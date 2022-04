Taille du marché des solutions de santé mobile (mhealth), part, tendances, développement de la croissance, opportunité clé, application et devrait atteindre 1 952,9 milliards USD d’ici 2029 || DBMR

Marché mondial des solutions de santé mobile (mhealth) rapport d’activité de recherche analyse les principaux défis auxquels l’industrie est actuellement confrontée et dans les années à venir, ce qui donne des idées aux autres acteurs du marché sur les problèmes auxquels ils pourraient être confrontés lorsqu’ils opèrent sur ce marché sur une plus longue période. Ce rapport sur le marché mondial contient tous les profils d’entreprise des principaux acteurs et marques. Ces facteurs comprennent, mais sans s’y limiter, les dernières tendances, la segmentation du marché, les nouvelles entrées sur le marché, les prévisions de l’industrie, les orientations futures, l’identification des opportunités, l’analyse et la planification stratégiques, l’analyse du marché cible, les informations et l’innovation.

Les entreprises peuvent acquérir des connaissances sur l’analyse de fond complète de l’industrie qui comprend une évaluation du marché parental. Le rapport à grande échelle est le meilleur exemple qui englobe un certain nombre d’attributs liés à l’étude de marché. Les profils d’entreprise de tous les principaux acteurs et marques qui dominent le marché avec des mouvements tels que les lancements de produits, les coentreprises, les fusions et les acquisitions qui à leur tour affectent les ventes, l’importation, l’exportation, les revenus et les valeurs du TCAC sont révélés sur ce marché. rapport. Un rapport de marché attire l’attention sur la dynamique de marché clé du secteur.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions de santé mobile (mhealth) était évalué à 50,8 milliards USD en 2021 et devrait atteindre 1 952,9 milliards USD d’ici 2029, enregistrant un TCAC de 50,0 % au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Le marché Le rapport organisé par l’équipe Data Bridge Market Research comprend une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, une analyse du pipeline, une analyse des prix et un cadre réglementaire.

Obtenez un exemple de copie (y compris la table des matières complète, la liste des tableaux et des figures et le graphique) @ https://www.databridgemarketresearch.com/request-a-sample/?dbmr=Global-mhealth-Solutions-Market&shrikesh

Définition du marché mondial des solutions de santé mobile (mhealth)

Le terme santé mobile (mhealth) fait référence à l’utilisation des téléphones portables dans la pratique de la médecine et de la santé publique. L’utilisation des téléphones portables pour éduquer les consommateurs sur les services de santé préventifs et la gestion, le stockage et l’évaluation des données est une illustration de la santé mobile. La msanté est l’utilisation d’appareils mobiles tels que les téléphones portables, les iPad, les tablettes et les infrastructures sans fil pour améliorer la santé publique et la médecine.

Métrique du rapport Des détails Période de prévision 2022 à 2029 Année de référence 2021 Années historiques 2020 (personnalisable de 2019 à 2014) Unités quantitatives Chiffre d’affaires en milliards USD, volumes en unités, prix en USD Segments couverts Objets Connectés (Glucomètre et Tensiomètre, Débitmètre de Pointe, Oxymètre de Pouls), Applis (Perte de Poids, Santé de la Femme, Gestion du Diabète, Santé Mentale), Services (Télésurveillance, Consultation) Pays couverts États-Unis, Canada et Mexique en Amérique du Nord, Allemagne, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Russie, Italie, Espagne, Turquie, Reste de l’Europe en Europe, Chine, Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud. Acteurs du marché couverts Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Abbott (États-Unis), Medtronic (Irlande), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Apple, Inc. (États-Unis), AirStrip Technologies Inc. (États-Unis), AliveCor India (États-Unis), Nike, Inc. (États-Unis), Omron Corporation (Japon), BioTelemetry, a Philips Company (États-Unis), athenahealth, Inc. (États-Unis), AgaMatrix (États-Unis), Withings (France), iHealth Labs, Inc. (États-Unis), Cerner Corporation (États-Unis), ZTE Corporation (Chine), Nokia (Finlande), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), AT&T Intellectual Property (États-Unis), Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis)

Dynamique du marché des solutions de santé mobile (mhealth)

Conducteurs

Percées dans la surveillance à distance des patients et la santé connectée grâce à l’utilisation de dispositifs portables mhealth

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 17,9 millions de personnes sont décédées des suites de maladies cardiovasculaires en 2019, soit 32 % de tous les décès dans le monde, les crises cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux représentant 85 % de ces décès. À la lumière des statistiques d’accompagnement de l’OMS, les progrès de la santé portable en matière de santé mobile changent véritablement la donne. La demande du marché des solutions de santé mobile (mhealth) sera stimulée par ces avancées en matière de santé mobile tout au long de la période projetée.

