Taille du marché des systèmes de perfusion, part, analyse des tendances, principaux fabricants, parts et estimation pour atteindre 60,50 millions USD d’ici 2029

Data Bridge Market research vient de terminer et de publier un rapport d’étude intitulé « Marché des systèmes de perfusion » (y compris les États-Unis, l’Europe, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Asie du Sud-Est et d’autres régions). Le rapport met l’accent sur les opportunités et les risques, et exploite ces informations pour aider les lecteurs à prendre des décisions stratégiques et tactiques. Le rapport Chariot élévateur à fourche englobe les principaux développements du marché par rapport au scénario actuel et aux progrès à venir. Data Bridge Market Research a récemment publié un rapport intitulé « Marché des systèmes de perfusion ». Le rapport propose une analyse approfondie des stratégies de croissance clés, des moteurs, des opportunités, du segment clé, de l’analyse des cinq forces de Porter et du paysage concurrentiel.

Le rapport sur le marché des systèmes de perfusion de classe mondiale a été généré en respectant strictement les engagements et les délais pour apporter le meilleur rapport sur le marché. Une combinaison d’informations sur le marché et d’expertise de l’industrie utilisée dans ce rapport aide certainement à atteindre les objectifs commerciaux. Ce rapport marketing est préparé en tenant compte des exigences du client en ce qui concerne le type de marché, la taille de l’organisation, l’accessibilité sur site et le type d’organisation des utilisateurs finaux, et la disponibilité au niveau mondial dans des zones telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud Amérique, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique. Le marché fiable des systèmes de perfusionLe rapport d’analyse s’avère très utile à la fois pour les entreprises établies et les acteurs des marchés émergents du secteur, car il contient des informations approfondies sur le marché.

Obtenez un exemple gratuit de PDF du rapport – https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=Global-Perfusion-Systems-Market

Les oxygénateurs représentent le plus grand segment de composants sur le marché des systèmes de perfusion en raison de la prévalence croissante de l’insuffisance cardiopulmonaire. Data Bridge Market Research analyse que le marché des systèmes de perfusion était évalué à 1198,8 millions USD en 2021 et devrait en outre atteindre 60,50 millions USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 4,4% et à un au cours de la période de prévision de 2022 à 2029.

Aperçu du marché:

Le processus de fourniture de sang oxygéné aux tissus du corps est connu sous le nom de perfusion. Les systèmes de perfusion sont couramment utilisés dans les chirurgies de transplantation d’organes car ils aident au remplacement de la fonction de l’organe en pompant le sang dans tout le corps.

Dynamique du marché des systèmes de perfusion

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des systèmes de perfusion au cours de la période de prévision sont les suivants :

Conducteurs

Augmentation de l’incidence des maladies cardiovasculaires et respiratoires

Les maladies cardiovasculaires sont l’une des causes les plus fréquentes de décès dans le monde. Ils sont responsables de plus de 9,4 millions de décès par an. L’hypertension est de plus en plus courante, ce qui est un facteur de risque majeur pour les maladies cardiovasculaires et les accidents vasculaires cérébraux accélérera encore la croissance du marché.

Croissance des dépenses de santé

Le marché est en croissance en raison d’une augmentation du nombre de donneurs d’organes, d’une augmentation des dépenses de santé et d’une législation favorable en matière de santé.

Avancement constant des produits

Dans les années à venir, le nombre croissant de distributeurs et de revendeurs de systèmes devrait renforcer la croissance du marché des systèmes de perfusion.

Des opportunités

En outre, la recherche pharmaceutique croissante devrait en outre offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché des systèmes de perfusion dans les années à venir.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-perfusion-systems-market

Impact du COVID-19 sur le marché des systèmes de perfusion

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur le marché des systèmes de perfusion. L’épidémie mondiale de COVID-19 a déplacé les ressources financières des soins de santé vers les systèmes de perfusion. Le COVID-19 provoque également une défaillance des organes, ce qui rend la transplantation difficile. L’épidémie de COVID-19 a été reportée dans la plupart des endroits du monde pour s’adapter à la situation et empêcher l’exposition des patients au virus par le biais de systèmes de perfusion. Cependant, dans le scénario post-COVID, le marché des systèmes de perfusion devrait être considérablement impacté.

Développement récent

En mai 2019, Xvivo Perfusion System a reçu l’approbation de la FDA pour son système de perfusion de solution Steen. L’appareil permet à l’équipe de transplantation d’effectuer une évaluation minutieuse de la fonction pulmonaire pour avoir une idée plus saine du fonctionnement des organes lorsqu’ils sont perfusés avec une solution à l’extérieur du corps afin de mieux déterminer si les poumons peuvent alors être utilisables pour la transplantation.

