Taille du marché des systèmes de perfusion 2021 – Application, tendances, croissance, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2027

Le marché des systèmes de perfusion devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Data Bridge Market Research analyse le marché pour représenter 4,68 milliards USD d’ici 2027, avec un TCAC de 4,35 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La prévalence croissante des maladies cardiovasculaires et respiratoires contribuera à stimuler la croissance du marché des systèmes de perfusion.

Scénario de marché du marché Systèmes de perfusion

Le nombre croissant de transplantations d’organes , la croissance de la population vieillissante, l’incidence croissante des défaillances d’organes multiples et les initiatives des gouvernements et des ONG pour encourager le don d’organes accéléreront probablement la croissance du marché des systèmes de perfusion au cours de la période de prévision 2020-2027. D’autre part, la recherche pharmaceutique croissante sur les marchés émergents et la préférence croissante pour la fabrication continue stimuleront encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché des systèmes de perfusion au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Le coût élevé de la transplantation d’organes , les préoccupations éthiques et le coût élevé de la recherche cellulaire entraveront probablement la croissance du marché des systèmes de perfusion au cours de la période de prévision mentionnée ci-dessus.

Ce rapport sur le marché des systèmes de perfusion fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l'analyse des importations et des exportations, l'analyse de la production, l'optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l'impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans la réglementation du marché , analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché.

Portée du marché mondial des systèmes de perfusion et taille du marché

Le marché des systèmes de perfusion est segmenté en fonction du composant, du type et de la technique. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Sur la base des composants, le marché des systèmes de perfusion est segmenté en machines cœur-poumon, pompes à perfusion, oxygénateurs, systèmes de surveillance, canules

Sur la base du type, le marché des systèmes de perfusion est segmenté en systèmes de perfusion de bioréacteurs, systèmes de perfusion microfluidiques, systèmes de perfusion par gravité ou sous pression et systèmes de perfusion d’organes de petits mammifères

Le marché des systèmes de perfusion a également été segmenté sur la base de la technique en perfusion de machine hypothermique, perfusion de machine normothermique

Analyse au niveau du pays du marché des systèmes de perfusion

Le marché des systèmes de perfusion est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, composant, type et technique, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes de perfusion sont les États-Unis, le Canada, le Mexique, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, la France, l’Espagne, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, la Turquie, la Russie, le reste de l’Europe, le Japon, la Chine, l’Inde, la Corée du Sud, l’Australie. , Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique du Sud, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché des systèmes de perfusion en raison de la demande croissante de greffes d’organes et de chirurgies cardiothoraciques. Plusieurs initiatives gouvernementales visant à sensibiliser au don d’organes aux États-Unis et au Canada devraient encore augmenter la demande de systèmes de perfusion en Amérique du Nord, tandis que l’Asie-Pacifique devrait croître au taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2020 à 2027 en raison de l’adoption croissante de technologies de pointe et de la croissance démographique dans la région.

La section par pays du rapport sur le marché des systèmes de perfusion fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Les points de données tels que les volumes de consommation, les sites et les volumes de production, l’analyse des importations et des exportations, l’analyse des tendances des prix, le coût des matières premières, l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont sont quelques-uns des principaux indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Systèmes de perfusion

Le paysage concurrentiel du marché Systèmes de perfusion fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des systèmes de perfusion.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport

Getinge AB

API Medtronic

Livanova PLC

Société Terumo

Nipro Corporation

Xenios SA

Repligen Corporation

Spectrum Laboratories, Inc.

Merck KGaA

Harvard Bioscience, Inc.

ALA Instruments Scientifiques, Inc

Lifeline Scientifique

Xvivo Perfusion AB

Électricité générale inc.

Hitachi Ltd

Royal Philips SA

Samsung Electronics Co, Ltd

Société Shimadzu

Siemens SA

Société Toshiba

Accuray Incorporé

Perfusion Xvivo

Portée du rapport :

Le rapport sur le marché mondial met en lumière de nombreux facteurs tels que les conditions générales du marché, les tendances, les inclinations, les acteurs clés, les opportunités et l'analyse géographique, qui contribuent tous à amener votre entreprise vers la croissance et le succès. De plus, ce rapport explique une meilleure perspective du marché en termes de tendances de produits, de stratégie marketing, de produits futurs, de nouveaux marchés géographiques, d'événements futurs, de stratégies de vente, d'actions ou de comportements des clients.