Tendances portables en santé mobile (applications mhealth)

Effectuer une intervention chirurgicale sur le corps humain est une procédure difficile. À l’heure actuelle, cependant, un mélange de dispositifs portables aide les chirurgiens à effectuer avec précision même la chirurgie la plus complexe. Au cours de la période projetée, la tendance portable de la santé mobile (applications mhealth) stimulera la croissance du marché des solutions de santé mobile (mhealth).

En outre, le manque de normes et d’administrations et la capacité de remboursement agiront comme un facteur majeur influençant la croissance du marché des solutions de santé mobile (mhealth). Parallèlement à cela, les conseils limités des médecins dans le choix des applications et les difficultés des prestataires de soins de santé traditionnels sont les facteurs moteurs qui accélèrent la croissance du marché des solutions de santé mobile (mhealth). En outre, l’augmentation de la prévalence des maladies liées au mode de vie et l’augmentation des dépenses en infrastructures de santé sont les principaux moteurs du marché qui accéléreront encore la croissance du marché des solutions de santé mobile (mhealth).

Opportunités

Adoption croissante d’appareils intelligents associée à une forte pénétration d’Internet

De plus, l’adoption croissante d’appareils intelligents associée à une forte pénétration d’Internet profitera à la croissance du marché des solutions de santé mobile (mhealth). Près de la moitié de tous les adultes et adolescents aux États-Unis devraient posséder une tablette d’ici 2021, ce qui pourrait étendre l’utilisation des applications mhealth pour accéder aux services de santé depuis leur domicile. Les maladies non transmissibles coûtent la vie à 41 millions de personnes chaque année, représentant 71 % de tous les décès dans le monde, selon l’OMS. Cette charge de morbidité importante devrait contribuer à l’utilisation croissante des technologies mobiles pour le succès de la gestion des maladies dans le monde.

De plus, l’augmentation de l’adoption de l’intelligence artificielle et de la 5G et le nombre croissant de marchés émergents offriront en outre des opportunités bénéfiques pour la croissance du marché des solutions de santé mobile (mhealth) au cours de la période de prévision.

Contraintes / Défis Marché mondial des solutions de santé mobile (mhealth)

Le manque de normes et de réglementations

Cependant, le manque de normes et de réglementations entravera le taux de croissance du marché des solutions de santé mobile (mhealth). Parallèlement à cela, un scénario de remboursement défavorable agira comme un frein majeur au marché et entravera le taux de croissance du marché.

Convivialité

Les améliorations de la conception mobile peuvent nécessiter la prise en compte des problèmes d’utilisabilité de la santé mobile (mhealth). Ces obstacles peuvent être aussi simples que la taille de l’écran d’un téléphone portable, la taille ou le type de texte sur cet écran, ou la capacité d’une personne à utiliser un téléphone portable à des fins autres que de passer des appels téléphoniques.

D’autre part, le manque de sécurité des données, qui suscite des inquiétudes croissantes concernant le vol de données et la fraude dans le domaine de la santé, mettra à l’épreuve le marché des solutions de santé mobile (mhealth). De plus, la protection par brevet des appareils et applications mhealth limitera et entravera davantage le taux de croissance du marché. En outre, les conseils limités des médecins et le manque de sensibilisation limiteront et entraveront davantage le taux de croissance du marché au cours de la période de prévision 2022-2029.

Ce rapport sur le marché des solutions de santé mobile (mhealth) fournit des détails sur les nouveaux développements récents, la réglementation commerciale, l’analyse import-export, l’analyse de la production, l’optimisation de la chaîne de valeur, la part de marché, l’impact des acteurs du marché nationaux et localisés, analyse les opportunités en termes de poches de revenus émergentes , changements dans la réglementation du marché, analyse stratégique de la croissance du marché, taille du marché, croissance du marché des catégories, niches et dominance des applications, approbations de produits, lancements de produits, expansions géographiques, innovations technologiques sur le marché. Pour obtenir plus d’informations sur le marché des solutions de santé mobile (mhealth), contactez Data Bridge Market Research pour un résumé d’ analyste , notre équipe vous aidera à prendre une décision de marché éclairée pour atteindre la croissance du marché.

