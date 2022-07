Taille du marché des sutures chirurgicales, recherche, statut du TCAC, analyse de la croissance, perspectives commerciales et perspectives d’ici 2029

Le rapport d’étude de marché sur les sutures chirurgicales

est conçu avec une belle combinaison d’informations sur l’industrie, de solutions intelligentes, de solutions pratiques et de technologies les plus récentes pour offrir une meilleure expérience utilisateur. Dans le cadre de la segmentation du marché, la recherche et l’analyse sont effectuées sur la base de plusieurs segments de marché et de l’industrie tels que l’application, la verticale, le modèle de déploiement, l’utilisateur final et la géographie. Pour exécuter cette étude de marché, des outils et des techniques compétents et avancés ont été utilisés, notamment l’analyse SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter. Les entreprises peuvent sûrement prévoir une réduction des risques et des échecs avec ce rapport de marché.

On estime que le marché des sutures chirurgicales augmentera rapidement au cours de la période de prévision. Selon l’American Society for

Metabolic

et chirurgie bariatrique (ASMBS), 158 000 chirurgies bariatriques ont été enregistrées en 2011, en hausse de 44,3 % pour atteindre 228 000 en 2017. Les taux de césarienne sont passés d’environ 16 millions de naissances (12 %) en 2000 à environ 29,7 millions (21 %) en 2015, selon une étude publiée dans la revue médicale The Lancet. Par conséquent, au cours de la période de projection, une augmentation significative du nombre d’opérations orthopédiques, cardiovasculaires, bariatriques, gynécologiques et esthétiques conduira à l’introduction des sutures chirurgicales sur le marché.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des sutures chirurgicales était évalué à 3,7 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 6,08 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 6,41% au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le rapport de marché organisé par le L’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

