Taille du marché des systèmes de carburant pour aéronefs, stratégies de croissance, paysage concurrentiel, analyse factorielle, 2021-2028

La du marché mondial des systèmes de carburant pour avions devrait atteindre 14,95 milliards USD avec un TCAC de 6,3 % en 2028, selon la dernière analyse d’Emergen Research. La croissance régulière des revenus du marché mondial des systèmes de carburant pour aéronefs peut être attribuée à la demande croissante d’amélioration de l’efficacité énergétique des aéronefs. Les compagnies aéronautiques investissent des efforts et des investissements dans la conception et le développement de systèmes de carburant pour avions légers conformément au concept d’aviation verte.

Le rapport met en évidence l’impact actuel du COVID-19 sur le marché des systèmes de carburant pour aéronefs ainsi que le dernier scénario économique et l’évolution de la dynamique du marché. Il analyse l’impact de la pandémie sur la croissance du marché et les rémunérations. La pandémie a changé le scénario économique du monde et a touché plusieurs secteurs du marché. Le rapport estime le marché des systèmes de carburant pour aéronefs en fonction de l’impact de COVID-19.

Le rapport offre une vue panoramique du paysage concurrentiel de l’industrie et une analyse détaillée des principaux acteurs du marché en fonction de leurs revenus, marges bénéficiaires, situation financière, position sur le marché mondial, activités de R&D et portefeuille de produits. Il couvre également leurs efforts stratégiques tels que les fusions et acquisitions, les coentreprises, les collaborations, les partenariats, les accords avec les entreprises et les gouvernements, les lancements de produits et les promotions de marques, entre autres. Les principaux acteurs présentés dans le rapport sont Parker Hannifin Corporation, Triumph Group PLC, Safran SA, Eaton Corporation PLC, Meggitt PLC, Woodward Inc., Raytheon Technologies, GKN Aerospace Services Limited, Crane Co. et Honeywell International Inc.

Global Aircraft Fuel Segmentation du marché des systèmes

Emergen Research a segmenté le marché mondial des systèmes de carburant pour aéronefs en fonction du type de moteur, de la technologie, du composant, de l’application et de la région :

Engine Type Outlook (Revenu, USD Billion ; 2018–2028)

Moteur à réaction

Turbopropulseur

Moteur d’hélicoptère

des moteurs UAV

(chiffre d’affaires, milliards USD ; 2018-2028)

Alimentation de la pompe

Injection de carburant

d’alimentation par gravité

(chiffre d’affaires, milliards de dollars ; 2018-2028)

Tuyauterie

Pompes

Vannes

Systèmes d’inertage

Système de surveillance du contrôle du carburant

Filtres

Jauges

Application Outlook (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Militaire & Défense

Commercial

Quelques points saillants du rapport

En octobre 2020, Honeywell International a annoncé la finalisation de l’acquisition des actifs de Ballard Unmanned Systems. Ballard Unmanned Systems est engagé dans la conception et la fabrication de systèmes de piles à combustible à membrane échangeuse de protons pour alimenter les UAV, en particulier utilisés pour la livraison de fret, l’inspection énergétique et diverses autres applications militaires et commerciales.

Par type de moteur, le segment des moteurs à réaction a contribué à la plus grande part des revenus du marché mondial en 2020. L’un des principaux avantages d’un moteur à réaction par rapport à un moteur à piston est la capacité accrue d’un moteur à réaction à générer une plus grande poussée à haute vitesse et altitude. Divers autres avantages d’un moteur à réaction, notamment les moteurs à réaction sont beaucoup plus légers et plus petits pour une quantité de puissance spécifiée, ces moteurs sont beaucoup plus simples que les gros moteurs à pistons, ont une fiabilité et une robustesse accrues, une meilleure capacité à brûler des carburants moins raffinés et moins chers, non -exigence de gaz avgas toxique et coûteux, plus économe en carburant que les moteurs plus gros, production de vibrations moindres et très faible exigence de lubrification, et l’air de purge peut être utilisé pour les applications CVC, ce qui entraîne plus d’économies associées au besoin de équipement supplémentaire.

Par technologie, les revenus du segment d’alimentation par gravité devraient enregistrer un TCAC beaucoup plus rapide au cours de la période de prévision. Un avantage de la technologie d’alimentation par gravité est que le carburant de l’avion s’écoulera même si la sortie du réservoir n’est pas immergée dans le carburant. Cependant, dans le cas de la technologie d’alimentation par gravité, le carburant ne peut s’écouler qu’à basse pression et en descente et donc tous les avions équipés de systèmes d’alimentation par gravité ont des moteurs à carburateur.

Par composant, le segment des systèmes de surveillance du carburant a contribué à une part de revenus considérablement plus importante en 2020. Les avantages offerts par les systèmes de surveillance du carburant comprennent la surveillance du niveau de carburant en temps réel, le suivi des coûts par mile, la fourniture d’alertes sur le ravitaillement et la vidange, et la fourniture d’un rapport sur l’utilisation du carburant et kilométrage.

Le rapport de recherche sur le marché des systèmes de carburant pour aéronefs répond aux questions clés suivantes:

Qui sont les principaux acteurs du marché Systèmes de carburant pour aéronefs?

Quel marché régional devrait connaître un taux de croissance élevé au cours de la période projetée ?

Quelles tendances et demandes de consommation devraient influencer les opérations des acteurs du marché sur le marché Systèmes de carburant pour aéronefs?

Quels sont les principaux moteurs de croissance et facteurs de ralentissement du marché Systèmes de carburant pour aéronefs?

Quels sont les plans d’expansion et les plans d’investissement stratégiques entrepris par les acteurs pour s’implanter solidement sur le marché ?

Quel est l’impact global de la pandémie de COVID-19 sur le marché Systèmes de carburant pour aéronefs et ses segments clés ?

L’analyse régionale du marché Systèmes de carburant pour aéronefs comprend :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

Europe (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine Amérique (Chili, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Le rapport offre une compréhension complète du marché des systèmes de carburant pour aéronefs dans les régions clés en ce qui concerne la production régionale et les modes de consommation, les importations/exportations, la dynamique de l’offre et de la demande, les tendances, les perspectives de croissance et la présence d’acteurs de premier plan dans chaque région. Chacune des régions mentionnées est analysée sur la base des données de marché complètes obtenues des principaux pays de chaque région pour donner une compréhension claire du marché.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour demander une personnalisation ou pour de plus amples informations, veuillez nous contacter. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit adapté à vos besoins.

