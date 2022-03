Taille du marché des soins infirmiers et résidentiels, part, – aperçu de l’industrie mondiale, croissance, analyse de l’industrie, tendances et prévisions 2028

Marché mondial des soins infirmiers et résidentiels rapport propose un examen des différents segments sur lesquels on s’appuie pour assister au développement le plus rapide dans le cadre de prévision estimé. Le rapport fournit également des évaluations basées sur le type de marché, la taille de l’organisation, la disponibilité sur site, le type d’organisation des utilisateurs finaux et la disponibilité dans des régions telles que l’Amérique du Nord, l’Amérique du Sud, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Les données d’études de marché incluses dans ce rapport de marché sont analysées et évaluées à l’aide de modèles statistiques et cohérents du marché. Le rapport de marché à grande échelle donne également des informations sur l’analyse des parts de marché et l’analyse des tendances clés.

Un marché devrait connaître une croissance au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante au niveau de l’utilisateur final.

Le marché des soins infirmiers et résidentiels devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 8,80 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La connaissance croissante des avantages des soins infirmiers et du traitement résidentiel chez les patients générerait davantage d’opportunités lucratives pour le développement du marché.

Les principaux acteurs clés opérant sur le marché des soins infirmiers et des soins en établissement comprennent :

Genesis HealthCare

Kaiser Foundation Health Plan of Washington

Brookdale Senior Living

Kindred Healthcare, LLC

The Ensign Group, Inc

Encompass Health Corporation

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

ParaMed.

Bayshore HealthCare Société en

commandite d’exploitation de l’Institut canadien du dos

Segmentation du marché des soins infirmiers et résidentiels: –

Par types :

fournisseurs de soins de santé à domicile, établissements de soins infirmiers, foyers de soins de groupe, communautés de retraités

Par application :

soins infirmiers pour femmes, soins infirmiers pour hommes, autres

Analyses et aperçus clés du marché :

Le marché des soins infirmiers et résidentiels devrait connaître une croissance du marché au cours de la période de prévision de 2022 à 2029. Data Bridge Market Research analyse que le marché devrait croître à un TCAC de 8,80 % au cours de la période de prévision susmentionnée. La connaissance croissante des avantages des soins infirmiers et du traitement résidentiel chez les patients générerait davantage d’opportunités lucratives pour le développement du marché.

Les soins infirmiers font référence aux soins collaboratifs et autonomes dispensés par des personnes ou des infirmières formées pour des personnes de tous âges, classes, communautés et familles. Ce sont des praticiens compétents qui encouragent le bien-être et évitent les maladies tout en aidant les patients à faire face à la maladie et en proposant des procédures médicales pour aider les patients. Il est du devoir des infirmières d’examiner les patients, de fournir des prescriptions et des thérapies. Les infirmières créent également des plans de soins infirmiers et les gèrent et incluent des approches de soins personnalisés avec plus de sécurité, de commodité et de confort.

Étendue du marché mondial des soins infirmiers et des soins en établissement et taille du marché

Le marché des soins infirmiers et résidentiels est segmenté en fonction du type de service, du sexe de l’utilisateur final et du type de dépense. La croissance parmi ces segments vous aidera à analyser les segments de faible croissance dans les industries et fournira aux utilisateurs un aperçu du marché précieux et des informations sur le marché pour les aider à prendre des décisions stratégiques pour l’identification des principales applications du marché.

En fonction du type de service, le marché des soins infirmiers et résidentiels est segmenté en fournisseurs de soins de santé à domicile, établissements de soins infirmiers, foyers de soins de groupe et communautés de retraités.

Sur la base du type de dépenses, le marché des soins infirmiers et résidentiels est segmenté en dépenses publiques et dépenses privées.

Le marché des soins infirmiers et résidentiels a également été segmenté en fonction du sexe de l’utilisateur final en soins infirmiers pour femmes et soins infirmiers pour hommes, autres.

Marché des soins infirmiers et résidentiels, par région:

Le marché des soins infirmiers et résidentiels est analysé et des informations et des tendances sur la taille du marché sont fournies par pays, type de service, type de dépense et sexe de l’utilisateur final, comme indiqué ci-dessus.

Les pays couverts dans le rapport sur le marché des soins infirmiers et résidentiels sont les États-Unis, le Canada et le Mexique en Amérique du Nord, l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Suisse, la Belgique, la Russie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, le reste de l’Europe en Europe, la Chine, le Japon. , Inde, Corée du Sud, Singapour, Malaisie, Australie, Thaïlande, Indonésie, Philippines, Reste de l’Asie-Pacifique (APAC) dans la région Asie-Pacifique (APAC), Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, Égypte, Israël, Reste du milieu Est et Afrique (MEA) dans le cadre du Moyen-Orient et de l’Afrique (MEA), Brésil, Argentine et Reste de l’Amérique du Sud dans le cadre de l’Amérique du Sud.

Les États-Unis dominent le marché des soins infirmiers et des soins résidentiels en Amérique du Nord en raison de l’augmentation du nombre de maladies et du nombre croissant de dépenses de santé dans la région, tandis que l’Asie-Pacifique devrait connaître le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision de 2021 à 2028. en raison de la prévalence croissante de la population gériatrique et des préoccupations croissantes concernant l’amélioration des services de santé dans la région.

