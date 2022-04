Taille du marché des soins personnels biologiques, part, tendances, opportunités et revenus jusqu’en 2027

Le marché mondial des soins personnels biologiques devrait atteindre 31,55 milliards de dollars d’ici 2027, selon un nouveau rapport de Reports and Data. Les principales raisons de la croissance du marché des soins personnels biologiques seront un besoin croissant de produits de santé naturels et de cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux, associés à des produits respectueux de l’environnement exempts de ces produits chimiques dangereux. De plus, ces produits sont généralement à un prix plus élevé en raison de leur désir psychologique attaché aux prestations de santé, ce qui propulsera davantage la croissance parmi les populations avec des revenus disponibles en hausse.

Les projections précises du marché du rapport sont basées sur les contextes de marché historiques, actuels et futurs. En outre, le rapport met en évidence la valeur prévue du marché mondial, les tendances à venir du marché, la génération de revenus bruts, le paysage des fabricants et des acheteurs, les produits et services disponibles, les percées technologiques et les industries d’utilisation finale. Le rapport offre en outre une couverture complète de la pandémie de COVID-19 sur cette industrie et ses principaux segments. Il met ainsi en lumière les profonds changements intervenus dans cette sphère d’activité suite à l’épidémie de coronavirus.

L’étude analyse également les aspects cruciaux du marché, y compris la R & D, les lancements de produits et les promotions de marques, les fusions et acquisitions, les collaborations, les coentreprises et le modèle de croissance aux niveaux régional et mondial. Le rapport offre une évaluation approfondie de facteurs tels que le coût, la capacité, les taux de production et de consommation, les revenus bruts, la marge bénéficiaire, le ratio de l’offre et de la demande, l’importation / exportation, la part de marché, la taille du marché et les tendances du marché.

Le rapport propose une analyse approfondie des régions en ce qui concerne les modèles de production et de consommation, la dynamique de l’offre et de la demande, l’importation / exportation, les progrès technologiques et de produits, les tendances actuelles et émergentes, les demandes des consommateurs, les changements de comportement des consommateurs et la présence d’acteurs clés du marché dans chaque région. Le rapport couvre également une analyse complète par pays pour mieux comprendre la portée et la croissance du marché.

Principaux participants :

Parmi les principaux participants figurent L’Oréal S.A., Aveda Corporation, The Estée Lauder Companies Inc., The Body Shop International PLC, Burt’s Bees, The Hain Celestial Group, Amway Corporation, Yves Rocher et Natura Cosméticos S.A., entre autres.

D’autres conclusions clés du rapport suggèrent :

Les principaux facteurs à l’origine de la croissance du marché des soins personnels biologiques seront un besoin croissant de produits de santé naturels et de cosmétiques pour les soins de la peau et des cheveux, associés à des produits respectueux de l’environnement.

L’augmentation des dépenses du département R & D pour fabriquer des produits rentables avec l’utilisation de sources naturelles disponibles de matières premières renforcera encore la croissance. Les réglementations strictes imposées par le gouvernement sur l’industrie des produits de beauté stimuleront la croissance.

De plus, le coronavirus a eu un impact très différent sur cette industrie car la demande de certains de ses segments de type comme les soins des lèvres, le toilettage pour hommes, les soins bucco-dentaires a connu une forte baisse, mais des segments comme les savons, les désinfectants, les nettoyants pour le corps se sont améliorés si rapidement que les fabricants ne sont pas en mesure de satisfaire les clients malgré une procédure d’approvisionnement robuste.

Parmi les canaux de distribution, les magasins de détail en ligne devraient générer un chiffre d’affaires de 12,18 milliards de dollars au cours de la période de prévision. Ce canal fournit des services de porte à porte à un prix très raisonnable; par conséquent, il est prévu d’enregistrer une croissance maximale.

L’Amérique du Nord est en tête du marché depuis 3-4 ans, et l’étude révèle en outre qu’elle continuera à dominer au cours de la période 2018-2027. Il y a une augmentation de la consommation de produits de beauté naturels au Mexique en raison de la sensibilisation croissante aux avantages pour la santé de ces produits. Les produits contenant des ingrédients comme le curcuma et le neem devraient avoir un grand impact sur le marché des soins personnels biologiques.

Le marché mondial a été dominé par le segment des soins de la peau en 2018. L’augmentation des problèmes anti-âge et de la peau sont des forces motrices majeures qui influencent positivement la demande des consommateurs dans ce segment.

Segmentation du marché :

Type Outlook (chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

Soins de la peau

Soins des lèvres

Déodorant et antisudorifique

Bain et douche

Soins bucco-dentaires

Toilettage pour hommes

Perspectives des ingrédients (chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

Tensioactif naturel

Émollients

Polymères de sucre

Conservateurs naturels

Actifs

Autrui

Perspectives des canaux de distribution (chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

Hypermarché/Supermarché

Magasins de détail en ligne

Magasins de détail spécialisés

Perspectives régionales (chiffre d’affaires, milliards USD; 2017-2027)

Amérique du Nord États-Unis

Europe Royaume-Uni France

Asie-Pacifique Chine Inde Japon

MEA

Amérique Latine Brésil



Réponses aux questions clés :

Laquelle de ces régions – Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine et Moyen-Orient et Afrique – domine la part de marché?

Quel est le résultat de l’analyse d’impact de la COVID-19 réalisée dans le rapport?

Quelles sont les estimations de revenus pour chaque région du marché des soins personnels biologiques?

Quelle est l’évaluation actuelle du marché de chaque région et la taille estimée du marché à la fin de la période de prévision?

Quel est le taux de croissance prévu du marché mondial des soins personnels biologiques?

Merci d’avoir lu cet article. Vous pouvez également obtenir des sections par chapitre ou une couverture de rapport par région pour l’Amérique du Nord, l’Europe, l’Asie-Pacifique, l’Amérique latine et le Moyen-Orient et l’Afrique.

