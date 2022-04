Taille du marché des systèmes de localisation en temps réel, part, statistiques, segmentation, principaux acteurs, régions, opportunités de croissance, tendances et prévisions de l’industrie jusqu’en 2028

Le marché mondial des systèmes de localisation en temps réel devrait passer de 4 097,3 millions de dollars US en 2021 à 18 878,4 millions de dollars US d’ici 2028 ; on estime qu’il croîtra à un TCAC de 24,4 % au cours de la période 2021-2028.

La pénétration croissante des solutions RTLS basées sur la technologie ultra-large bande (UWB) qui fournissent des données de positionnement très précises, ainsi qu’une précision et une portée élevées avec une faible consommation d’énergie, renforce la croissance du marché des systèmes de localisation en temps réel. Les industries d’utilisation finale, telles que les soins de santé, la fabrication et la logistique, exigent des solutions RTLS basées sur la technologie UWB pour améliorer l’efficacité, raccourcir les délais et réduire les coûts. En outre, la demande croissante de solutions RTLS émanant des secteurs du sport, du divertissement et de l’automobile stimule la croissance du marché. La disponibilité du suivi à l’intérieur encourage le secteur de la santé à opter pour le RTLS, qui devrait alimenter la croissance du marché dans les années à venir. Les solutions Bluetooth Low-Energy (BLE) sont moins chères et plus faciles à intégrer aux systèmes et appareils existants, et ils offrent une précision de détection allant jusqu’à 1,5 mètre. Par conséquent, leur adoption est en augmentation dans diverses applications de soins de santé. Ainsi, l’utilisation croissante des solutions BLE dynamise la croissance du marché des systèmes de localisation en temps réel. De plus, les capacités de RTLS à analyser et à éliminer les goulots d’étranglement du flux de travail ainsi qu’à économiser du temps et de l’argent renforcent la croissance du marché.

Profils d’entreprise

Réseaux Aruba

AiRISTA Flow Inc.

Decawave Limitée

Impinj, Inc.

Siemens SA

Zebra Technologies Corporation

Sonitor Technologies AS

Stanley Black & Decker, Inc.

TéléTracking Technologies Inc.

Ubisense

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des systèmes de localisation en temps réel

Les acteurs du marché des systèmes de localisation en temps réel connaissaient une demande importante de la part des utilisateurs finaux jusqu’à l’épidémie de COVID-19. En raison de l’épidémie, les gouvernements du monde entier ont imposé diverses mesures de confinement. Alors que dans certains pays, les gouvernements ont imposé un verrouillage complet, quelques pays ont connu un verrouillage partiel. Par conséquent, les entreprises ont été autorisées à fonctionner avec des règlements. De plus, la chaîne d’approvisionnement des systèmes de localisation en temps réel n’a pas été affectée du côté logiciel, car des mises à jour régulières ont été déployées par les acteurs du marché. Cependant, le côté matériel des systèmes de localisation en temps réel a été perturbé car les installations de fabrication de matériel ont été fermées ou fonctionnaient avec une main-d’œuvre limitée. De plus, alors que les principales industries ont connu une baisse de leurs revenus, l’adoption des systèmes de localisation en temps réel était en baisse. Entre-temps,

Les acteurs opérant sur le marché des systèmes de localisation en temps réel adoptent des stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les initiatives de marché pour maintenir leurs positions sur le marché. Quelques développements par des acteurs clés sont énumérés ci-dessous :

En août 2021, le Texas Rangers Baseball Club a sélectionné le réseau basé sur Aruba ESP dans son nouveau stade Globe Life Field de 40 518 places pour offrir des expériences de fans et d’événements haut de gamme. Le réseau sans fil installé par les Rangers comprend des points d’accès intérieurs Aruba Wi-Fi 6, des points d’accès extérieurs et des contrôleurs de mobilité.

En août 2021, AiRISTA Flow, Inc. a ajouté Bluetooth Low Energy (BLE) 5.1 à son portefeuille de services basés sur la localisation. Cette nouvelle technologie augmente la précision de localisation, permet le suivi dans la dimension verticale, améliorant ainsi les performances globales.

Le marché mondial des systèmes de localisation en temps réel a été segmenté comme mentionné ci-dessous :

Par type

Matériel

Logiciel

Prestations de service

Par technologie

Identification par radiofréquence (RFID)

Ultra large bande (UWB)

Bluetooth basse consommation (BLE)

Ultrason

Infrarouge (IR)

GPS

Autres

Par industrie verticale

Industries lourdes

Fabrication

Détail

Pétrole et gaz

Automobile

Construction

Gouvernement et Défense

Éducation

Autres

Par demande

Personnel/localisation et surveillance du personnel

Contrôle d’accès et sécurité

Surveillance de l’environnement

Gestion et suivi d’entrepôt

Gestion de la chaîne d’approvisionnement et automatisation/visibilité opérationnelle

Autres

Par géographie

Amérique du Nord

NOUS Canada Mexique



L’Europe 

France Allemagne Italie ROYAUME-UNI Russie Le reste de l’Europe



Asie-Pacifique (APAC)

Chine Inde Corée du Sud Japon Australie Reste de l’APAC



Moyen-Orient et Afrique (MEA)

Afrique du Sud Arabie Saoudite Émirats arabes unis Reste de la MEA



Amérique du Sud (SAM)

Brésil Argentine Reste de SAM



