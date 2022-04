Taille du marché des soins bioactifs des plaies, tendances, analyse de la part des revenus, prévisions 2028

La prévalence croissante des blessures chroniques ainsi que la sensibilisation croissante aux pansements bioactifs sont les facteurs qui stimulent la croissance du marché.

Le marché mondial des soins bioactifs des plaies atteindra 14,588 milliards USD d’ici 2028 à un TCAC de 6,1 %, selon le dernier rapport de Reports and Data. L’augmentation de l’incidence des blessures chroniques, l’augmentation du nombre d’interventions chirurgicales, l’avancement des infrastructures de santé, la sensibilisation croissante à la santé, l’adoption et la demande croissantes de substances bioactives pour une récupération plus rapide des plaies sont quelques-uns des facteurs clés qui devraient stimuler la croissance des revenus du marché au cours de la période de prévision. L’augmentation rapide de la population gériatrique ainsi que les complications croissantes de la cicatrisation des plaies chroniques stimulent davantage la croissance du marché.

Des agents bioactifs tels que les hydrocolloïdes, les hydrogels, les alginates, les collagènes, etc., sont utilisés dans divers types de pansements pour une récupération et une cicatrisation plus rapides de la plaie. Ils sont appliqués à travers un échafaudage polymère sur une plaie. Les agents bioactifs peuvent interagir activement avec l’environnement de la plaie et accélérer la cicatrisation. Ils sont biodégradables, hautement absorbants et protègent l’entourage de la plaie. Le pansement bioactif peut être extrêmement utile dans les blessures chroniques qui prennent plus de temps à guérir.

Les principales entreprises présentées dans le rapport sont

3M Healthcare, Smith & Nephew PLC, Molnlycke Health Care AB, Coloplast A/S, ConvaTec Inc., Paul Hartmann AG, Organogenesis Inc., Medtronic PLC, BSN Medical Inc. et Covalon Technologies Ltd. entre autres.

Le rapport est une étude d’investigation qui détermine la croissance du marché et la portée du marché sur la base des tendances du marché, des changements de comportement des consommateurs, des modèles de consommation et de production, du portefeuille de produits offert par le marché , taux de croissance, moteurs et contraintes, situation financière et défis et limites existants du marché Soins bioactifs des plaies.

Le rapport traite en détail de la capacité de production mondiale, du rapport entre l’offre et la demande, de la dynamique du marché et d’une analyse complète du paysage concurrentiel. Il fournit une analyse à l’échelle de l’industrie de la part de marché de chaque acteur ainsi que de son portefeuille d’activités, de sa capacité de production et de fabrication, de son portefeuille de produits, de ses plans d’expansion commerciale, de sa situation financière et de ses alliances stratégiques telles que fusions et acquisitions, coentreprises et collaborations, entre autres.

La bifurcation régionale du marché analyse des segments de marché clés tels que l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Europe, l’Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique. Le rapport examine en détail la croissance du marché, la taille du marché, la croissance des revenus, la part de marché, la production et la consommation, la demande et l’offre, les tendances actuelles et émergentes et les développements technologiques dans chaque région.

Les régions géographiques clés analysées dans le rapport de marché sont :

Amérique du Nord (États-Unis, Canada)

L’Europe  (Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France, reste de l’UE)

Asie-Pacifique (Inde, Japon, Chine, Corée du Sud, Australie, reste de l’APAC)

Amérique latine (Chili, Brésil, Argentine, Reste de l’Amérique latine)

Moyen-Orient et Afrique (Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Afrique du Sud, reste de la MEA)

Segmentation du marché des soins bioactifs des plaies basée sur les types:

Perspectives du type de produit (chiffre d’affaires, milliards USD; 2018-2028)

Soins des plaies humides

Pansement à base d’alginate Pansement

à base de mousse Pansement

hydrocolloïde

Autres

actifs Soins des plaies

Substituts

collagène Pansements

kératine

Thérapie à base de cellules

Autres

Soins antimicrobiens des

plaies Pansement à base d’argent Pansement

iode Pansement

à base de chitosane

Autres

Type de plaie Perspectives (revenus, milliards USD ; 2018 – 2028) Plaies

chroniques Plaies

aiguës

Perspectives de l’utilisateur final (Revenus, milliards USD ; 2018-2028)

Services de soins ambulatoires

Hôpitaux et cliniques

Autres

Quelques faits saillants du rapport : Le

segment des soins des plaies humides devrait représenter la plus grande part des revenus sur le marché mondial en raison de ses propriétés cicatrisantes et hautement absorbantes. Les pansements humides pour le soin des plaies sont capables de créer et de maintenir un environnement humide favorable à la cicatrisation des plaies.

Le segment des plaies chroniques devrait enregistrer une part importante des revenus sur le marché mondial en raison du nombre croissant de maladies chroniques et de la sensibilisation aux substances cicatrisantes bioactives pour la récupération.

Le segment Hôpitaux et cliniques devrait enregistrer des revenus robustes sur le marché mondial au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’amélioration des infrastructures de soins de santé et aux progrès technologiques dans l’industrie des soins de santé. Les hôpitaux et les cliniques ont enregistré l’incidence la plus élevée de patients souffrant de plaies aiguës et chroniques.

Les revenus du marché Asie-Pacifique devraient augmenter de manière significative au cours de la période de prévision en raison de la croissance de la population gériatrique, du nombre croissant de patients confrontés à de graves problèmes de santé, de la sensibilisation croissante à la santé et de l’augmentation rapide des processus chirurgicaux. En outre, la prise de conscience croissante des avantages de l’utilisation de substances bioactives dans la cicatrisation des plaies chroniques est le facteur responsable de la croissance du marché.

Merci d’avoir lu notre rapport. Pour plus d’informations ou de questions sur la personnalisation, veuillez nous contacter pour en savoir plus. Notre équipe dissipera vos doutes et s’assurera que le rapport est personnalisé pour répondre à vos exigences.

