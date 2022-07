Taille du marché des systèmes de toiture, part des revenus, principales tendances de croissance, principaux acteurs et prévisions, 2018-2028

La taille du marché mondial des systèmes de toiture devrait atteindre 166,24 milliards USD en 2028 et enregistrer un TCAC des revenus de 3,4 % sur la période de prévision, selon le dernier rapport de Reports and Data. La croissance des revenus du marché des systèmes de toiture peut être attribuée à des facteurs tels que la croissance rapide de l’industrie de la construction, l’urbanisation rapide et la demande croissante de matériaux de toiture durables.

Le nombre croissant de projets de construction dans le secteur non résidentiel, y compris les écoles, les bureaux et les centres commerciaux, entraîne une demande croissante de matériaux de système de toiture. Différents matériaux tels que l’ardoise, la terre cuite, le béton, les toitures métalliques réfléchissantes et les tuiles plates blanches sont utilisés pour les systèmes de toiture. La technologie progresse, ce qui réduit considérablement le coût des intrants pour la construction de toits, entraînant ainsi la croissance des revenus du marché.

Les entreprises présentées dans le rapport sur le marché mondial incluent Atlas Roofing Corporation, Johns Manville, ETEX Group, Owens Corning, 3M Company, CSR Limited, Boral Limited, The Siam Cement Public Company Limited, Standard Industries Inc. et Dow Inc.

Parmi

les segments de matériaux, le segment de l’asphalte a représenté la plus grande part des revenus en 2020 et devrait également enregistrer le TCAC des revenus le plus rapide au cours de la période de prévision. Les caractéristiques et les qualités des bardeaux d’asphalte permettent aux systèmes de toiture à base d’asphalte de résister aux dommages et à la décoloration causés par le vent, la grêle ou le feu. Les autres caractéristiques comprennent la résistance aux algues, les bardeaux verrouillables et la durabilité font de l’asphalte un matériau plus fiable pour le développement de systèmes de toiture.

Les systèmes de toiture offrent divers avantages tels que la protection de l’intérieur du bâtiment contre divers effets des conditions météorologiques extrêmes telles que la pluie, le vent, le soleil, la chaleur et la neige, et la fourniture d’une isolation thermique et de l’aspect esthétique souhaité.

Parmi les segments de type de produit, le segment des bardeaux et des plaques représentait la plus grande part des revenus en 2020. Le segment des carreaux devrait enregistrer un TCAC de revenus plus rapide au cours de la période de prévision. Certains avantages offerts par les tuiles dans les systèmes de toiture comprennent des systèmes durables, une résistance à la pourriture et aux dommages causés par les insectes, le respect de l’environnement, l’efficacité énergétique et de faibles besoins d’entretien.

Le marché des systèmes de toiture en Asie-Pacifique représentait la plus grande part des revenus en 2020 et devrait enregistrer un TCAC de revenus le plus rapide au cours de la période de prévision en raison d’investissements substantiels dans la recherche et le développement de technologies de pointe dans le secteur de la construction. L’urbanisation rapide et l’expansion de l’industrie de la construction dans les pays en développement de la région sont d’autres facteurs qui stimulent la croissance des revenus du marché Asie-Pacifique.

En janvier 2022, la société suisse Holcim Group a signé un accord pour acquérir Malarkey Roofing Products, une entreprise américaine spécialisée dans la fourniture de systèmes de toiture résidentielle.

Pour ce rapport, Reports and Data a segmenté le marché mondial des systèmes de toiture en fonction du matériau, du produit, du type de construction, de l’utilisation finale et de la région

: Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Asphalte

Argile

Béton

Métal

Plastique

Autres

Perspectives des produits (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Bardeaux et plaques

Tuiles

Autres

Type de construction Perspectives (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Nouvelle

réforme deconstruction

Perspectives d’utilisation finale de la

Résidentiel

Non résidentiel

En outre, l’étude de recherche donne des informations supplémentaires sur la présence régionale des entreprises grâce à une analyse régionale approfondie. L’analyse régionale couvre les régions géographiques clés telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le segment d’analyse régionale couvre les détails de la part de marché détenue par chaque région ainsi que les opportunités de croissance potentielles et la génération de revenus. Le rapport propose également une projection du taux de croissance pour chaque région dans l’intégralité du calendrier de prévision. Il offre également une analyse par pays pour donner une meilleure compréhension de l’industrie.