Pour obtenir plus d’informations sur l’analyse du marché, parcourez le résumé du rapport de recherche @ https://www.databridgemarketresearch.com/reports/global-mhealth-solutions-market

Impact du COVID-19 sur le marché des solutions de santé mobile (mhealth)

Pendant la pandémie de coronavirus, les soins à domicile sont devenus très populaires en raison de l’application de restrictions de mouvement strictes et d’un accès limité aux établissements de santé. Avec plus de 80 % des patients présentant des symptômes légers à modérés qui ne nécessitent pas d’hospitalisation, il existe une demande croissante de services de soins à domicile. Compte tenu du rôle critique joué par les applications mobiles pour faciliter la réponse à la maladie à coronavirus, des situations comme celle-ci ont eu un impact favorable sur le marché des solutions mhealth.

Portée du marché mondial des solutions de santé mobile (mhealth)

Le marché des solutions de santé mobile (mhealth) est segmenté sur la base des appareils connectés, des applications et des services. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

Des appareils connectés

Moniteur de glucose et de pression artérielle

Débitmètre de pointe

Oxymètre de pouls

Basé sur les appareils connectés, le marché des solutions de santé mobile (mhealth) est segmenté en moniteur de glycémie et de pression artérielle, débitmètre de pointe et oxymètre de pouls .

applications

Perte de poids

Santé des femmes

Gestion du diabète

Santé mentale

Sur la base des applications, le marché des solutions de santé mobile (mhealth) est segmenté en perte de poids, santé des femmes, gestion du diabète et santé mentale.

Prestations de service

Surveillance à distance

Consultation

Basé sur les services, le marché des solutions de santé mobile (mhealth) est segmenté en surveillance à distance et consultation.

Analyse / aperçus régionaux du marché des solutions de santé mobile (mhealth)

Le marché des solutions de santé mobile (mhealth) est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, appareils connectés, applications et services, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des solutions de santé mobile (mhealth) sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine. , Japon, Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), du Brésil, de l’Argentine et du reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Asie-Pacifique domine le marché des solutions de santé mobile (mhealth) en raison de l’utilisation croissante de l’intervention mhealth pour les besoins de santé et de la présence d’une infrastructure informatique de santé avancée dans cette région. De plus, un niveau croissant d’investissements dans les secteurs de la santé numérique et la charge croissante des maladies chroniques feront prospérer le taux de croissance du marché dans cette région.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de l’acceptation croissante des technologies numériques et de la prise de conscience croissante des soins combinés dans cette région. Parallèlement à cela, la forte infiltration d’Internet et des smartphones et l’utilisation d’applications médicales ou liées à la santé favoriseront le taux de croissance du marché dans cette région.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des solutions de santé mobile (mhealth) vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des solutions de santé mobile (mhealth), l’impact de la technologie utilisant des courbes de ligne de vie et changements dans les scénarios réglementaires de la santé et leur impact sur le marché des solutions de santé mobile (mhealth). Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des solutions de santé mobile (mhealth)

Le paysage concurrentiel du marché Solutions de santé mobile (mhealth) fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des solutions de santé mobile (mhealth).

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des solutions de santé mobile (mhealth) Koninklijke Philips NV (Pays-Bas), Abbott (États-Unis), Medtronic (Irlande), Johnson & Johnson Private Limited (États-Unis), Apple, Inc. (États-Unis), AirStrip Technologies Inc. (États-Unis), AliveCor India (États-Unis), Nike, Inc. (États-Unis), Omron Corporation (Japon), BioTelemetry, a Philips Company (États-Unis), athenahealth, Inc. (États-Unis), AgaMatrix (États-Unis), Withings (France), iHealth Labs, Inc. (États-Unis), Cerner Corporation (États-Unis), ZTE Corporation (Chine), Nokia (Finlande), Cisco Systems, Inc. (États-Unis), AT&T Intellectual Property (États-Unis) et Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis) entre autres.

Télécharger la table des matières détaillée de ce rapport d’étude de marché : https://www.databridgemarketresearch.com/toc/?dbmr=Global-mhealth-Solutions-Market&shrikesh

De cette manière, un rapport de marché international A effectue une évaluation du taux de croissance et de la valeur marchande de cette industrie en fonction de la dynamique du marché et des facteurs induisant la croissance. Un certain nombre d’étapes ont été appliquées lors de la génération de ce rapport en prenant les contributions d’une équipe dédiée de chercheurs, d’analystes et de prévisionnistes. Sans oublier que ce rapport de l’industrie se caractérise également par l’utilisation de plusieurs tableaux, graphiques et tableaux en fonction de l’étendue des données et des informations impliquées. Les clients peuvent trouver les meilleures opportunités qui les aident à réussir sur le marché grâce à d’excellents modèles de pratique et méthodes de recherche utilisés dans ce rapport d’étude de marché de première classe.