Taille du marché des solutions d’information de haute acuité, croissance, tendances, perspectives, analyse de l’industrie, demande, scénario commercial et rapport sur les prévisions 2027

Le marché mondial des solutions d’information de haute acuité devrait atteindre 16,07 milliards de dollars d’ici 2027. En raison du besoin croissant d’un meilleur contrôle des flux de travail dans les environnements de haute acuité, le marché mondial des solutions d’information de haute acuité devrait se développer de manière exponentielle. En outre, les initiatives gouvernementales concernant les technologies de l’information sur la santé devraient alimenter davantage le marché dans un proche avenir.

De plus, le nombre croissant d’hôpitaux dans les économies en développement en raison des préoccupations croissantes concernant le développement des établissements de santé dans les pays émergents devrait stimuler la croissance du marché dans les délais prévus. Afin d’ajuster la technicité de ces solutions, les praticiens ont besoin d’un peu de temps, ce qui devrait inhiber la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Emergen Research a récemment publié un rapport détaillé sur le marché mondial des solutions d’information de haute acuité formulé à partir de recherches primaires et secondaires approfondies. Le rapport offre une connaissance et une analyse approfondies du marché des solutions d’information de haute acuité grâce à des données vérifiées et validées organisées pour offrir des informations précises. Le rapport propose également une analyse par région et par pays du marché des solutions d’information de haute acuité et contient une analyse détaillée des éléments clés influençant la croissance du marché dans la région. L’étude de recherche contient également des estimations historiques, actuelles et prévisionnelles pour chaque secteur, segment, sous-segment et régions.

Certaines grandes entreprises du rapport de marché incluent Cerner Corporation, McKesson Corporation, Picis Clinical Solutions, Inc., iSOFT Group Limited, AllScripts Healthcare Solutions, Inc., CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, Optum, Inc. Siemens Healthineers AG, Epic Systems Corporation et Drägerwerk AG, entre autres.

Emergen Research a segmenté le marché mondial des solutions d'information de haute acuité en fonction du produit, du type, de l'utilisation finale et de la région

de

la

région

Chiffre d'affaires, milliards USD ; 2017-2027)

Unités de soins intensifs (USI)

Services d’urgence (ED)

Salles d’opération (OR)

Systèmes d’information chirurgicale (SIS)

Systèmes d’information périnatale (PIS)

Systèmes d’information sur les soins intensifs (CCIS)

Perspectives d'utilisation finale (Revenu, milliards USD ; 2017-2027)

Centres de chirurgie ambulatoire

Hôpitaux

Soins infirmiers

Autres

Points saillants du rapport

En août 2020, Siemens Healthineers AG a annoncé d’acquérir Varian Medical Systems Inc. L’acquisition aidera Siemens Healthineers à élargir son portefeuille pour le traitement du cancer.

Au cours de la période de prévision, le segment des systèmes d’information à haute acuité devrait détenir le plus grand marché avec un TCAC de 8,1 %. Ces solutions présentent de nombreux avantages, tels qu’une portée d’erreur réduite, une protection et une récupération des données améliorées et un meilleur traitement des patients.

Le marché le plus important sur la période de prévision est représenté par le segment des unités de soins intensifs (USI). High Acuity Care est une solution avancée de gestion intégrée des soins intensifs qui fournit à l’unité de soins intensifs (USI) des solutions validées qui permettent aux prestataires de soins de santé d’améliorer la qualité des soins.

Analyse régionale :

Le rapport examine plus en détail le marché dans les régions clés du monde en ce qui concerne la production et les habitudes de consommation, les importations/exportations, le rapport offre/demande, la génération de revenus, la part et la taille du marché et la présence d’acteurs de premier plan dans les régions. Le rapport couvre également les plans d’expansion entrepris par les entreprises dans les régions sous la section d’analyse régionale.

Les principales régions du marché sont les suivantes :

Amérique du Nord

Unis

Canada

Europe

Uni

Italie

Allemagne

France

Reste de l’UE

Asie-Pacifique

Inde

Japon

Chine

Corée du Sud

Australie

Reste de l’APAC

Amérique latine

Chili

Brésil

Argentine

Reste de l’Amérique latine

Moyen-Orient et Afrique

Arabie saoudite

Émirats arabes unis

Afrique du Sud

Reste duMEA

Questions clés

Qui sont les principaux acteurs de l’industrie des solutions d’information de haute acuité?

Quelle région devrait dominer le marché dans les années à venir ?

Quelles sont les principales applications des solutions d’information de haute acuité ?

Quel segment devrait gagner du terrain au cours des prochaines années ?

Quelles sont les principales stratégies adoptées par les principaux acteurs du marché ?

