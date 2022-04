Taille du marché des systèmes de gestion des documents médicaux, part de l’analyse de l’industrie 2022 par demande future, meilleurs joueurs-3M, Allscripts Healthcare, LLC, Cerner, Epic Systems, McKesson

Data Bridge Market Research analyse que le marché des systèmes de gestion de documents médicaux affichera un TCAC d’environ 10,50 % pour la période de prévision 2022-2029. Prévalence croissante des troubles chroniques, concentration accrue sur les compétences en recherche et développement en matière de dispositifs médicaux et sur l’adoption de technologies de santé informatiques avancées, exigence croissante de conservation des dossiers médicaux et de réformes des soins de santé et augmentation des dépenses pour le développement des infrastructures de soins de santé, en particulier dans les pays en développement Les économies sont les principaux facteurs attribuables à la croissance du marché des systèmes de gestion de documents médicaux.

Le marché des systèmes de gestion de documents médicaux comprend des caractéristiques telles que les progrès technologiques qui auront un impact sur le lancement de nouveaux produits par les fabricants sur le marché, ce qui améliore sa demande ainsi qu’un scénario de remboursement favorable sur les principaux marchés a renforcé la demande de systèmes de gestion de documents médicaux. Actuellement, diverses études de recherche sont en cours qui devraient créer un avantage concurrentiel pour les fabricants afin de développer de nouveaux systèmes de gestion de documents médicaux innovants qui devraient offrir diverses autres opportunités sur le marché des systèmes de gestion de documents médicaux. Cependant, le manque de ressources qualifiées et un processus réglementaire strict devraient freiner la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le rapport a d’abord présenté les bases des systèmes de gestion de documents médicaux : définitions, classifications, applications et aperçu du marché ; Spécifications du produit; processus de manufacture; structures de coûts, matières premières, etc. Ensuite, il a analysé les conditions du marché de la principale région mondiale, y compris le prix du produit, le bénéfice, la capacité, la production, l’offre, la demande et le taux de croissance et les prévisions du marché des systèmes de gestion des documents médicaux, etc. l’analyse et l’analyse du retour sur investissement.

Comprendre l’impact de Covid-19 sur l’industrie de la santé

Avec la pandémie qui sévit dans un maximum de pays à travers le monde, l’industrie de la santé connaît sa juste part de «hauts et de bas». Le COVID-19 a exercé une pression énorme sur la main-d’œuvre, les installations et les infrastructures du secteur de la santé. Malgré la pression sans fin, le secteur de la santé se développe à un rythme modéré en raison de l’amélioration des infrastructures et des progrès technologiques, le secteur de la santé affiche une performance saine.

Le dernier rapport de DBMR sur le marché des systèmes de gestion de documents médicaux donne une analyse détaillée de l’ impact du COVID-19 avec une couverture incisive sur les stratégies innovantes adoptées par les acteurs du marché pour survivre aux défis dus à la pandémie.

Analyse compétitive

3M

Allscripts Healthcare, LLC

Société Cerner

Epic Systems Corporation

COMPAGNIE GENERALE D’ELECTRICITE

Hyland Software, Inc.

KOFAX INC

McKesson Corporation

Gestion NXGN, LLC

Siemens Healthcare GmbH

ThoughtTrace, Inc.

Laserfiche

Société Midmark

Agaram Technologies Pvt Ltd

…..

Avec une analyse SWOT approfondie, l’étude Data Bridge Market Research présente les forces, les faiblesses, les perspectives de croissance et les défis de chaque acteur. Le rapport comprend également des données importantes, notamment la stratégie de vente, la stratégie de tarification et la stratégie marketing adoptées par ces acteurs sur le marché Systèmes de gestion de documents médicaux.

Marché des systèmes de gestion de documents médicaux : segmentation

Par produit (solutions, services)

Par application (Gestion des dossiers médicaux des patients, gestion des images, gestion des documents d’admission et d’inscription, gestion des documents de facturation des patients)

Par mode de livraison (solutions Web, modèle basé sur le cloud, modèle sur site)

Par utilisateur final (hôpitaux et cliniques, maisons de retraite/ résidences-services/ centres de soins de longue durée, assureurs, autres)

Scénario de marché des systèmes de gestion des documents médicaux

D’après le nom lui-même, il est clair que le système de gestion des documents médicaux est un arrangement technologique qui aide à maintenir les dossiers de santé électroniques, remplaçant ainsi les pratiques sur papier. Le système permet la gestion de données historiques facilement accessibles à la fois par le prestataire de soins de santé et le patient.

L’augmentation du financement public-privé des activités de recherche ciblées est l’un des principaux facteurs favorisant la croissance du marché. L’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales associée à l’augmentation de la population de patients est un autre déterminant de la croissance du marché. L’automatisation et la numérisation croissantes dans le secteur de la santé, le nombre croissant d’activités de découverte de médicaments, l’augmentation du financement gouvernemental pour promouvoir la croissance industrielle, la demande croissante de stockage et de maintenance des informations du patient et le potentiel inexploité des marchés émergents généreront davantage d’opportunités lucratives de croissance du marché.

Cependant, les prix élevés de mise en œuvre et de maintenance et le manque de sensibilisation au fonctionnement des systèmes de gestion des documents médicaux dans les économies arriérées feront dérailler le taux de croissance du marché. En outre, la pénurie de professionnels de la santé et de chercheurs qualifiés et l’absence d’un scénario de remboursement favorable dans les économies en développement et sous-développées poseront encore plus de défis au marché.

Portée du marché mondial des systèmes de gestion des documents médicaux et taille du marché

Le marché des systèmes de gestion de documents médicaux est segmenté en fonction du produit, de l’application, du mode de livraison et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur le produit, le marché des systèmes de gestion de documents médicaux est segmenté en solutions et services. Les solutions ont été davantage segmentées en solutions autonomes et intégrées. Les services ont été subdivisés en services de planification et de gestion médicales et en services de soutien.

Sur la base des applications, le marché des systèmes de gestion de documents médicaux est segmenté en gestion des dossiers médicaux des patients, gestion des images, gestion des documents d’admission et d’enregistrement et gestion des documents de facturation des patients.

Sur la base du mode de livraison, le marché des systèmes de gestion de documents médicaux est segmenté en solutions Web, modèle basé sur le cloud et modèle sur site.

Le marché des systèmes de gestion de documents médicaux a également été segmenté sur la base de l’utilisateur final dans les hôpitaux et les cliniques, les maisons de retraite / résidences-services / centres de soins de longue durée, les assureurs et autres.

Merci d’avoir lu cet article, vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.

