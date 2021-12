Taille du marché des systèmes de gestion de l’apprentissage (LMS) en Europe et opportunités de croissance par les principales entreprises – Cornerstone Ondemand, Inc., Docebo, IBM Corporation, Netdimensions Ltd., SAP SE, Blackboard Inc

Businessmarketinsights Dernière mise à jour sur l’analyse du «marché du système de gestion de l’apprentissage en Europe (LMS), l’analyse de la croissance du marché du système de gestion de l’apprentissage en Europe (LMS) et la projection d’ici 2027. Ce rapport est hautement prédictif car il contient l’analyse globale du marché des plus grandes entreprises en Europe L’industrie des systèmes de gestion de l’apprentissage (LMS). Avec l’étude de marché classée Europe Learning Management System (LMS) basée sur diverses régions en croissance, ce rapport fournit le portefeuille des principaux acteurs ainsi que les ventes, la croissance, la part de marché, etc.

La mise en œuvre de technologies émergentes telles que la gamification et la réalité virtuelle et le développement de LMS pour les étudiants handicapés ajouteront de nouvelles opportunités pour ce marché à long terme. La tendance croissante à l’adoption de LMS par les HEO (Higher Education Organization) à travers le monde est différente de la tendance d’adoption des collèges et universités. Ces dernières années, les HEO ont considérablement stimulé la demande de LMS. La croissance démographique rapide et l’urbanisation croissante ont créé une demande pour une meilleure éducation dans la région. Ceci est en outre soutenu par les gouvernements de plusieurs économies qui se concentrent sur l’amélioration de leur système éducatif en soutenant la croissance de la technologie dans le secteur de l’éducation en fournissant des fonds pour le développement de l’alphabétisation dans les zones rurales.

savoir comment la pandémie de COVID-19 affectera le marché des systèmes de gestion de l’apprentissage (LMS) en Europe | Obtenez un exemple de copie du rapport, cliquez ici : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW01593

Meilleurs profils d’entreprises :

• Cornerstone Ondemand, Inc.

• Docébo

• IBM Corporation

• Netdimensions Ltd.

• SAP SE

• Tableau noir inc.

• Logiciel SABA, Inc.

• Mcgraw-Hill Education, Inc.

• Pearson Plc

• Société D2L

Le rapport d’étude de marché sur le système de gestion de l’apprentissage en Europe (LMS) a intégré l’analyse de différents facteurs qui stimulent la croissance du marché du système de gestion de l’apprentissage en Europe (LMS). Il établit les tendances, les contraintes et les moteurs qui transforment le marché européen des systèmes de gestion de l’apprentissage (LMS) de manière positive ou négative. Les informations détaillées sont basées sur les tendances actuelles du marché du système de gestion de l’apprentissage en Europe (LMS) et les réalisations historiques.

Notre spécialiste de la recherche analyse l’aperçu de la méthodologie de recherche, y compris la recherche primaire, la recherche secondaire, l’analyse de la part de l’entreprise, le modèle (y compris les données démographiques, les indicateurs macroéconomiques et les indicateurs de l’industrie : dépenses, infrastructure, croissance du secteur et installations), les limites de la recherche et la modélisation basée sur les revenus . L’analyse de la part de l’entreprise est utilisée pour dériver la taille du marché Europe Learning Management System (LMS).

Obtenez un exemple de copie de rapport PDF pour votre recherche : https://www.businessmarketinsights.com/new-sample/BMINEW01593

Marché des systèmes de gestion de l’apprentissage (LMS) en Europe 2020-2027: points saillants

• TCAC du marché au cours de la période de prévision 2020-2027.

• Des données détaillées sur les facteurs qui aideront le développement du marché du système de gestion de l’apprentissage en Europe (LMS) au cours des cinq prochaines années.

• Évaluation de la taille du marché du système européen de gestion de l’apprentissage (LMS) et de son engagement envers le marché parent.

• Des prévisions sur les modèles à venir et les changements de comportement des acheteurs.

• Le développement du marché européen des Learning Management System (LMS).

• Analyse de la scène sérieuse du marché et données précises sur les vendeurs.

• Des détails complets sur les composants qui mettront au défi le développement des fournisseurs du marché européen des systèmes de gestion de l’apprentissage (LMS).

À propos de nous:

Business Market Insights est une plate-forme d’études de marché qui fournit un service d’abonnement pour les rapports de l’industrie et des entreprises. Notre équipe de recherche possède une vaste expertise professionnelle dans des domaines tels que l’électronique et les semi-conducteurs ; Aérospatial et Défense; Automobile et transports ; Énergie et puissance ; Soins de santé; Fabrication et construction ; Nourriture et boissons ; Produits chimiques et matériaux ; et technologie, médias et télécommunications.

Nous contacter:

Aperçu du marché des entreprises

Téléphone : +442081254005

ID de courrier électronique : sales@businessmarketinsights.com

URL Web : https://www.businessmarketinsights.com/

URL LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/business-market-insights/