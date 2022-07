Taille du marché des solutions d’accès aux patients 2022-Analyse et aperçu des prévisions de l’industrie 2029

Data Bridge Market Research analyse que le marché des solutions d’accès aux patients devrait croître à un TCAC de 8,47 % au cours de la période de prévision 2022-2029. Les besoins croissants de maintien de la conformité réglementaire vont contribuer à stimuler la croissance du marché des solutions d’accès aux patients.

Portée du marché mondial des solutions d’accès aux patients et taille du marché

Le marché des solutions d’accès aux patients est segmenté en fonction des services, des logiciels, du mode de livraison et de l’utilisateur final. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

Basé sur les services, le marché des solutions d’accès aux patients est segmenté en support et maintenance, mise en œuvre et formation et éducation. Le service est en outre subdivisé en services d’assistance et de maintenance, en services de mise en œuvre et en services de formation et d’éducation.

Sur la base des logiciels, le marché des solutions d’accès aux patients est segmenté en logiciels de vérification d’éligibilité, logiciels de gestion des nécessités médicales, logiciels de pré-certification et d’autorisation, gestion des refus et des appels, logiciels d’estimation des paiements, logiciels d’évaluation et de traitement des paiements et autres logiciels.

Sur la base du mode de livraison, le marché des solutions d’accès aux patients est segmenté en solutions Web et cloud et en solutions sur site.

Le marché des solutions d’accès aux patients est segmenté sur la base de l’utilisateur final en prestataires de soins de santé, sociétés d’externalisation des technologies de l’information sur les soins de santé et autres.

Principaux concurrents du marché couverts dans le rapport:

Scénario de marché des solutions d’accès aux patients:

Les solutions d’accès aux patients comprennent des services et des logiciels qui aident les établissements de santé à trouver un équilibre entre la réduction des rejets de demandes et la réduction des coûts opérationnels. Ces solutions sont largement utilisées dans la gestion des refus médicaux et de la nécessité, le traitement fluide et efficace des réclamations des patients et la vérification de l’éligibilité d’un patient à une couverture d’assurance.

Le volume croissant de patients et l’augmentation conséquente de la demande d’assurance maladie, l’importance de la gestion des refus, la baisse des taux de remboursement et le besoin croissant de réduire les coûts des soins de santé devraient accélérer la croissance du marché des solutions d’accès aux patients au cours de la période de prévision 2022-2029. Le potentiel de croissance des marchés émergents de l’informatique de santé, d’autre part, stimulera encore diverses opportunités qui conduiront à la croissance du marché des solutions d’accès aux patients au cours de la période de prévision.

Merci d’avoir lu cet article; vous pouvez également obtenir une section individuelle par chapitre ou une version de rapport par région comme l’Amérique du Nord, l’Europe ou l’Asie.