Taille du marché des surfactants, opportunités, tendances, produits, analyse des revenus, pour 2021-2028

Le Global Le marché des surfactants devrait atteindre 59,29 milliards USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les tensioactifs sont le composite organique des groupes hydrophobes et hydrophiles. Il permet aux molécules d’huile de se dissoudre ou de se mélanger à l’eau. Les propriétés des tensioactifs telles que l’émulsion, la détergence, la mouillabilité, la mousse/mousse, la stabilisation et la dispersion ont une large approche empirique dans diverses industries.

La croissance du marché est principalement attribuée à la demande croissante de l’industrie des soins personnels. Les tensioactifs sont principalement utilisés à des fins industrielles et domestiques. Le marché devrait croître en raison de l’essor des produits respectueux de l’environnement. Une loi stricte sur les problèmes environnementaux, les lois sur le contrôle de la pollution pour les procédures de production, la pression pour l’exécution de processus chimiques respectueux de l’environnement par le gouvernement et la propension croissante aux produits respectueux de l’environnement sont les facteurs qui entravent la croissance du marché. La hausse des revenus dans les pays émergents tels que la Chine, l’Inde, le Brésil, la Malaisie, le Vietnam, la Thaïlande et l’Indonésie devrait alimenter le marché mondial des surfactants. Une dépendance importante à l’égard de l’agriculture, l’utilisation croissante de produits de nettoyage et d’hygiène et l’importance croissante accordée à l’hygiène sont quelques-uns des facteurs qui propulsent la croissance du marché dans cette région.

Aperçu du marché :

Une substance ou un mélange de substances qui composent un objet est appelé un matériau. Les matériaux sont utilisés comme intrants dans les processus de fabrication pour créer des biens ou des matériaux plus complexes dans l’industrie. L’industrie chimique est composée d’entreprises qui fabriquent des produits chimiques industriels. Les réactions chimiques et les technologies de raffinage sont utilisées dans cette industrie pour convertir les ressources de base telles que le pétrole, l’air, l’eau, le gaz naturel, les métaux et les minéraux en milliers de produits différents. Les tendances du secteur des matériaux et des produits chimiques vont des solutions pour la légèreté, la durabilité, l’ingénierie de surface, l’impression 3D, les nano-formulations (biomatériaux) et le développement de composites avancés pour répondre aux demandes actuelles de l’industrie.

Le rapport d’étude de marché mondial sur les surfactants a été formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies et couvre également l’examen SWOT et l’analyse des cinq forces de Porter pour offrir une analyse détaillée des principales entreprises. Le rapport propose également une analyse détaillée de la part de marché, de la taille du marché, du volume et de la valeur du marché, du portefeuille de produits, du développement et de l’avancement des produits, des mises à niveau technologiques et de la segmentation en fonction des types, de l’application, de l’utilisation finale et de la région.

Principaux acteurs clés :

Akzonobel NV, Clariant AG, BASF SE, Huntsman Corporation, Evonik Industries AG, EI Du Pont De Nemours & Co., The DOW Chemical Company, Croda International PLC, Stepan Company et Air Products and Chemicals, Inc., entre autres

Type Outlook (Revenu, USD Billion; Volume, Kilo Tons; 2020-2028)

Tensioactifs anioniques Tensioactifs

non ioniques

Cationique Tensioactifs Tensioactifs

amphotères

Perspectives d’origine (Revenus, milliards USD ; Volume, Kilotonnes ; 2020-2028)

synthétique

naturelle

(Revenus, milliards USD ; Volume, Kilotonnes ; 2020-2028)

Soins personnels

Détergents

Nettoyage industriel et institutionnel

Textiles

Produits chimiques pour champs pétrolifères

Aliments & Beverage

Crop Protection

Elastomers & Plastics

Points clés illustrés dans l’analyse

régionale : Contribution régionale aux revenus globaux du marché

Forecas Part des revenus de chaque marché régional

Informations vitales et données relatives aux taux de production et de consommation dans toutes les régions

Facteurs à l’origine de la croissance du marché régional au cours de la période de prévision

Principaux produits et segments d’application sur chaque marché régional

Présence de concurrents clés sur chacun de ces marchés régions

L’analyse régionale couvre :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Europe (Italie, Royaume-Uni, Allemagne, France, reste de l’Europe)

Asie-Pacifique (Inde, Chine, Japon, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili , Brésil, Argentine, Pérou, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Merci d’avoir lu notre rapport. Veuillez nous contacter pour en savoir plus sur le rapport et sa fonction de personnalisation. Notre équipe veillera à ce que le rapport soit bien adapté pour répondre à vos exigences.

