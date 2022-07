Taille du marché des supports d’aéronefs 2027 | Forte demande des pays en développement.

Une augmentation des réglementations pour la conception d’un avion avec une sécurité accrue et un confort accru pour le passager est un facteur important qui stimule la demande pour le marché des supports d’avion.

Taille du marché – 602,7 millions USD en 2019, croissance du marché – TCAC de 6,8 %, tendances du marché – forte demande des pays en développement.

Le marché mondial des supports d’ avions devrait atteindre 1,02 milliard USD d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Le marché connaît une forte augmentation de la demande en raison de l’amélioration de la protection contre les perturbations de fréquence et de l’isolation contre les vibrations, réduisant ainsi le bruit dans une certaine mesure, protégeant et soutenant ainsi les équipements avioniques en agissant comme des isolateurs à haute capacité. Cependant, avec une augmentation des activités de maintenance, de réparation et d’exploitation (MRO), le marché se développe avec une augmentation des taux de remplacement des supports d’avion, ce qui peut entraver la demande du marché.

L’urbanisation rapide a changé le mode de vie des gens et, à son tour, a augmenté la prévalence des secteurs aérospatiaux sur un large aspect, augmentant ainsi la demande pour le produit du marché. Les limites des supports d’avion, la prédiction incorrecte de la demande future, les prix des produits inexacts, les changements de conception entraînent une pénurie d’approvisionnement et, par conséquent, le marché est confronté à un défi pour maintenir le rythme de la demande croissante, car le fabricant d’équipement d’origine (OEM) est augmenter les prix de leur produit.

Les principaux participants sont Airloc Ltd., Ram Mounts, Angerole Mounts, Vibrasystems Inc., Butser Rubber, Arkon Resources Inc., Lord Corporation, Shock Tech Inc., Cadence Aerospace, Avionics Support Group Inc., entre autres.

L’impact du COVID-19 :

à mesure que la crise du COVID-19 s’aggrave, les fabricants modifient leurs pratiques et leurs stratégies d’achat pour répondre aux exigences de la demande d’une pandémie, ce qui a réduit le besoin de pièces de montage sur le marché. Dans quelques mois, il y aura une série de chocs positifs et négatifs, à mesure que les fabricants et leurs fournisseurs répondront aux besoins changeants des fournisseurs. Avec une situation mondiale malheureuse, les économies dépendantes des exportations de nombreuses régions semblent vulnérables. Airbus, avec environ 1 35 000 travailleurs, a informé ses employés par lettre que le retour à des opérations complètes n’est pas possible à court terme en raison des pénuries de pièces et de l’incapacité des compagnies aériennes à accepter la livraison de nouveaux avions en raison de la pandémie, affichant un niveau d’incertitude qui s’étend aux réseaux de fournisseurs des petites entreprises. Dans certaines régions, les marchés se concentrent sur une plus grande localisation, en examinant la gravité de l’épidémie et les actions qui en découlent par les autorités nationales individuelles. Dans de nombreux cas, il remplace les fournitures qui ne sont plus disponibles dans divers pays, où le gouvernement a suspendu les opérations. Dans ces situations, les conditions de marché dans les régions d’Asie-Pacifique ont été très fluides, déclinant chaque semaine, ce qui rend difficile la stabilisation.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent

Sur la base des matériaux, l’ alliage d’aluminium devrait croître avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision, en raison de ses caractéristiques fondamentales, notamment l’amélioration de la durabilité d’ un avion, sa haute résistance, sa tolérance aux dommages et sa réduction de poids, ce qui le rend approprié à utiliser pour une variété d’applications.

L’augmentation du secteur aérospatial a fait naître le besoin de produire des avions avec des mesures de sécurité et un confort améliorés pour les passagers, ce qui stimule la demande du marché des supports d’avion. Le chiffre d’affaires généré par Aircraft Mounts basé sur le type était de 166,4 millions USD en 2017 et devrait croître à un taux de 6,2% au cours de la période de prévision.

supports d’aéronefs ont contribué à la plus grande part de marché en 2019 et devraient croître à un taux de 0 % au cours de la période de prévision. Le marché des supports d’avions de la région Amérique du Nord est le principal actionnaire du marché des supports d’avions et détenait environ 47,0% du marché en 2019.

L’Amérique du Nord a dominé le marché des supports d’aéronefs. L’accent constant de la région sur les procédures rentables et innovantes adoptées dans la région est le moteur du marché. La région Amérique du Nord détient environ 41,0% du marché des supports d’aéronefs, suivie de la région Asie-Pacifique, qui détenait environ 31,0% du marché en 2019.

Pour les besoins de ce rapport, les rapports et les données ont segmenté le marché mondial des supports d’avion en fonction des matériaux, du type, de l’application et de la région :

Perspectives des matériaux (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Alliages d’aluminium

Alliages d’acier

Alliages de nickel

Caoutchouc

Polyamide

Les autres

Type Outlook (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Supports de moteur Montures multiplans Supports de piédestal Supports de plate-forme Montages sandwich Supports de choc

Supports de moteur Supports de cuisine Supports de panneau Supports au sol Supports de garniture de toit Supports de cloison



Perspectives des applications (Revenus, milliards USD ; 2017-2027)

Isolation des vibrations/chocs

Suspension

Supports de moteur

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Amérique du Nord

L’Europe 

Asie-Pacifique

AEM

Amérique latine

Questions clés auxquelles répond le rapport

Quelle sera la taille du marché et le taux de croissance au cours de l’année de prévision? Quels sont les facteurs clés qui animent le marché mondial des supports d’aéronefs? Quels sont les risques et les défis face au marché ? Qui sont les principaux acteurs du marché mondial des supports d’aéronefs? Quels sont les facteurs de tendance qui influencent les parts de marché ? Quels sont les principaux résultats du modèle des cinq forces de Porter ? Quelles sont les opportunités mondiales pour développer le marché mondial des supports d’aéronefs?

Merci d'avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les exigences des clients.

Table des matières:

Aperçu du marché mondial des supports d’avion

Impact économique sur l’industrie

Concurrence sur le marché par les fabricants

Production, revenus (valeur) par région

Analyse des facteurs d’effet de marché

Chaîne industrielle, stratégie d’approvisionnement et acheteurs en aval

Approvisionnement (production), consommation, exportation, importation par régions

Production, revenus (valeur), tendance des prix par type

Prévisions du marché mondial des supports d’aéronefs

Analyse du marché mondial des supports d’aéronefs par application

Analyse des coûts de fabrication

Analyse de la stratégie marketing, Distributeurs/Traders

Merci d'avoir lu notre rapport. Le rapport peut être personnalisé selon les besoins.

