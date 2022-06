Taille du marché des systèmes de gestion de l’énergie, dernières tendances, perspectives de recherche, profil clé et applications d’ici 2030

La taille du marché mondial des systèmes de gestion de l’énergie devrait passer de 41,9 milliards USD en 2021 à 137,3 milliards USD d’ici 2030 , à un TCAC de 16,0 % de 2022 à 2030. Un système de gestion de l’énergie (EMS) est un système d’outils assistés par ordinateur utilisé par les opérateurs de réseaux électriques pour surveiller, contrôler et optimiser les performances du système de production ou de transmission. Il peut être utilisé dans des systèmes à petite échelle tels que les micro-réseaux. L’une des technologies émergentes permet à une organisation de collecter des informations en temps réel sur la consommation d’énergie en surveillant, évaluant et visualisant la consommation d’énergie. Ce concept surveille la consommation d’énergie, aide à prendre des décisions basées sur les données et améliore les décisions opérationnelles et financières au niveau de l’entreprise.

Les solutions de gestion de l’énergie ont gagné en popularité car elles aident à obtenir un avantage concurrentiel, à augmenter la productivité et à réduire les coûts énergétiques. En outre, les politiques gouvernementales en matière de conservation de l’énergie et la disponibilité limitée des fossiles attirent l’attention de l’entreprise. Chaque industrie fonctionne avec l’aide de l’énergie; il est donc essentiel de déployer un système de gestion de l’énergie. Bien que la technologie progresse rapidement, les utilisateurs finaux ne l’adoptent peut-être pas aussi rapidement. La plupart des acheteurs de systèmes de gestion de l’énergie sont à un stade où ils sont conscients des avantages de la mise en œuvre d’un tel système ; cependant, ils utilisent de préférence la technologie et les applications traditionnelles. Les barrières fiscales, l’expertise limitée et la fragmentation des parties prenantes sont des défis majeurs pour le marché des systèmes de gestion de l’énergie.

Portée du marché mondial des systèmes de gestion de l’énergie

L’étude classe le marché des systèmes de gestion de l’énergie en fonction du composant, du type de déchets, de la méthode et de l’application aux niveaux régional et mondial .

Par type Outlook

Systèmes de gestion de l’énergie domestique

Systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments

Systèmes de gestion de l’énergie industrielle

Par composants Outlook

Matériel

La solution

Service

Par application Outlook

Résidentiel

Commercial

Par les perspectives des utilisateurs finaux

Énergie et services publics

Informatique et Télécom

Fabrication

Détail

Soins de santé

Les autres

Perspectives par région

Amérique du Nord NOUS Canada Mexique

L’Europe  Allemagne Italie France ROYAUME-UNI Espagne Pologne Russie Slovénie Slovaquie les Pays-Bas Belgique Norvège Danemark République tchèque Suède Le reste de l’Europe

Asie-Pacifique Chine Japon Inde Corée du Sud Indonésie Malaisie Thaïlande Viêt Nam Les Philippines Singapour Australie et Nouvelle-Zélande Reste de l’Asie-Pacifique

Amérique du Sud Brésil Argentine Colombie Reste de l’Amérique du Sud

Le Moyen-Orient et l’Afrique Arabie Saoudite Émirats arabes unis Afrique du Sud Afrique du Nord Reste de la MEA



L’ Asie-Pacifique représente le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision

Sur la base des régions, le marché mondial des systèmes de gestion de l’énergie a été segmenté en Amérique du Nord, en Asie – Pacifique, en Europe, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique . En raison de l’augmentation de la numérisation et de l’augmentation des données générées par les appareils IoT, l’Asie-Pacifique a dominé la part de marché des systèmes de gestion de l’énergie en 2021 et devrait croître à un rythme significatif au cours de la période de prévision. De plus, avec les besoins énergétiques croissants de la région et son empreinte carbone élevée, de nombreuses organisations se tournent vers des systèmes de gestion de l’énergie pour optimiser les ressources énergétiques de leurs opérations. La forte croissance économique des pays émergents nationaux tels que la Chine, l’Indonésie, la Malaisie et l’Inde est le moteur de l’expansion de la région.

Principaux acteurs du marché

Les principaux acteurs du système mondial de gestion de l’énergie sont :

Siemens SA

Société électrique de Yokogawa

énergie C3

Delta électronique

Dexma

Compagnie générale d’électricité

Systèmes de points de grille

Honeywell International Inc.

Johnson contrôle international plc

Schneider Electric