Parcourez la table des matières complète sur – https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=Global-Perfusion-Systems-Market

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes de perfusion sont :

Getinge AB (Suède)

Medtronic PLC (États-Unis)

Livanova PLC (Royaume-Uni)

Terumo Corporation (Japon)

Nipro Corporation (Japon)

Xenios AG (Allemagne)

Repligen Corporation (États-Unis)

Spectrum Laboratories, Inc. (États-Unis)

Merck KGaA (Allemagne)

Harvard Bioscience, Inc. (États-Unis)

ALA Scientific Instruments, Inc. (États-Unis)

Lifeline Scientific (États-Unis)

Xvivo Perfusion AB (Suède)

General Electricals Inc (États-Unis)

Hitachi Ltd (Japon)

Koninklijike Philips NV (Pays-Bas)

Samsung Electronics Co, Ltd. (Corée du Sud)

Shimadzu Corporation (Japon)

Siemens (États-Unis)

Toshiba Corporation (Japon)

Accuray Incorporated (États-Unis)

Xvivo Perfusion (Suède)

Portée du marché mondial des systèmes de perfusion et taille du marché

Le marché des systèmes de perfusion est segmenté en fonction du composant, du type et de la technique. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Composant

Machines cœur-poumon

Pompes à perfusion

Oxygénateurs

Systèmes de surveillance

Canules

Sur la base des composants, le marché des systèmes de perfusion est segmenté en machines cœur-poumon, pompes à perfusion, oxygénateurs, systèmes de surveillance, canules.

Taper

Systèmes de perfusion de bioréacteur

Systèmes de perfusion microfluidique

Systèmes de perfusion par gravité ou par pression

Systèmes de perfusion d’organes de petits mammifères

Sur la base du type, le marché des systèmes de perfusion est segmenté en systèmes de perfusion de bioréacteurs, systèmes de perfusion microfluidiques, systèmes de perfusion à gravité ou à pression et systèmes de perfusion d’organes de petits mammifères.

Technique

Machine de perfusion hypothermique

Machine Perfusion Normothermique

Sur la base de la technique, le marché des systèmes de perfusion est segmenté en perfusion de machine hypothermique, perfusion de machine normothermique.

Principaux rapports sur les soins de santé :

https://www.digitaljournal.com/pr/human-microbiome-market-size-share-revenue-application-key-players-and-business-report-2022-2029

https://www.digitaljournal.com/pr/surgical-staplers-market-analysisapplication-growth-trends-regions-type-key-players-and-application

https://www.digitaljournal.com/pr/adalimumab-market-industry-share-application-revenue-key-players-cagr-demand-and-sales-forecast-to-2029

https://www.digitaljournal.com/pr/foodborne-trematodiases-disease-market-size-trends-application-share-revenue-growth-rate-key-players-and-forecast-to-2028

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-patient-access-solutions-market

https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-probiotics-market

À propos de l’étude de marché sur les ponts de données :

Une façon absolue de prévoir ce que l’avenir nous réserve est de comprendre la tendance d’aujourd’hui !

Data Bridge Market Research s’est présenté comme une société d’études de marché et de conseil non conventionnelle et néotérique avec un niveau de résilience inégalé et des approches intégrées. Nous sommes déterminés à dénicher les meilleures opportunités du marché et à favoriser une information efficace pour que votre entreprise prospère sur le marché. Data Bridge s’efforce de fournir des solutions appropriées aux défis commerciaux complexes et initie un processus de prise de décision sans effort. Data Bridge est une suite de pure sagesse et d’expérience qui a été formulée et encadrée en 2015 à Pune.

Data Bridge Market Research compte plus de 500 analystes travaillant dans différents secteurs. Nous avons servi plus de 40 % des entreprises Fortune 500 dans le monde et avons un réseau de plus de 5 000 clients dans le monde. Data Bridge sait créer des clients satisfaits qui comptent sur nos services et comptent sur notre travail acharné avec certitude. Nous sommes satisfaits de notre glorieux taux de satisfaction client de 99,9 %.

Nous contacter:-

Data Bridge Market Research

États-Unis : +1 888 387 2818

Royaume-Uni : +44 208 089 1725

Hong Kong : +852 8192 7475

E-mail :- corporatesales@databridgemarketresearch.com