmes de tri des colis ainsi que les principaux marchés régionaux.

Analyse de la chaîne de valeur et des ventes: il analyse en profondeur les clients, les distributeurs, les canaux de vente et la chaîne de valeur du marché Systèmes de tri des colis.

Principaux résultats : Cette section donne un aperçu rapide des principaux résultats de l’étude de recherche.

