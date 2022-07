Taille du marché des solutions d’intégration des soins de santé, acteurs clés, application, tendances, analyse de l’industrie, statistiques et prévisions

Le rapport de classe mondiale sur le marché mondial des solutions d’intégration des soins de santé suggère que plusieurs facteurs macroéconomiques tels que le produit intérieur brut (PIB) et l’augmentation du taux d’inflation devraient affecter directement ou indirectement le développement du marché mondial des solutions d’intégration des soins de santé . Le rapport d’analyse de marché a été formulé avec la méthodologie de recherche appropriée et validé par les professionnels et les analystes pour garantir des rapports de qualité éminente. De plus, la faisabilité de nouveaux projets d’investissement est évaluée et des conclusions générales de recherche sont proposées. Les matières premières et équipements en amont et l’analyse de la demande en aval sont également effectuées dans le document commercial Global Healthcare Integration Solutions Market .

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions d’intégration des soins de santé devrait croître à un TCAC de 11,2 % au cours de la période de prévision. « L’intégration hospitalière » représente le plus grand segment d’applications sur le marché des solutions d’intégration des soins de santé au cours de la période de prévision.

L’intégration des soins de santé permet essentiellement de collecter et de partager des données avec le cloud ainsi qu’entre elles, permettant une accumulation rapide de données pouvant être analysées avec précision. Il s’agit d’une collaboration de professionnels de la santé afin de fournir aux patients un traitement complet et d’améliorer leur bien-être général. Les informations sur les soins aux patients peuvent être partagées entre les membres de l’équipe et un plan de traitement complet peut être établi à l’aide de soins de santé intégrés.

Dynamique du marché des solutions d’intégration des soins de santé

Conducteurs

Besoin croissant de systèmes de santé intégrés

Le besoin de systèmes de santé intégrés pour améliorer la qualité et les résultats des soins de santé est le facteur le plus important qui stimule la croissance de ce marché. En plus de cela, la nécessité de créer une plate-forme unique pour les dossiers des patients et d’autres prestataires de soins de santé et la nécessité d’accroître l’efficacité des pratiques et institutions médicales actuelles devraient également stimuler la croissance globale du marché.

Les autres

De plus, des facteurs tels que les exigences réglementaires croissantes et les réformes des soins de santé, l’adoption accrue des DSE et d’autres solutions d’interopérabilité dans les organisations de soins de santé devraient également alimenter la croissance du marché. De plus, les économies de coûts substantielles réalisées grâce à l’intégration des données dans le secteur de la santé et l’utilisation accrue des technologies de soins connectés pendant la pandémie de COVID-19 accélèrent également la croissance globale du marché.

Opportunités

En outre, l’introduction par les acteurs du marché de technologies nouvelles et avancées offre des opportunités rentables aux acteurs du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. le taux de croissance du marché à l’avenir.

Contraintes/Défis

D’autre part, le manque de professionnels expérimentés ainsi que le manque de personnel qualifié et formé devraient entraver la croissance du marché. De plus, les dépenses élevées de maintenance et de suivi de ces solutions entravent la croissance du marché. En outre, les nombreux défis d’interopérabilité devraient défier le marché des solutions d’intégration des soins de santé au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des solutions d’intégration des soins de santé fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché national et localisé, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes, les changements dans réglementations du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des solutions d’intégration des soins de santé, contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Impact du COVID-19 sur le marché des solutions d’intégration des soins de santé

Le secteur de la santé a été fortement impacté par le COVID-19 . Cependant, la pandémie a offert au marché des solutions d’intégration des soins de santé des opportunités de croissance cruciales pour la demande d’appareils de diagnostic et de traitement précis, et les technologies de soins connectés se sont révélées extrêmement bénéfiques, permettant aux prestataires de soins de santé de surveiller les patients à l’aide d’appareils non invasifs connectés numériquement comme les tensiomètres à domicile et oxymètres de pouls. De plus, l’augmentation rapide des divers investissements et l’utilisation encouragée de solutions de surveillance à distance des patients et de télésanté pour atteindre l’objectif d’un échange précis et rapide des dossiers de santé des patients. La demande accrue de solutions intégrées a eu un impact positif sur le marché des solutions d’intégration des soins de santé.

DEVELOPPEMENTS récents

En mai 2020, pendant le COVID-19, la solution de soins virtuels Mural a été lancée pour fournir une surveillance à distance des patients. Mural permet également aux systèmes de santé d’activer des protocoles de soins pertinents pour le traitement des patients atteints de COVID-19 et d’aider les soignants à s’assurer que ces protocoles sont suivis, en plus de la gestion à distance en temps réel. La solution de soins virtuels GE Healthcare Mural est une solution logicielle qui combine les données de plusieurs systèmes et appareils dans une seule fenêtre pour fournir une vue complète en temps réel de l’état des patients dans une zone de soins spécifique, un hôpital ou un système de santé. .

En décembre 2020, IBM Watson Health et Salesforce se sont associés pour aider les organisations qui cherchent à rouvrir des emplacements physiques en toute sécurité. IBM Digital Health Pass et Salesforce Work.com Workplace Command Center ont été intégrés pour fournir aux organisations un hub unique à partir duquel prendre des décisions basées sur les données. La solution vise à permettre aux personnes de partager plus facilement leur état de vaccination et de santé via leur smartphone de manière sécurisée et privée.

Portée du marché mondial des solutions d’intégration des soins de santé

Le marché des solutions d’intégration des soins de santé est segmenté en fonction des produits, des services et des applications. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Produit

Moteur d’interface

Intégration des dispositifs médicaux

Intégration multimédia

Sur la base du produit, le marché des solutions d’intégration des soins de santé est segmenté en moteur d’interface, intégration de dispositifs médicaux et intégration de médias. Le logiciel d’intégration de dispositifs médicaux devrait détenir la plus grande part de marché dans le segment de produits.

Prestations de service

Services d’assistance et de maintenance

Services de mise en œuvre

Services de formation

Sur la base des services, le marché des solutions d’intégration de la santé est segmenté en services de support et de maintenance, services de mise en œuvre et services de formation.

Application

Intégration hospitalière

Intégration des dispositifs médicaux

Intégration de laboratoire

Intégration des cliniques

Intégration radiologique

Autres applications

Sur la base du niveau d’application, le marché des solutions d’intégration des soins de santé est segmenté en intégration hospitalière, intégration de dispositifs médicaux, intégration de laboratoire, intégration de cliniques, intégration de radiologie et autres applications. L’intégration hospitalière devrait croître à un TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision.

Analyse / aperçus régionaux du marché des solutions d’intégration des soins de santé

Le marché des solutions d’intégration des soins de santé est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, produit, services et application, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des solutions d’intégration des soins de santé sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des solutions d’intégration des soins de santé en raison de l’augmentation de l’incidence de diverses maladies, de l’adoption croissante des dossiers de santé électroniques et des progrès technologiques dans cette région. L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance importante au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’essor des solutions de télésanté et d’ intégration et de l’augmentation des initiatives gouvernementales dans la région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

