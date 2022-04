Taille du marché des systèmes d’appel infirmier – Application, tendances, croissance, opportunités et prévisions mondiales jusqu’en 2028 || DBMR

Marché mondial des systèmes d’appel infirmier rapport d’activité de recherche analyse les principaux défis auxquels l’industrie est actuellement confrontée et dans les années à venir, ce qui donne des idées aux autres acteurs du marché sur les problèmes auxquels ils pourraient être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché sur une plus longue période. Ce rapport sur le marché mondial contient tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques. Ces facteurs comprennent, mais sans s’y limiter, les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse et la planification stratégiques, l’analyse du marché cible, les informations et l’innovation.

Le marché des systèmes d’appel infirmier devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 11,25 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La facilité croissante de communication et les diverses applications des systèmes d’appel infirmier stimulent le marché des systèmes d’appel infirmier.

Peu des principaux concurrents travaillant actuellement sur le marché mondial des systèmes d’appel infirmiers sont Intercall Systems | Systèmes d’appel infirmier ; notifier ; AMETEK. Inc. ; Hill-Rom Services Inc. ; Ascom ; Siemens ; Honeywell International Inc. ; Jeron Electronic Systems Inc. ; Azure Santé ; SCHRACK SECONET AG ; Contrôles Johnson ; STANLEY Santé ; Groupe Tunstall ; West-Com Nurse Call Systems, Inc. ; Alerte critique ; Sentinelle en direct ; Vigil Santé Solutions Inc. ; Cornell Communications entre autres.

Moteurs du marché des systèmes d’appel infirmier

Des capacités de communication améliorées et une large base d’applications pour ces systèmes devraient stimuler la croissance du marché.

Les innovations et les progrès des technologies sur le marché agissent également comme un moteur du marché.

Le manque de personnel formé professionnellement, entraînant des demandes de systèmes hospitaliers intégrés, stimulera également le marché croissance au cours de la période de prévision

Meilleure réactivité et optimisation du flux de travail à l’aide de systèmes intégrés ; ce facteur devrait favoriser la croissance du marché

Développements clés sur le marché :

En septembre 2018, Intercall Systems a annoncé la disponibilité de « MICRA MASTER NURSE CALL STATION » résultant de l’approbation UL 1069. Le produit sera disponible pour divers hôpitaux et établissements de santé avec le produit actuellement en cycle de production. La société a conçu le produit pour qu’il soit très rentable et doté de toutes les fonctionnalités et avantages les plus récents.

En septembre 2018, Notify a annoncé la disponibilité du « Software-as-a-Service (SaaS) ». Il s’agit d’une combinaison de technologies et de services nécessaires à la mise en œuvre réussie d’un système d’appel infirmier dans une application mobile. Cela évitera le taux de dépenses élevé lié à l’intégration de systèmes d’appel infirmier tout en offrant un service très efficace aidant à rationaliser le processus de communication.

Segmentation: marché mondial des systèmes d’appel infirmier

Marché des systèmes d’appel infirmier par type

Middleware Avancé Traditionnel

Interfacé

Autres

Marché des systèmes d’appel infirmier par composants

Systèmes à boutons Systèmes

de communication intégrés Systèmes

mobiles Systèmes d’

intercom

Audio/visuel

Systèmes d’appel infirmier numériques (NCS)

Console centrale

Postes de chambre

Systèmes IP Système de

communication de

couloir Éclairage de couloir ou de poste intermédiaire

Autres

Marché des systèmes d’appel infirmier par technologie

Communication filaire Communication

sans fil

Marché des systèmes d’appel infirmier par application

Alarmes et communications

Optimisation du flux de travail

Contrôle de

l’errance Détection et prévention des chutes

Marché des systèmes d’appel infirmier par utilisateur final

Hôpitaux et centres de chirurgie

ambulatoire Services ambulatoires (OPD)

Établissements de soins infirmiers qualifiés (SNF)

Établissements de soins de longue durée

Cliniques et cabinets médicaux Établissements de soins

à domicile

Autres

Marché des systèmes d’appel infirmier par géographie

Amérique du Nord

Europe

Asie-Pacifique

Amérique du Sud

Moyen-Orient et Afrique

