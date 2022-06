Taille du marché des solutions de gestion des risques opérationnels d’une valeur de 3 milliards de dollars, à l’échelle mondiale, d’ici 2028 à un TCAC de 9,4% – Rapport exclusif de The Insight Partners

Augmentation des instances de cyberattaques dans diverses organisations pour créer des opportunités de croissance pour les acteurs du marché des solutions de gestion des risques opérationnels au cours de la période 2021-2028

Selon la dernière étude de marché des solutions de gestion des risques opérationnels de The Insight Partners sur « Prévisions du marché des solutions de gestion des risques opérationnels jusqu’en 2028 – Impact du COVID-19 et analyse globale – par type de déploiement, taille d’entreprise et géographie », le marché des solutions de gestion des risques opérationnels devrait 3098,0 millions de dollars US d’ici 2028 contre 1656,4 millions de dollars US en 2021 ; il devrait croître à un TCAC de 9,4 % de 2021 à 2028.

Le nombre de pirates informatiques contraires à l’éthique et d’autres cyber-attaquants a considérablement augmenté avec l’avancement de l’infrastructure informatique. La recrudescence des cyberattaques s’alimente en raison de la montée en puissance de la technique de ransomware à triple extorsion utilisée par les cyberattaquants, volant des données sensibles aux organisations et menaçant de les rendre publiques à moins que le client ne remplisse pas l’exigence souhaitée. Les cyber-attaquants ciblent également les clients, les fournisseurs ou les partenaires commerciaux de l’organisation de la même manière. Par exemple, selon le rapport de sécurité de mi-année 2021 de Check Points, les organisations ont connu une augmentation de 29 % des cyberattaques mondiales avec une augmentation spectaculaire des attaques de ransomwares. De plus, les cyber-attaquants continuent d’adapter leurs pratiques de travail pour exploiter le passage au travail hybride, ciblant les chaînes d’approvisionnement des organisations et les liens de réseau avec les partenaires pour obtenir un maximum de perturbations. De plus, pendant la pandémie de COVID-19, le nombre de pirates informatiques non éthiques et d’autres cyberattaquants a augmenté rapidement.

L’état du secteur bancaire est devenu un débat public en Europe depuis la crise financière mondiale. Des banques stables et puissantes sont cruciales dans les bonnes et les mauvaises périodes économiques. En période de prospérité, elles contribuent au financement des entreprises qui, à leur tour, génèrent de la croissance économique et créent des emplois. De plus de 8 500 banques en 2008, le nombre total de banques et d’institutions financières dans l’Union européenne est tombé à environ 5 400 banques en 2020. La popularité croissante des techniques bancaires alternatives telles que les services bancaires en ligne ou mobiles est généralement liée à la réduction bancaire. Ainsi, de nouveaux types de risques et de défis sont apparus du fait de ces nouvelles procédures bancaires, conduisant les institutions financières à mettre en place des solutions digitales telles que des solutions de gestion des risques opérationnels.

Le marché des solutions de gestion des risques opérationnels, basé sur le type de déploiement, est divisé en cloud et sur site. Le marché des solutions de gestion des risques opérationnels, basé sur la taille de l’entreprise, est divisé en PME et grandes entreprises. En fonction de la région, le marché mondial des solutions de gestion des risques opérationnels est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique du Sud.

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le marché des solutions de gestion des risques opérationnels

En 2020, la pandémie de COVID-19 avait contribué à la croissance du marché des solutions de gestion des risques opérationnels, car des millions d’employés travaillaient à distance à la demande de leur entreprise. Le respect de ces mesures de protection standard a entraîné une utilisation accrue de réseaux tiers, de plateformes numériques et d’appareils informatiques personnels. Ces solutions de connectivité réseau augmentent les risques de cyberattaques et d’autres logiciels malveillants. De plus, l’augmentation du trafic numérique a été l’occasion de nombreuses fraudes en ligne, attaques de phishing, refus d’inventaire et attaques de ransomwares. Selon le rapport Global DNS Threat – 2021, environ 79 % des organisations mondiales ont subi des attaques de système de noms de domaine (DNS) en 2020. De plus, les principales attaques DNS comprenaient le phishing DNS (~ 39 %), les logiciels malveillants DNS (~ 34 %), attaques par déni de service distribué (DDoS) (~27 %), détournement de DNS/attaques d’informations d’identification (~12 %), tunnel DNS (~17 %), vulnérabilités zero-day (~16 %), et abus de mauvaise configuration d’instance cloud (~ 13 %). En raison des risques accrus de cybercriminalité, les entreprises adoptent des solutions avancées de gestion des risques opérationnels pour détecter et gérer tout comportement anormal dans les réseaux.

En 2021 et 2022, la demande de solutions de gestion des risques opérationnels a augmenté en raison de la tendance croissante des styles de travail hybrides parmi les entreprises. La pandémie post-COVID-19 a créé la demande pour ces solutions afin d’atténuer les risques de la chaîne d’approvisionnement dans les secteurs de la santé et de la pharmacie. En outre, la transformation numérique des entreprises dans plusieurs secteurs tels que la banque, les services financiers et l’assurance (BFSI) et le transport et la logistique soutiennent la croissance du marché mondial des solutions de gestion des risques opérationnels.

Marché des solutions de gestion des risques opérationnels – Profils des entreprises – sont Adapt IT Holdings Ltd; MetricStream, Inc. ; RSA Security LLC ; TPSCO LLC ; SAP SE ; Shell International BV ; Sphera Solutions, Inc. ; TenForce ; et Cura Global GRC Solutions PTE LTD.

