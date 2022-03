Taille du marché des solutions de gestion de la criminalité et de la fraude financières (valeur et volume), tendances futures, opportunités et canaux de vente, prévisions 2029

Le rapport sur le marché de cette industrie évalue l’état du marché, le taux de croissance, les tendances futures, les moteurs du marché, les opportunités et les défis, les risques et les barrières à l’entrée, les canaux de vente, les distributeurs et l’analyse des cinq forces de Porter. En outre, ce rapport de marché indique également le profil de l’entreprise, les spécifications du produit, la capacité, la valeur de la production et les parts de marché de chaque entreprise au cours de la période de prévision. Ce rapport d’étude de marché fournit des informations de pointe sur le marché ainsi qu’une vue holistique du marché. Ces informations seront orientées vers des idées concrètes, une meilleure prise de décision et de meilleures stratégies commerciales. À l’aide de ce rapport de marché, les données et les réalités de l’industrie peuvent être concentrées sur la poursuite des opérations commerciales sur la bonne voie. Grâce aux informations sur le marché fournies dans le rapport, il devient plus facile d’acquérir une compréhension plus précise du paysage du marché, des problèmes qui pourraient survenir à l’avenir pour l’industrie et de la meilleure façon de positionner des marques spécifiques.

Le document sur le marché des solutions de gestion de la criminalité et de la fraude financières est principalement segmenté en fonction du type, de l’application et de la région. Selon le rapport Financial Crime And Fraud Management Solutions, le marché devrait se développer dans diverses régions géographiques. Certains des acteurs clés présentés dans l’étude First Data Corporation, DXC Technology Company, Software AG, SIMILITY, Securonix, Inc., Temenos Headquarters SA et Guardian Analytics parmi d’autres acteurs nationaux et mondiaux.

Les principaux acteurs mentionnés dans l’étude sont Oracle, IBM Corporation, SAP SE, SAS Institute Inc., Experian Information Solutions, Inc., Dell Inc., ACI Worldwide, Inc., NICE Ltd., Fiserv, Inc., Polaris Consulting & Services Limited, Capgemini,

Le marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude devrait croître à un TCAC de 4,2% au cours de la période de prévision de 2020 à 2027. Le rapport d’étude de marché Data Bridge sur le marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude fournit une analyse et des informations sur les différents facteurs qui devraient être prédominant tout au long de la période de prévision tout en fournissant leurs impacts sur la croissance du marché.

Principaux faits saillants de l’étude de marché sur les solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude.

Estimation des revenus et des ventes – Les revenus et le volume des ventes historiques sont présentés et d’autres données sont triangulées avec des approches descendantes et ascendantes pour prévoir la taille complète du marché et pour estimer les chiffres prévisionnels pour les régions clés couvertes dans le rapport ainsi que les types classés et bien reconnus. et l’industrie d’utilisation finale. De plus, les facteurs macroéconomiques et les politiques réglementaires sont vérifiés dans l’évolution et l’analyse prédictive de l’industrie Solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude.

Analyse de fabrication – le rapport est actuellement analysé concernant divers types de produits et applications. Le marché Solutions de gestion de la criminalité et de la fraude financières fournit un chapitre mettant en évidence l’analyse des processus de fabrication validée via des informations primaires collectées par des experts de l’industrie et des responsables clés des entreprises profilées.

Concurrence – Les principaux acteurs ont été étudiés en fonction de leur profil d’entreprise, de leur portefeuille de produits, de leur capacité, du prix du produit/service, des ventes et du rapport coût/bénéfice.

Demande et offre et efficacité – Le rapport Financial Crime And Fraud Management Solutions fournit en outre la distribution, la production, la consommation et l’EXIM ** (exportation et importation). ** Le cas échéant

Segmentation du marché

Le marché mondial des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude commerciales a été divisé en types de produits, applications et régions. Ces segments fournissent des calculs et des prévisions précis des ventes en termes de volume et de valeur. Cette analyse peut aider les clients à accroître leur activité et à prendre des décisions calculées.

Par Composant (Matériel, Logiciel, Services),

Utilisateur final (banques, coopératives de crédit, financement spécialisé, épargne),

Analyse régionale pour le marché mondial des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique)

Europe (Allemagne, France, Royaume-Uni, Russie et Italie)

Asie-Pacifique (Chine, Japon, Corée, Inde et Asie du Sud-Est)

Amérique du Sud (Brésil, Argentine, Colombie etc.)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Égypte, Nigéria et Afrique du Sud)

Par ailleurs, les années considérées pour l’étude sont les suivantes :

Année historique – 2015-2020

Année de référence – 2020

Période de prévision** – 2021 à 2028 [** sauf indication contraire]

** De plus, il inclura également les opportunités disponibles sur les micro-marchés pour les parties prenantes à investir, une analyse détaillée du paysage concurrentiel et des services de produits des principaux acteurs.

Dynamique du marché mondial des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude:

Portée du marché mondial des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude et taille du marché

Le marché mondial des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude est segmenté en fonction du composant et de l’utilisateur final. Le développement de segment vous permet d’identifier les opportunités de demande de niche et les approches pour aborder l’activité et évaluer vos principaux domaines d’activité et l’écart dans vos marchés cibles.

Sur la base des composants, le marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude a été segmenté en matériel, logiciels et services. Le segment des services est le segment dominant avec la plus grande part de marché au cours de la période de prévision.

Sur la base de l’utilisateur final, le marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude a été segmenté en banques, coopératives de crédit, finance spécialisée et épargne.

Table des matières:

1 Couverture de l’étude

2 Résumé analytique

3 Données ventilées par fabricants

4 Données ventilées par produit

5 Données ventilées par utilisateur final

6 Amérique du Nord

7 Europe

8 Asie-Pacifique

9 Amérique centrale et du Sud

10 Moyen-Orient et Afrique

11 Profils d’entreprise

12 Prévisions futures

13 Opportunités de marché, Défis, risques et influences Analyse des facteurs

13.1 Opportunités et moteurs

du marché 13.2 Défis du

marché 13.3 Risques/contraintes du marché

13.4 Indicateurs macroscopiques

14 Analyse de la chaîne de valeur et des canaux de vente

14.1 Analyse de la chaîne de valeur

14.2 Appareils de diagnostic dermatologique Biomarqueurs Clients

14.3 Analyse des canaux

de vente 14.3.1 Canaux de vente

14.3.2 Distributeurs

15 Résultats de la recherche et conclusion

16 Annexe

16.1 Méthodologie de la recherche

16.1.1 Méthodologie/Approche de la recherche

16.1.2 Source des données

16.2 Détails sur l’auteur

16.3 Avis de non-responsabilité

