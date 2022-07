Taille du marché des solutions de gestion de la criminalité et de la fraude financières, part, tendances, recherche mondiale, mise en œuvre de la technologie et aperçu géographique jusqu’en 2029

Le marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude devrait croître de 4,2 % pour la période de prévision de 2020 à 2027 avec des facteurs tels que le coût d’investissement élevé et l’augmentation de la congestion du trafic sur le serveur en raison de l’augmentation des transactions par carte de crédit et de débit qui entrave la croissance du marché.

Marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude 2026 Principaux acteurs (analyse du marché, opportunités, demande, prévisions)

Oracle,

Société IBM,

SAP SE,

Institut SAS Inc.,

Experian Information Solutions, Inc.,

Dell Inc.,

ACI Worldwide, Inc.,

NICE Ltd.,

Fiserv, Inc.,

Polaris Consulting & Services Limited,

Basé sur la technologie, le marché mondial est segmenté dans les sous-marchés suivants avec des revenus annuels pour 2020-2026 (historiques et prévisions) inclus dans chaque section.

Par Composant (Matériel, Logiciel, Services),

Utilisateur final (banques, coopératives de crédit, financement spécialisé, épargne),

Étendue du marché Solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude

Le marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude est segmenté sur la base des pays suivants: États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, reste de l’Amérique du Sud, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, France, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, Turquie, Russie, Reste de l’Europe, Japon, Chine, Inde, Corée du Sud, Australie, Singapour, Malaisie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique, Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et Afrique.

Les analyses qualitatives approfondies comprennent l’identification et l’investigation des aspects suivants :

Structure du marché

Moteurs de croissance

Contraintes et défis

Tendances des produits émergents et opportunités de marché

Cinq forces de Porter

La tendance et les perspectives du marché mondial sont prévues dans une vision optimiste, équilibrée et conservatrice. La projection équilibrée (la plus probable) est utilisée pour quantifier le marché mondial de la réalité étendue dans tous les aspects de la classification du point de vue de la technologie, du composant, du type d’appareil, de l’industrie verticale, de l’utilisateur final et de la région.

Marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude avec analyse des facteurs clés:

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché des solutions de gestion de la criminalité et de la fraude financières

Le paysage concurrentiel du marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence régionale, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, la dominance des applications. Les points de données ci-dessus fournis ne sont liés qu’à l’accent mis par les entreprises sur le marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude.

Scénario de marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude

Selon Data Bridge Market Research, le marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude dans les régions en développement connaît une croissance en termes de taux d’adoption, en raison de l’augmentation des cas de fraude financière, des règles et normes strictes associées à la confidentialité des données financières et de la demande croissante. pour les technologies avancées de gestion de la fraude.

Développement du marché des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude

Datacultr a annoncé le lancement de sa nouvelle solution de gestion prédictive de la fraude en août 2019, qui permet aux institutions financières de réduire le risque et les coûts associés au client New to Credit. Il est intégré à une technologie d’apprentissage automatique qui peut facilement détecter les fraudes et prendre des mesures immédiates. Ce lancement aidera l’entreprise à renforcer sa position sur le marché et à accroître sa portée mondiale.

Paysage concurrentiel : Oracle, IBM Corporation, SAP SE, SAS Institute Inc., Experian Information Solutions, Inc., Dell Inc., ACI Worldwide, Inc., NICE Ltd., Fiserv, Inc., Polaris Consulting & Services Limited, Capgemini, First Data Corporation, DXC Technology Company, Software AG, SIMILITY, Securonix, Inc., Temenos Headquarters SA et Guardian Analytics, entre autres

Parcourez la table des matières en profondeur sur le « marché mondial des solutions de gestion de la criminalité et de la fraude financières »

60- Tableaux

220- Figures

350 – Pages

Comment ce rapport Market Intelligence vous sera-t-il utile ?

Le rapport propose des données statistiques en termes de valeur (USD) ainsi que de volume (unités) jusqu’en 2027. Un aperçu exclusif des principales tendances affectant l’industrie des solutions de gestion de la criminalité et de la fraude financières, bien que les principales menaces, opportunités et technologies perturbatrices qui pourraient façonner l’offre et la demande du marché mondial des solutions de gestion de la criminalité et de la fraude financières. Le rapport suit les principaux acteurs du marché qui façonneront et auront le plus d’impact sur le marché mondial des solutions de gestion de la criminalité et de la fraude financières. L’analyse des données présente dans le rapport Financial Crime And Fraud Management Solutions est basée sur la combinaison des ressources primaires et secondaires. Le rapport vous aide à comprendre les effets réels des principaux moteurs ou contraintes du marché sur les activités de Financial Crime And Fraud Management Solutions.

Analyse du marché régional du secteur des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude

Production de l’industrie des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude par régions

Production mondiale de l’industrie des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude par régions

Chiffre d’affaires mondial des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude par région

Consommation de l’industrie des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude par régions

Analyse du marché du segment de l’industrie des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude (par type)

Production mondiale de l’industrie des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude par type

Chiffre d’affaires mondial des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude par type

Prix ​​du secteur des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude par type

Analyse du marché du segment de l’industrie des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude (par application)

Consommation mondiale de l’industrie des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude par application

Part de marché de la consommation mondiale des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude par application (2014-2019)

Analyse des principaux fabricants de l’industrie des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude

Sites de production de l’industrie des solutions de gestion de la criminalité financière et de la fraude et zone desservie

Présentation du produit, application et spécifications

Production, revenus, prix départ usine et marge brute de l’industrie des solutions de gestion des crimes financiers et de la fraude (2014-2019)

Principales activités et marchés desservis

