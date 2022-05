Taille du marché des systèmes d’appel infirmier – Application, tendances, croissance, opportunités et devrait croître à un TCAC de 9,90 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029

Le document de recherche sur le marché mondial Systèmes d’appel infirmier fournit des données et des informations sur le scénario de l’industrie, ce qui permet d’être facilement en avance sur la concurrence dans l’environnement commercial en évolution rapide d’aujourd’hui. Ce rapport de marché a été structuré en appliquant les meilleures méthodes d’analyse standard qui sont l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter qui analysent et évaluent toutes les données et informations de recherche primaires et secondaires contenues dans ce rapport. Ce rapport présente un aperçu absolu du marché qui contient divers aspects de l’analyse du marché, de la définition du produit, de la segmentation du marché, des développements clés et du paysage des fournisseurs existants.

Les entreprises s’appuient fortement sur les différents segments inclus dans un rapport de marché qui leur offre de meilleures informations pour orienter l’entreprise dans la bonne direction. Le meilleur rapport rend l’industrie bien familiarisée avec une connaissance approfondie des statistiques du marché mondial, régional et local. Les moteurs du marché et les contraintes du marché sont étudiés avec soin parallèlement à l’analyse de la structure du marché.

Les systèmes de communication filaires dominaient le marché, avec un pourcentage important du marché en raison de la sécurité du système, sa capacité à se développer en dépit de la faiblesse des connexions réseau au cours de la période historique a également été un facteur de son développement. Data Bridge Market Research analyse que le marché des systèmes d’appel infirmier était évalué à 1,87 milliard USD en 2021 et devrait en outre atteindre 3,98 milliards USD d’ici 2029, et devrait croître à un TCAC de 9,90% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 Le rapport de marché organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de base 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Type (boutons, systèmes de communication intégrés, systèmes mobiles, interphones), technologie (filaire, sans fil), application (urgence médicale, alarmes, gestion du flux de travail) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et Afrique (MEA), Brésil, Argentine et reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud Acteurs du marché couverts Systèmes Intercall | Systèmes d’appel infirmier (États-Unis), NOTIFY (États-Unis), AMETEK.Inc. (États-Unis), Hill-Rom Services Inc. (États-Unis), Ascom (Suisse), Siemens (Allemagne), Honeywell International Inc. (États-Unis), Jeron Electronic Systems Inc. (États-Unis), Microsoft Corporation (États-Unis), Schrack Seconet AG (Allemagne), Johnson Controls (Irlande), STANLEY Healthcare (États-Unis), Tunstall Group (Royaume-Uni), West-Com Nurse Call Systems, Inc. (États-Unis), Critical Alert (États-Unis), Deep Sentinel Corp. (États-Unis), Vigil Solutions Santé Inc. (Canada), Cornell Communications. (NOUS).

Définition du marché mondial des systèmes d’appel infirmier

Un système d’appel infirmier est décrit comme la technologie qui alerte les infirmières chaque fois qu’un patient ou un médecin demande de l’aide. Ces technologies comprennent une variété de composants, tels que des boutons, des alarmes, des dispositifs de communication et des services logiciels, qui fonctionnent tous ensemble pour garantir que les infirmières sont au courant de l’appel patient/médecin dès que possible.

Dynamique du marché des systèmes d’appel infirmier

Conducteurs

Les principaux facteurs qui devraient stimuler la croissance du marché des systèmes d’appel infirmier au cours de la période de prévision sont les suivants:

Facilité de communication et applications diverses

Les systèmes d’appel infirmier sont essentiels pour une communication efficace dans les établissements de santé. Ces technologies permettent une communication plus rapide et personnalisée entre les patients, les cliniciens et les soignants, ce qui améliore la satisfaction des patients et la qualité des soins.

Développements technologiques dans les systèmes d’appel infirmier

Les systèmes d'appel infirmier sont essentiels pour une communication efficace dans les établissements de santé. Ces technologies permettent une communication plus rapide et personnalisée entre les patients, les cliniciens et les soignants afin d'accroître la satisfaction des patients et la qualité des soins.

Croissance de la population âgée

Le marché des systèmes d’appel infirmier devrait croître en raison d’une augmentation du nombre de personnes âgées souffrant de diverses maladies chroniques . Le besoin croissant de capteurs et de systèmes d’appel infirmier portables pour fournir des soins gériatriques de haute qualité dans les établissements de santé propulse le marché vers l’avant.

Opportunités

En outre, l’augmentation des dépenses publiques dans le secteur de la santé et la diversité croissante des applications des systèmes d’appel infirmier devraient en outre offrir des opportunités potentielles pour la croissance du marché des systèmes d’appel infirmier dans les années à venir.

Contraintes / Défis Marché mondial des systèmes d’appel infirmier

D’autre part, l’augmentation des coûts liés à l’application des systèmes d’appel infirmier devrait entraver la croissance du marché des systèmes d’appel infirmier au cours de la période ciblée. Cependant, les réglementations de plus en plus inadaptées pourraient encore remettre en question la croissance du marché des systèmes d’appel infirmier dans un proche avenir.

Ce rapport sur le marché des systèmes d’appel infirmier fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des systèmes d’appel infirmier, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact de Covid-19 sur le marché des systèmes d’appel infirmier

La pandémie de COVID-19 a eu un impact énorme sur le marché des systèmes d’appel infirmier. La pandémie a fait des ravages dans les systèmes de santé du monde entier, les hôpitaux étant surchargés à mesure que le nombre de patients augmente. Des hôpitaux temporaires sont également construits pour faire face au nombre croissant de maladies. La demande croissante de soins à distance et de COVID-19 a entraîné l’expansion des infrastructures de soins de santé et la nécessité de meilleurs réseaux de communication. De plus, après la pandémie de COVID-19, ce segment de marché devrait connaître une expansion et une adoption importantes.

