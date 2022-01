Taille du marché des Systèmes Chirurgicaux Mini-Invasifs d’une valeur de 41,16 milliards de dollars en 2027 // Stryker Corporation, Laboratoires Abbott, Medtronic PLC

La chirurgie mini-invasive utilise des ouvertures chirurgicales plus petites, et elle est généralement moins risquée que la chirurgie traditionnelle. Mais même avec une chirurgie peu agressive, il existe des risques de difficultés d’anesthésie, de saignement et d’infection.

Les vasectomies et les appendicectomies, deux procédures assez mutuelles, étaient à la limite des temps de récupération moyens. Exactement, le temps de récupération moyen pour une vasectomie est inférieur à une semaine, tandis que le temps de récupération moyen pour une appendicectomie est d’une semaine à son plus petit.

Une chirurgie mini-agressive non robotique est également connue sous le nom de chirurgie endoscopique. Vous pouvez également connaître des termes tels que la chirurgie laparoscopique, la chirurgie thoracoscopique ou la chirurgie de l’ouverture. Ce sont des procédures peu agressives qui utilisent un endoscope pour atteindre les organes intérieurs par de très petites incisions.

Acteurs clés –

La Société Stryker Corporation, les Laboratoires Abbott, Medtronic PLC, Boston Scientific Corporation, Johnson & Johnson, OmniGuide Holdings Inc., B. Braun Melsungen AG, Becton, Dickinson and Company, CONMED Corporation et Hoya Corporation.

Les blessures causées par des collisions d’automobiles dans la rue sont une raison importante de décès chez les populations âgées de 5 à 29 ans. Les blessures articulaires causées par des accidents dans la rue peuvent entraîner une marge de mouvement limitée chez les victimes et peuvent nécessiter un certain temps de récupération. La procédure médicale arthroscopique, qui est une sorte de procédure médicale peu envahissante, peut être utilisée dans de tels cas, en raison des avantages d’un point d’entrée plus modeste, d’un malheur sanguin diminué et d’une amélioration de la récupération du patient présente une procédure post-médicale sur deux jours.

Segmentation Du Marché Mondial Des Systèmes Chirurgicaux Mini-Invasifs-

* Par Type D’Appareil –

o Appareils portatifs

o Dispositifs de coupe

o Dispositifs de gonflage

o Appareils électrochirurgicaux

o Dispositifs de surveillance et de visualisation

o Dispositifs de Guidage

o Dispositifs Auxiliaires

* Par Type De Chirurgie –

o Chirurgie Gastro-Intestinale

o Chirurgie cardiovasculaire

o Chirurgie Orthopédique

o Chirurgie Urologique

o Chirurgie Esthétique

o Chirurgie Neurologique

o Autres

* Par Utilisation Finale –

o Hôpitaux

o Cliniques spécialisées

o Centres de Chirurgie Ambulatoire

Quelques Faits Saillants du Rapport

En août 2020, Hologic, Inc. a fait une déclaration concernant l’obtention d’Acessa Health Inc., qui est une organisation occupée par un traitement soigneux négligemment envahissant des fibromes.

Les gadgets portables offrent des fonctionnalités plus développées, des conseils précis et articulés dans des procédures médicales négligemment intrusives. Ces gadgets développent davantage la triangulation des instruments et l’habileté soigneuse, améliorant ainsi l’exécution des chirurgies.

Les cadres soigneux négligemment envahissants remarquent la popularité en raison de la libération anticipée et de la récupération plus rapide et silencieuse. De plus, la pleine conscience croissante des patients liée au coût et à la compétence procédurale des cadres soigneux négligemment intrusifs suscite l’intérêt pour de tels cadres. Errant dans une procédure médicale, les communautés sont profondément productives en autonomisant des chirurgies insignifiantes et envahissantes et, par conséquent, accumulent des points d’ancrage critiques à l’affût.

Les revenus du marché des cadres prudents négligeables en Asie-Pacifique sont utilisés pour inscrire le TCAC le plus rapide au cours de la période de calcul, crédités de la hausse des liquidités supplémentaires et du développement de l’intérêt pour les procédures médicales correctives. En outre, l’expansion rapide de la population gériatrique dans les pays de la région est un élément clé du développement du marché.

