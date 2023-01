Taille du marché des soins infirmiers, part, croissance, segment, tendances, technologies en développement, opportunités d’investissement, revenus et prévisions

Ce rapport d’analyse de marché englobe les facteurs de croissance du marché mondial en fonction des utilisateurs finaux. En outre, les facteurs changeants de l’industrie pour les segments de marché sont explorés dans ce rapport. Le rapport prévoit les applications innovantes du marché des produits sur la base de plusieurs estimations. Ce rapport de l’industrie fournit également une analyse des prix du marché et des caractéristiques de la chaîne de valeur. L’étude de marché réalisée ici a été fournie pour le statut de croissance de premier plan, y compris les développements, la segmentation, l’analyse du paysage, les types de produits et les applications.

Les soins infirmiers sont un type de soins essentiel pour le bien-être général du patient. Ils sont en première ligne des soins aux patients, les évaluant et les diagnostiquant fréquemment avant qu’un médecin ne soit disponible. Les infirmières aident les patients à rester à l’aise. Le nombre croissant d’hôpitaux et les soins personnalisés créeront plusieurs opportunités qui conduiront à la croissance du marché des soins infirmiers.

Data Bridge Market Research analyse que le marché des soins infirmiers, qui était de 1 137 millions USD en 2021, devrait atteindre 1 744,94 millions USD d’ici 2029, à un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision 2022 à 2029. En plus des informations sur les scénarios de marché tels que la valeur marchande, le taux de croissance, la segmentation, la couverture géographique et les principaux acteurs, les rapports de marché organisés par Data Bridge Market Research incluent également une analyse approfondie par des experts, l’épidémiologie des patients, l’analyse du pipeline, l’analyse des prix et le cadre réglementaire.

DEVELOPPEMENTS récents

En décembre 2020, Sun Healthcare Group Inc. a été acquis par Genesis HealthCare. Aux États-Unis, cette dernière exploite des établissements de soins infirmiers qualifiés, des centres de vie assistée et autonome et des centres de santé comportementale dans 23 États.

En juin 2020, Kindred Healthcare, LLC agrandit ses hôpitaux de soins aigus de longue durée avec des unités de réadaptation aiguë pour patients hospitalisés (ARU). Les nouvelles URA offriront des services cliniques et de réadaptation intensifs et multidisciplinaires ainsi que des soins infirmiers 24 heures sur 24.

Portée du marché mondial des soins infirmiers

Le marché des soins infirmiers est segmenté en fonction du type de service, de l’utilisateur final et du type de dépense. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de croissance faibles dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu précieux du marché et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour identifier les principales applications du marché.

type de service

Fournisseurs de soins à domicile

Établissements de soins infirmiers

Foyers de soins de groupe

Communautés de retraite

Utilisateur final

Le sexe

Soins infirmiers féminins

Soins infirmiers masculins

Type de dépense

Dépenses publiques

Dépenses privées

Analyse / aperçus régionaux du marché des soins infirmiers

Le marché des soins infirmiers est analysé et des informations et tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de service, utilisateur final et type de dépense, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts par le rapport sur le marché des soins infirmiers sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon et l’Inde. , Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du Moyen-Orient et L’Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), le Brésil, l’Argentine et le reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

L’Amérique du Nord domine le marché des soins infirmiers en raison des dépenses de santé élevées de la région et de la prévalence croissante des maladies.

L’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2022 à 2029 en raison de l’augmentation de la population gériatrique et du nombre croissant d’hôpitaux.

La section pays du rapport fournit également des facteurs individuels ayant un impact sur le marché et des modifications de la réglementation sur le marché national qui ont un impact sur les tendances actuelles et futures du marché. Des points de données tels que l’analyse de la chaîne de valeur en aval et en amont, les tendances techniques et l’analyse des cinq forces du porteur, les études de cas sont quelques-uns des indicateurs utilisés pour prévoir le scénario de marché pour chaque pays. En outre, la présence et la disponibilité des marques mondiales et les défis auxquels elles sont confrontées en raison de la concurrence importante ou rare des marques locales et nationales, l’impact des tarifs intérieurs et des routes commerciales sont pris en compte tout en fournissant une analyse prévisionnelle des données nationales.

Croissance des infrastructures de santé Base installée et pénétration des nouvelles technologies

Le marché des soins infirmiers vous fournit également une analyse de marché détaillée pour chaque pays, la croissance des dépenses de santé pour les biens d’équipement, la base installée de différents types de produits pour le marché des soins infirmiers, l’impact de la technologie utilisant les courbes de ligne de vie et les changements dans les scénarios réglementaires des soins de santé et leur impact. sur le marché des soins infirmiers. Les données sont disponibles pour la période historique 2010-2020.

Paysage concurrentiel et analyse de la part de marché de Soins infirmiers

Le paysage concurrentiel du marché des soins infirmiers fournit des détails par concurrent. Les détails inclus sont la présentation de l’entreprise, les finances de l’entreprise, les revenus générés, le potentiel du marché, l’investissement dans la recherche et le développement, les nouvelles initiatives de marché, la présence mondiale, les sites et installations de production, les capacités de production, les forces et les faiblesses de l’entreprise, le lancement du produit, la largeur et l’étendue du produit, l’application dominance. Les points de données ci-dessus fournis ne concernent que l’accent mis par les entreprises sur le marché des soins infirmiers.

Certains des principaux acteurs opérant sur le marché des soins infirmiers sont:

Newport Corporation (États-Unis)

Cohérent, Inc. (États-Unis)

Molex LLC (États-Unis)

Integra sciences de la vie (États-Unis)

Fiberoptics Technology Incorporated (États-Unis)

Timbercon, Inc. (États-Unis)

Sunoptic Surgical (États-Unis)

Vitalcor Inc (États-Unis)

Atout

Boston Scientific Corporation (États-Unis)

IPG Photonics Corporation (États-Unis)

Olympus Amérique (États-Unis)

Biolitec AG (Allemagne)

Objectif fondamental de ce rapport de marché

Dans l’industrie, chaque entreprise a des objectifs, mais ce rapport se concentre sur les plus importants, vous permettant d’avoir un aperçu de la concurrence, de l’avenir du marché, des nouveaux produits potentiels et d’autres informations utiles qui peuvent augmenter considérablement vos ventes.

-Facteurs influençant la taille et le taux de croissance de ce marché.

-Modifications majeures au Ce marché dans un proche avenir.

– Rivaux notables du marché dans le monde entier.

-Portée future et perspectives du produit

-Des marchés émergents porteurs d’avenir.

-Le marché présente des défis et des menaces difficiles.

Principaux points saillants de ce rapport de marché :

-Taux de croissance

-Prédiction de la renumération

-Graphique de consommation

-Taux de concentration du marché

-Concurrents de l’industrie secondaire

-Structure compétitive

-Contraintes majeures

-Facteurs de marché

-Bifurcation régionale

-Hiérarchie concurrentielle

-Tendances actuelles du marché

-Analyse de la concentration du marché