Développement récent

En février 2019, avec ce système innovant et intégré, Ascom (Suisse) a lancé le smartphone Myco 3, permettant à l’entreprise de pénétrer davantage l’industrie des systèmes d’appel infirmier.

Étendue du marché mondial des systèmes d’appel infirmier et taille du marché

Le marché des systèmes d’appel infirmier est segmenté en fonction du type, de la technologie, de l’application et de l’utilisation finale. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Taper

Boutons

Systèmes de communication intégrés

Systèmes Mobiles, Interphones

Sur la base du type, le marché des systèmes d’appel infirmier est segmenté en boutons, systèmes de communication intégrés, systèmes mobiles et interphones.

Technologie

Filaire

Sans fil

Sur la base de la technologie , le marché des systèmes d’appel infirmier est segmenté en filaire et sans fil.

Application

Urgence médicale

Alarmes

Gestion des flux de travail

Sur la base de l’application, le marché des lits médicaux est segmenté en urgence médicale, alarmes et gestion du flux de travail.

Utilisation finale

Hôpitaux

ASC/Cliniques

Établissements de soins de longue durée

Sur la base de l’utilisation finale, le marché des lits médicaux est segmenté en hôpitaux, ASCS/cliniques et établissements de soins de longue durée.

Analyse / aperçus régionaux du marché des systèmes d’appel infirmier

Le marché des systèmes d’appel infirmier est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type, technologie, application et utilisation finale, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des systèmes d’appel infirmier sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des systèmes d’appel infirmier en raison de l’augmentation de la population âgée. En outre, l’incidence croissante des maladies chroniques et l’augmentation des dépenses publiques dans le secteur de la santé stimuleront davantage la croissance du marché des systèmes d’appel infirmier dans la région au cours de la période de prévision.

L’Asie-Pacifique devrait observer une croissance importante du marché des systèmes d’appel infirmier en raison de l’augmentation du nombre de personnes âgées. De plus, le flux croissant de patients dans les cliniques externes devrait encore propulser la croissance du marché des systèmes d’appel infirmier dans la région dans les années à venir.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des systèmes d’appel infirmier vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des systèmes d’appel infirmier, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires de soins de santé et leur impact sur le marché des systèmes d’appel infirmier. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Systèmes d’appel infirmier

Le paysage concurrentiel du marché Systèmes d’appel infirmier fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des systèmes d’appel infirmier.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des systèmes d’appel infirmier sont Intercall Systems | Systèmes d’appel infirmier (États-Unis), NOTIFY (États-Unis), AMETEK.Inc. (États-Unis), Hill-Rom Services Inc. (États-Unis), Ascom (Suisse), Siemens (Allemagne), Honeywell International Inc. (États-Unis), Jeron Electronic Systems Inc. (États-Unis), Microsoft Corporation (États-Unis), Schrack Seconet AG (Allemagne), Johnson Controls (Irlande), STANLEY Healthcare (États-Unis), Tunstall Group (Royaume-Uni), West-Com Nurse Call Systems, Inc. (États-Unis), Critical Alert (États-Unis), Deep Sentinel Corp. (États-Unis), Vigil Solutions Santé Inc. (Canada), Cornell Communications. (États-Unis) entre autres.

Méthodologie de recherche: marché mondial des systèmes d’appel infirmier

La collecte de données et l’analyse de l’année de référence sont effectuées à l’aide de modules de collecte de données avec des échantillons de grande taille. Les données de marché sont analysées et estimées à l’aide de modèles statistiques et cohérents de marché. L’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés sont également les principaux facteurs de succès du rapport sur le marché. Pour en savoir plus, veuillez demander un appel d’analyste ou pouvez déposer votre demande.

La méthodologie de recherche clé utilisée par l’équipe de recherche DBMR est la triangulation des données qui implique l’exploration de données, l’analyse de l’impact des variables de données sur le marché et la validation primaire (expert de l’industrie). En dehors de cela, les modèles de données incluent la grille de positionnement des fournisseurs, l’analyse de la chronologie du marché, l’aperçu et le guide du marché, la grille de positionnement de l’entreprise, l’analyse de la part de marché de l’entreprise, les normes de mesure, l’analyse globale par rapport à la part des fournisseurs.

Que propose l’étude de marché gérée ?

• Géré cette industrie donne des évaluations pour l’analyse au niveau régional avec la production, les ventes, la consommation, les importations et les exportations

• Géré cette industrie fournit aux fabricants des informations de base, la catégorie de produits, le chiffre d’affaires, le prix et la marge brute (2022-2029)

• Géré prévisions de marché pour un minimum de 7 ans de tous les segments mentionnés

• Tendances de la chaîne d’approvisionnement cartographiant les dernières avancées technologiques

• Global Managed cette industrie partage des moteurs, des contraintes, des opportunités, des menaces, des défis, des opportunités d’investissement

• Stratégique pour les nouveaux entrants dans Managed Ce marché

• Processus de fabrication, fournisseurs, analyse des prix, de la production et de la consommation, mode de transport et analyse des coûts, analyse de la chaîne industrielle

• Profilage de l’entreprise avec stratégies détaillées, données financières et développements récents

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.